Будет ли в Киеве главная елка в этом году: в КГВА объяснили

Ежегодно традиционно в Киеве устанавливают главную елку страны. В этом году ее также планируют поставить на Софийской площади.

Однако есть обстоятельства, при которых традиция может быть нарушена. Об этом подробнее рассказал глава КГВА Сергей Попко.

Смотрите также Главная красавица страны: как выглядела елка в центре Киева во время блэкаута

Установят ли главную елку в Киеве в этом году

По словам главы КГВА, много лет на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была, несмотря на войну, обстрелы и отключения света. Попко подчеркнул, что традиции нужно беречь.

Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, на мой взгляд, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся с чем мы подойдем к зиме,

– подчеркнул глава КГВА.

В Украине будет сложная зима

Отметим, что в этом году зима также будет сложной. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что энергетики готовятся к любому развитию событий.

Так, в "Укрэнерго" готовятся к зимним расходам электроэнергии, то есть большей нагрузке на систему. Сейчас компания прорабатывает разные сценарии последствий террористических атак России.