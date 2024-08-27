Главное с пресс-конференции Зеленского 27 августа: онлайн-трансляция
Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в обед 27 августа. На ней собрались множество украинских и иностранных изданий.
Главное с пресс-конференции президента – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Россия снова устроила террор мирных городов: все, о ночной атаке 27 августа
Мы не оккупируем Курскую область, у нас идет оборонительная операция. Мы ничего не присоединяем к нашему государству, не меняем законодательство, конституцию и тому подобное. Нам не нужны лишние чужие земли, и чужие граждане также нам не нужны. Украине нужны польские МиГи, однако пока нет положительного решения. А по сбиванию ракет над Украиной, которые идут курсом в сторону Польши – здесь нужна поддержка других стран. Польша колеблется быть наедине с таким решением. Надо, чтобы США поддержали это решение, тогда нам будет легче. По словам Зеленского, на Покровском направлении россияне и дальше будут давить. Он рассказал, если российские оккупанты там возвращаются, то их свои же и расстреливают. Зеленский сообщил, что с Польшей есть договоренность о тех, кто незаконно пересекал границу – их отправляли обратно. А вот с Молдовой, Румынией и Венгрией таких договоренностей нет. Курщина является частью плана, о котором я буду говорить с президентом Байденом. По крайней мере один из этапов этого плана. Главный момент в этом плане – это принуждение России закончить войну. И очень хочется, чтобы справедливо для Украины. С Путиным не может быть компромиссов. Украина не пойдет на компромиссы с теми, кто пришел ее уничтожить. Весь мир хотел бы услышать, что Украина нашла компромисс. Но с Путиным компромиссы невозможны. Диалог с ним на сегодня пустой и бессодержательный, потому что он не стремится к дипломатическому окончанию войны. Журналисты отметили, что недавно ГУР сделало заявление, что у нас есть определенные наработки по Крымскому мосту. Зеленский сказал, что это действительно так, однако сначала надо, чтобы оно произошло, а потом сказать об этом. Расследование вокруг Дурова, по словам Зеленского, не влияет на Украину. Сейчас Telegram работает. А дальнейшие шаги нашего государства и политика в этом вопросе должны быть согласованы со странами ЕС. Россияне всегда запугивают, а частью этой запугивающей программы является запугивание ядерным оружием. Я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь (чтобы использовать ядерное оружие – 24 Канал)... Мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль и за поддержку его общества... Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир, и думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы с вами тогда ничего не понимаем в безопасности в мире, если кому-то позволено использовать, даже думать об использовании ядерного оружия. Есть сложности по возвращению бойцов "Азова". Президент сообщил, что на Ставке утвердили соответствующий формат работы с семьями и формат работы по согласованию списков. По словам Зеленского, теперь не только ГУР, а ГУР вместе с СБУ и омбудсманом и внешней разведкой согласовывают эти списки. Он добавил, что то, что последний большой обмен состоялся 24 августа – это совпадение. Относительно побега нардепа Дмитрука и других уклонистов-беглецов Зеленский рассказал, что через 2 недели должно быть решение, которое сделает невозможным такие случаи. Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками – как с этим бороться. Это вызов и это большая проблема для нас. Должны верить, что за 2 недели будет результат. По крайней мере на бумаге. Все страны хотят, чтобы Россия присутствовала на втором Саммите мира. Они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны. Если представители России захотят принять участие во втором Саммите мира, они будут там. Иначе мы можем потерять на этом Саммите большое количество стран. Украина провела испытания первой баллистической украинской ракеты. По словам президента, они прошли положительно. Однако деталей он предоставить не может. Президент Владимир Зеленский заявил, что положительно оценивает работу своей команды. А заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и глава СБУ Василий Малюк убивали чеченцев в Киеве в начале полномасштабной войны. Олег Татаров и Василий Малюк убивали чеченцев здесь в Киеве, пока вы были не здесь, – сказал Зеленский журналисту УП. Зеленский также сказал, что проводил встречу с журналистами в формате "оффрекордс", где говорил и о Татарове в частности, поэтому "даже удивлен" вопросом о нем. Перед Украиной встал вызов, как вернуть 7,5 миллионов людей в Украину. Нам нужно вернуть взрослое население в Украину, нам нужно вернуть наших детей, студентов и тому подобное. Без принуждения, а сделать все условия, чтобы они хотели это сделать. С ними надо общаться, я знаю, Во время отражения массированной атаки Силы обороны применили западные истребители F-16. Но он отметил, что их количества до сих пор недостаточно, как недостаточно и украинских пилотов, которые прошли обучение на F-16. Я не готов обменивать территории наши в рамках любых переговоров. Курская операция принесла несколько вещей: Президент Украины отметил, что Курская операция будет продолжаться. А что касается Донетчины, вы должны понять, что это их стратегическая цель ... там самые подготовленные их войска, и это их стратегическое направление, потому что они очень хотят оккупировать нашу Донетчину. Эта цель не изменилась с начала войны, от начала 14-го года их интересует полная оккупация Донбасса. Он заверил, что оккупация Донбасса – не получится и "мы над этим работаем". Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что Курская операция сорвала "энергетическую встречу" в Катаре. Он отметил, что она не связана ни с одним пунктом Саммита мира. Однако, по его словам, она связана с самим вторым Саммитом мира, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины. Президент отметил, что Курская операция имеет совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами. Энергетика очень важна, но важно закончить войну, а Курская операция – один из этапов этого процесса. Он также добавил, что энергетическая встреча с коллегами по Саммиту не сорвалась – она была проведена онлайн. Что касается дипломатических решений и шагов, я считаю, что мы сейчас последовательны. Несмотря ни на что, на нежелание России в принципе к остановке войны. Зеленский отметил, что когда хотят договориться – 230 ударов не наносят. И не убивают людей и детей. Россия на днях нанесла 230 ударов по объектам энергетики. Система защиты этих объектов сработала, но есть серьезные повреждения. Энергетики, и спасатели сейчас занимаются восстановлением. По словам Зеленского, государство дальше работает над защитой энергетики. Что касается деталей относительно разрушений гидроэлектростанции или других – в целом не очень люблю "энергопиар". У нас свобода слова, но я не очень поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он нанес. Президент объяснил, что есть детали, которые стоит рассказывать, чтобы о преступлениях России узнал мир. Однако подробностей о состоянии нашей энергосистемы врагу знать не стоит. Пресс-конференция президента началась с минуты молчания по погибшим в войне. Владимир Зеленский выразил соболезнования жертвам, их близким и пожелал выздоровления всем, кто сейчас в больницах. В частности журналистам Reuters и их коллегам после последнего удара. Эта война унесла жизни разных людей, разных профессий, но все они делали все, чтобы Украина сохранила свою независимость.
что есть процент людей, которые просто не могут найти работу.
Мы не оккупируем Курскую область, у нас идет оборонительная операция.
Мы ничего не присоединяем к нашему государству, не меняем законодательство, конституцию и тому подобное. Нам не нужны лишние чужие земли, и чужие граждане также нам не нужны.
Украине нужны польские МиГи, однако пока нет положительного решения. А по сбиванию ракет над Украиной, которые идут курсом в сторону Польши – здесь нужна поддержка других стран.
Польша колеблется быть наедине с таким решением. Надо, чтобы США поддержали это решение, тогда нам будет легче.
По словам Зеленского, на Покровском направлении россияне и дальше будут давить. Он рассказал, если российские оккупанты там возвращаются, то их свои же и расстреливают.
Зеленский сообщил, что с Польшей есть договоренность о тех, кто незаконно пересекал границу – их отправляли обратно. А вот с Молдовой, Румынией и Венгрией таких договоренностей нет.
Курщина является частью плана, о котором я буду говорить с президентом Байденом. По крайней мере один из этапов этого плана. Главный момент в этом плане – это принуждение России закончить войну. И очень хочется, чтобы справедливо для Украины.
С Путиным не может быть компромиссов. Украина не пойдет на компромиссы с теми, кто пришел ее уничтожить.
Весь мир хотел бы услышать, что Украина нашла компромисс. Но с Путиным компромиссы невозможны. Диалог с ним на сегодня пустой и бессодержательный, потому что он не стремится к дипломатическому окончанию войны.
Журналисты отметили, что недавно ГУР сделало заявление, что у нас есть определенные наработки по Крымскому мосту. Зеленский сказал, что это действительно так, однако сначала надо, чтобы оно произошло, а потом сказать об этом.
Расследование вокруг Дурова, по словам Зеленского, не влияет на Украину. Сейчас Telegram работает.
А дальнейшие шаги нашего государства и политика в этом вопросе должны быть согласованы со странами ЕС.
Россияне всегда запугивают, а частью этой запугивающей программы является запугивание ядерным оружием.
Я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь (чтобы использовать ядерное оружие – 24 Канал)... Мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль и за поддержку его общества... Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир, и думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы с вами тогда ничего не понимаем в безопасности в мире, если кому-то позволено использовать, даже думать об использовании ядерного оружия.
Есть сложности по возвращению бойцов "Азова". Президент сообщил, что на Ставке утвердили соответствующий формат работы с семьями и формат работы по согласованию списков.
По словам Зеленского, теперь не только ГУР, а ГУР вместе с СБУ и омбудсманом и внешней разведкой согласовывают эти списки.
Он добавил, что то, что последний большой обмен состоялся 24 августа – это совпадение.
Относительно побега нардепа Дмитрука и других уклонистов-беглецов Зеленский рассказал, что через 2 недели должно быть решение, которое сделает невозможным такие случаи.
Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками – как с этим бороться. Это вызов и это большая проблема для нас. Должны верить, что за 2 недели будет результат. По крайней мере на бумаге.
Все страны хотят, чтобы Россия присутствовала на втором Саммите мира. Они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны.
Если представители России захотят принять участие во втором Саммите мира, они будут там. Иначе мы можем потерять на этом Саммите большое количество стран.
Украина провела испытания первой баллистической украинской ракеты. По словам президента, они прошли положительно. Однако деталей он предоставить не может.
Президент Владимир Зеленский заявил, что положительно оценивает работу своей команды. А заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и глава СБУ Василий Малюк убивали чеченцев в Киеве в начале полномасштабной войны.
Олег Татаров и Василий Малюк убивали чеченцев здесь в Киеве, пока вы были не здесь, – сказал Зеленский журналисту УП.
Зеленский также сказал, что проводил встречу с журналистами в формате "оффрекордс", где говорил и о Татарове в частности, поэтому "даже удивлен" вопросом о нем.
Перед Украиной встал вызов, как вернуть 7,5 миллионов людей в Украину.
Нам нужно вернуть взрослое население в Украину, нам нужно вернуть наших детей, студентов и тому подобное. Без принуждения, а сделать все условия, чтобы они хотели это сделать. С ними надо общаться, я знаю,
Во время отражения массированной атаки Силы обороны применили западные истребители F-16. Но он отметил, что их количества до сих пор недостаточно, как недостаточно и украинских пилотов, которые прошли обучение на F-16.
Я не готов обменивать территории наши в рамках любых переговоров.
Курская операция принесла несколько вещей:
Президент Украины отметил, что Курская операция будет продолжаться.
А что касается Донетчины, вы должны понять, что это их стратегическая цель ... там самые подготовленные их войска, и это их стратегическое направление, потому что они очень хотят оккупировать нашу Донетчину. Эта цель не изменилась с начала войны, от начала 14-го года их интересует полная оккупация Донбасса.
Он заверил, что оккупация Донбасса – не получится и "мы над этим работаем".
Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что Курская операция сорвала "энергетическую встречу" в Катаре. Он отметил, что она не связана ни с одним пунктом Саммита мира.
Однако, по его словам, она связана с самим вторым Саммитом мира, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины.
Президент отметил, что Курская операция имеет совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами.
Энергетика очень важна, но важно закончить войну, а Курская операция – один из этапов этого процесса.
Он также добавил, что энергетическая встреча с коллегами по Саммиту не сорвалась – она была проведена онлайн.
Что касается дипломатических решений и шагов, я считаю, что мы сейчас последовательны. Несмотря ни на что, на нежелание России в принципе к остановке войны.
Зеленский отметил, что когда хотят договориться – 230 ударов не наносят. И не убивают людей и детей.
Россия на днях нанесла 230 ударов по объектам энергетики. Система защиты этих объектов сработала, но есть серьезные повреждения.
Энергетики, и спасатели сейчас занимаются восстановлением. По словам Зеленского, государство дальше работает над защитой энергетики.
Что касается деталей относительно разрушений гидроэлектростанции или других – в целом не очень люблю "энергопиар". У нас свобода слова, но я не очень поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он нанес.
Президент объяснил, что есть детали, которые стоит рассказывать, чтобы о преступлениях России узнал мир. Однако подробностей о состоянии нашей энергосистемы врагу знать не стоит.
Пресс-конференция президента началась с минуты молчания по погибшим в войне.
Владимир Зеленский выразил соболезнования жертвам, их близким и пожелал выздоровления всем, кто сейчас в больницах. В частности журналистам Reuters и их коллегам после последнего удара.
Эта война унесла жизни разных людей, разных профессий, но все они делали все, чтобы Украина сохранила свою независимость.