Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что украинские войска не будут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он отметил, что у Украины по этому вопросу есть соглашения с партнерами.
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Украина будет использовать ATACMS для своей защиты
"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS – 24 Канал) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", – сказал Данилов.
Он отметил, что ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика 24 Канала
ATACMS для Украины: подробности
- Украина долгое время ведет переговоры с США по передаче ракет ATACMS, которые украинские военные могут использовать на фронте с помощью американской системы HIMARS.
- Ожидалось, что президент США Джо Байден объявит о поставке Украине ракет во время недавнего визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
- Байден действительно объявил о новом пакете военной помощи для Украины, но в нем не было ATACMS. Однако NBC News сообщило, что Байден пообещал Зеленскому небольшое количество ракет ATACMS.
- В Белом доме не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию американских СМИ о передаче ракет.
- Владимир Зеленский, комментируя, получит ли Украина от США ATACMS, сказал, что в случае с дальнобойными ракетами будет так же, как с решением по истребителям F-16.