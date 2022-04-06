Главное, чтобы я был адекватным, – Зеленский рассказал, сколько времени спит после начала войны
Источник:Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на войну и напряженный график, находит время на сон. Кроме того, он признался, что может вздремнуть даже во время встреч.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью турецкому каналу Habertürk. Несмотря на обоснованное нежелание разговаривать по теме семьи, он с радостью поделился некоторыми моментами личного графика во время войны.
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Зеленский рассказал о времени сна в условиях войны
Президент отметил, что на сон находит около 5 часов в сутки.
Насчет того, сколько я сплю. Для меня важнее всего, чтобы я был адекватным, и поэтому для сна нахожу время – часов 5 получается,
– сказал он.
Кроме того, он поделился с интервьюершей информацией, что может задремать во время некоторых встреч.
Иногда я с открытыми глазами могу смотреть на человека и с открытыми глазами немного отдыхать в этот момент. Немного дремлю в это время,
– добавил Зеленский.
Ранее Михаил Подоляк рассказывал, что президент спит мало, потому что постоянно находится на связи с международными лидерами.
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