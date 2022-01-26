Главное достижение – поддержка всеми участниками устойчивого прекращения огня, – Ермак

В Париже прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". По результатам более 8-часовых переговоров удалось достичь поддержания устойчивого прекращения огня.

Соответствующее заявление сделал Андрей Ермак по результатам переговоров. Это произошло 26 января.

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Ермак назвал основное достижение переговоров

Главным является поддержка всеми участниками нормандского формата устойчивого режима прекращения огня, который должен действовать при любых условиях,

– заявил глава ОП.

Глава Офиса Президента пояснил, что стороны задекларировали, что "существует много разногласий" между Украиной и Россией по поводу и выполнения, и трактовки минских договоренностей. Однако заверил, что есть желание работать над ними.

Андрей Ермак рассказал, что следующая встреча состоится в скором времени.

"Думаю, что даже через две недели. Она должна состояться в Берлине. Мы договорились о продолжении этого диалога", – заверил Ермак.