Это основная логистическая цепочка, которую нужно разрушить. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Важно Дальнобойные ракеты можем получить уже в ближайшее время, – ОП

Важная цель для уничтожения

По его словам, в этом районе мост одна из главных целей для разрушения. Именно поэтому взрывы в Таганроге, скорее всего, это идет либо пристрелка, либо уничтожение самого моста.

Это оптимальный вариант, как перерезать эту сухопутную артерию.

– подчеркнул Роман Свитан.



Маршрут россиян для поставок / Скриншот с видео

В самом Таганроге есть несколько военных предприятий. К примеру, завод по модернизации самолетов Ту-95, несущий Х-101. Именно в Таганроге он модернизировался.

Также там есть завод по выращиванию кристаллов. Это одно из основных предприятий российского оборонпрома, ведь делает элементную базу – как минимум кристаллы для микросхем.

Использование ATACMS

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России

Роман Свитан отметил, если такое пообещали нашим партнерам, значит, действительно не будем. Слово нужно держать, доверие это самое главное именно поэтому никто не будет использовать ATACMS по России.

Он объяснил, что у нас очень много работы для ATACMS в Крыму. Кроме того, еще большинство Луганской и Донецкой областей, а также Азовское побережье. Сейчас ракетами мы не достаем до сухопутного коридора, а ATACMS дадут возможность достать до всей оккупированной территории Украины.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Обновление "Шахедов"

Военный эксперт объяснил, что раньше в "Шахедах" стоял двигатель внутреннего зажигания от мопеда – именно поэтому от него был такой звук. А сейчас они поставили турбореактивный двигатель.

Он свистит – при чем характерно. Его будет слышно, даже можно будет по высоким частотам определять, что это идет "Шахед" с этой турбиной,

– рассказал Роман Свитан.

"Они просто заменили двигатель, который очень сложно изготавливать. Если бы кто не думал, но двигатель внутреннего зажигания, даже для мопеда, это довольно сложное изделие для Ирана", – добавил Свитан.

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