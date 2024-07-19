Наступает на Харьковщине, диверсирует на Сумщине, но мечтает о другом: в ГУР назвали ключевую цель России

В начале июня Россия открыла новый фронт на Харьковщине и активизировалась на границе с Сумской областью. В ГУР объяснили, чего добивается враг.

Россияне продолжают наступательные действия почти по всей линии фронта. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Где разворачивается ключевое сражение

Юсов напомнил, что с начала июня мы все наблюдали попытки наступления окупантов на Харьковщине. Силы обороны отразили захватчиков и сломали их планы. Соответственно, это повлияло также на ситуацию на Сумщине. Активизировавшись на Севере, враг прежде всего стремился оттянуть украинские силы и средства из других горячих участков фронта. Ключевой целью противника на фронте остается украинский Донбасс.

Там (на Донбассе – 24 Канал) продолжаются наиболее ключевые, драматические, героические события,

– заявил Юсов.

По его словам, группировка врага достаточно многочисленна. Однако в последнее время она не менялось так, чтобы можно было говорить о новых мощных наступлениях.

Отметим, что за последние сутки только на Покровском и Торецком направлениях враг совершил почти 50 атак.