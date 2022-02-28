Главнокомандующий ВСУ подвел итоги четвертого дня обороны
Источник:фейсбук Главнокомандующего ВСУ
Уже 4 суток подряд украинские бойцы продолжают давать отпор врагу. Российские оккупанты превосходят себя в цинизме и подлости.
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он рассказал, как прошли четвертые сутки войны России в Украине.
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Враг поражает цинизмом
За минувшие сутки, 27 февраля, российские бойцы:
- в боевых целях применили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". В то же время попали в мирный Житомир;
- использовали женщин и детей как живой щит;
- стреляли из тяжелого вооружения по жилым объектам;
- в Ад войны посылает срочников;
- переодевается в форму военнослужащих ВСУ и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности;
- в упор расстреливает автомобиль с семьей.
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С начала открытой вооруженной агрессии от рук российских военных уже погибли 16 детей.
Мы этого никогда не простим! Эти дни показали, как далеко мы ушли от России в ментальном плане. Мы уже победили,
– подытожил Залужный.
Добавим, что Украина достойно противостоит российской агрессии с 24 февраля. К сожалению, потери фиксируют и среди гражданского населения. По состоянию на 27 февраля 2022 года, число погибших составляет 352 человека.
Относительно раненых ситуация выглядит следующим образом:
- общее количество 1684 человека,
- среди них 116 детей.
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