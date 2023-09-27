Це основний логістичний ланцюжок, який треба зруйнувати. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Важливо Далекобійні ракети можемо отримати вже найближчим часом, – ОП

Важлива ціль для знищення

За його словами, в цьому районі міст одна з головних цілей на зруйнування. Саме тому вибухи в Таганрозі, скоріш за все, це йде або пристрілка, або знищення самого цього мосту.

Це оптимальний варіант, як перерізати цю сухопутну артерію,

– наголосив Роман Світан.



Маршрут росіян для постачань / Скриншот з відео

У самому Таганрозі є декілька військових підприємств. Наприклад, завод по модернізації літаків Ту-95, що несе Х-101. Саме в Таганрозі він модернізувався.

Також там є завод з вирощування кристалів. Це одне з основних підприємств російського оборонпрому, адже робить елементну базу, – як мінімум, кристали для мікросхем.

Використання ATACMS

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна не використовуватиме далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

Роман Світан зазначив, якщо таке пообіцяли нашим партнерам, отже, дійсно не будемо. Слово потрібно тримати, довіра це найголовніше – саме тому ніхто не буде використовувати ATACMS по Росії.

Він пояснив, що у нас дуже багато роботи для ATACMS у Криму. Крім того, ще є більшість Луганської та Донецької областей, а також Азовське узбережжя. Зараз ракетами ми не дістаємо до сухопутного коридору, а ATACMS дадуть на можливість дістати до всієї окупованої території України.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Оновлення "Шахедів"

Військовий експерт пояснив, що раніше в "Шахедах" стояв двигун внутрішнього запалювання від мопеда – саме тому від нього був такий звук. А зараз вони поставили турбореактивний двигун.

Він свистить – при чому таки характерно. Його буде чутно, навіть можна буде по високих частотах визначати, що це саме йде "Шахед" з цією турбіною,

– розповів Роман Світан.

"Вони просто замінили двигун, який дуже складно виготовлювати. Якби хто не думав, але двигун внутрішнього запалювання, навіть для мопеда, це доволі складний виріб для Ірану", – додав Світан.

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