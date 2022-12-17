Не елкой единственной: организаторы рассказали об украшении Софийской площади

После долгих дискуссий о целесообразности установки елки киевские власти в конце концов приступили к монтажу новогодней красавицы. По состоянию на субботу, 17 декабря, главная елка страны уже практически готова.

В интервью 24 каналу организатор новогодних праздников на Софийской площади Игорь Добруцкий рассказал детали установки елки. Чем будут украшать и удивлять украинцев читайте в материале.

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Чем елка этого года будет отличаться от предыдущих

Добруцкий заверил, что, несмотря ни на что, елка в столице будет особенной. Во-первых, будет отличаться высотой – вместо стандартного 31 метра, будет достигать около 12 метров. Во-вторых, уникальным станет и символический смысл, заложенный в нее.

Организатор праздников раскрыл символизм новогодней красавицы. Он говорит, что суть елки состоит в том, что ангел-победитель Архангел Михаил будет на елке и будет показывать, что нам нужна победа. Более того, около 500 голубей будут символизировать приход мира.

И по словам Добруцкого, обязательными атрибутами будут сине-желтые игрушки. "Изюминкой" главной елки станет герб на верхушке.

Нужно уделять внимание деталям

Организатор рассказал, что настоящей особенностью елки станет не только патриотическая символика, но и наличие 53 штандартов с флагами тех стран, которые поддержали Украину в войне против России. Таким образом организаторы хотят выразить уважение государствам, которые пришли нам на помощь и принимали участие в заседании "Рамштайн".

Елка олицетворяет приближающуюся к Украине победу. Но я не хотел бы до конца рассказывать всю концепцию. Вы приедете к елке и увидите, каким образом мы рассказали, что победа будет непременно за нами, и почему охраняющий нас Архангел Михаил делает все возможное для победы,

– рассказал Добруцкий.

Поэтому организатор посоветовал киевлянам и гостям столицы непременно уделить время рассмотрению деталей. Кроме новогодней красавицы, на Софийской площади установят вертеп и дидух – украинские символы Рождества.

Добруцкий заверил, что там действительно очень хороший вертеп, и у него большая ценность, потому что его делали скульпторы. По его словам, на создание вертепа потратили огромную сумму – сотни тысяч гривен. Организатор добавил, что экспозиция останется в музее навсегда. Там же будут и несколько дидухов, символизирующих Рождество. Из года в год они будут экспонировать историю развития новогодней елки.

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