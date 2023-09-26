Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что украинские войска не будут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он отметил, что у Украины по этому вопросу есть соглашения с партнерами.

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Украина будет использовать ATACMS для своей защиты

"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS – 24 Канал) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", – сказал Данилов.

Он отметил, что ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.



Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика 24 Канала

ATACMS для Украины: подробности

Украина долгое время ведет переговоры с США по передаче ракет ATACMS, которые украинские военные могут использовать на фронте с помощью американской системы HIMARS.

Ожидалось, что президент США Джо Байден объявит о поставке Украине ракет во время недавнего визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Байден действительно объявил о новом пакете военной помощи для Украины, но в нем не было ATACMS. Однако NBC News сообщило, что Байден пообещал Зеленскому небольшое количество ракет ATACMS.

В Белом доме не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию американских СМИ о передаче ракет.

Владимир Зеленский, комментируя, получит ли Украина от США ATACMS, сказал, что в случае с дальнобойными ракетами будет так же, как с решением по истребителям F-16.

В США существуют 4 основные модификации ракет ATACMS, отличающиеся как типом боевой части, так и массой и дальностью поражения. Какие из них может получить Украина – читайте в материале 24 Канала.