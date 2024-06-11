Зеленский рассказал о самом большом стратегическом преимуществе России

Сегодня в Берлине стартовала Конференция по восстановлению Украины – Ukraine Recovery Conference, в которой принял участие Владимир Зеленский. Кроме насущных вопросов, касающихся восстановления, он рассказал, какие сейчас стратегические преимущества в войне имеет Россия.

Зеленский выступил на Конференции по восстановлению Украины. По его словам, Украина выиграла у России битву на Черном море и доказала, что современные системы способны уничтожать любые российские корабли и дроны.

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Задача Украины – лишить Россию преимуществ

Главное во всех украинских успехах, по мнению президента – это умение лишать врагов того или иного преимущества.

По состоянию на теперь, самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь украинцев в наших городах и селах,

– отмечает Владимир Зеленский.

Президент добавил, что только управляемых авиабомб ежедневно на головы украинцев падает до сотни. В воскресенье было 80 КАБов, в понедельник 95 КАБов. Это, по его мнению, безумное и разрушительное давление. Также надо добавить ракеты и ударные дроны.

По словам Зеленского, пока мы не лишим Россию наносить такие удары, у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир. У него и дальше будет иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО, по мнению украинского президента – это ответ на российские действия.

Что известно о Конференции по восстановлению Украины