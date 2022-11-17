В Киеве изготовят мини-версию главной елки страны: где ее увидеть

В Киеве установят миниатюрную копию главной новогодней елки. Посмотреть эту красоту можно будет возле станции метро "Театральная".

У елки создадут фотозону. Об этом рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

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Главную елку страны изготовят в миниверсии

Малую копию праздничной красавицы размером 6 на 4 метра украсят на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Евгения Чикаленко. После праздников елку передадут в Музей истории Киева.

Все киевляне смогут увидеть, какой будет главная елка страны на центральной площади до ее установки. Мы планируем, что каждый год после заседания Художественного совета копия елки будет выставляться для общего обзора,

– рассказал Добруцкий.

Отметим, что эту традицию передачи мини-линки в музейные фонды планируют продолжить и в последующие годы.

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Мэр Виталий Кличко заявил, что городские власти, в первую очередь, отталкиваются от безопасности горожан. Он отметил, что Новый год и Рождество никто не отменит.

Городские власти сейчас рассматривают вопрос, устанавливать ли главную елку. По словам Кличко, ближе к Новому году городские власти смогут сообщить, точно ли они будут устанавливаться.

Ранее была зарегистрирована петиция против установки новогодней елки с аргументацией о необходимости экономить бюджетные средства. Она набрала нужные для рассмотрения 6 тысяч голосов и сейчас находится на рассмотрении.

Впоследствии на сайте Киевской городской власти появилась еще одна петиция, но уже при установке новогодней елки в Киеве

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