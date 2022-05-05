Главная провокация не удалась, – военный эксперт о ситуации на Приднестровье

Напряжение на Приднестровье понемногу угасает, потому что главная цель этой провокации – заставить ВСУ пойти на силовой вариант решения приднестровского вопроса. Но следует понимать, что без просьбы со стороны руководства Молдовы ничего не будет.

Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он также добавил, что России будет очень тяжело открыть еще один фронт именно со стороны Бессарабии, ведь ВСУ огнем контролируют акватории вокруг Змеиного.

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Мы не поддались на эту провокацию и она не удалась, видимо, оккупанты там будут "качать" ситуацию 9 мая, но ВСУ ведет себя должным образом, пока не вмешиваемся туда,

– рассказал Олег Жданов.

Вероятность высадки десанта в Бессарабии

Военный эксперт отмечает, что по состоянию на сегодняшний день этот вариант тоже маловероятен, потому что ВСУ огневым влиянием контролируют остров Змеиный. Это было бы наиболее очевидным местом для врага, чтобы разместить там ПВО для прикрытия того же десанта.

Также ВСУ продемонстрировали, что полностью контролируют акваторию от Змеиного до Бессарабии огневым воздействием,

– отмечает Жданов.

Активизация бомбардировок мирных городов

Красноречиво на эту тему выступил Шойгу, заявивший, что армия России будет нападать на западную помощь, говорит эксперт. По убеждению Жданова, оккупанты понимают, что с каждым таким конвоем мы крепнем, у нас становится больше оружия. А россияне наоборот снижают свой потенциал и уходят в минус. Поэтому для них очень важно сорвать поставки техники нашим военным.

Что известно о ситуации на Приднестровье

На территории непризнанного Приднестровья оккупанты устроили серию провокаций. Таким образом, они пытаются посеять страх среди местного населения и начали "подготовку" войск для якобы открытия еще одного фронта наступления в Украину.

Что касается боеспособности этой "армии", то она не насчитывает более 1500 человек и совсем без боевого опыта. Чтобы распылить силы ВСУ, россияне на территории Приднестровья проводят демонстрационные действия вдоль границы, украинская разведка сообщала также о проведении военных сборов.

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