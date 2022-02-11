Главная тема – Украина: Байден проведет переговоры с лидерами ЕС и Канады
11 февраля 2022 , 18:55Читати новину українською
Источник:твитер Кевина Липтака
Президент США Джо Байден 11 февраля проведет онлайн-переговоры с лидерами ЕС и Канады. Будут говорить об угрозе нападения России на Украину.
Переговоры должны были начаться в 18:00. Об этом сообщил журналист CNN Кевин Липтак.
Важно США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Россию, – CNN
С кем будет говорить Байден
Байден должен позвонить:
- премьер-министру Канады Джастину Трюдо,
- премьер-министру Великобритании Борису Джонсону,
- президенту Франции Эммануэлю Макрону,
- канцлеру Германии Олафу Шольцу,
- главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен,
- председателю Евросовета Шарлю Мишелю,
- генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу,
- президенту Польши и Румынии Анджею Дуде и Клаусу Йоханнесу,
- премьеру Италии Марио Драги.
Затем советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведет брифинг по ситуации вокруг Украины.
Угроза нападения России: последние новости
- Россия продолжает стягивать свои войска к нашим границам. Говорит, что для учений. Поэтому Украина обратилась к Москве с требованием объяснений. Кремль должен в течение 48 часов предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует реальный риск нового военного конфликта в Европе.
- Правда, американское издание CNN утверждает – США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Владимира Путина от агрессии. Эта стратегия якобы работает.
- 11 февраля Япония, Нидерланды, США, Черногория призвали своих граждан покинуть Украину. В то же время Южная Корея вообще запретила ехать в наше государство.
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