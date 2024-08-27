Главное с пресс-конференции Зеленского 27 августа: онлайн-трансляция

Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в обед 27 августа. На ней собрались множество украинских и иностранных изданий.

Главное с пресс-конференции президента – читайте в материале 24 Канала.

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