Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, во Львове генерал Залужный встретился с иностранными партнерами Украины.
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О контрнаступлении не говорили
Городской голова сообщил, что Главнокомандующий ВСУ посетил Львов с уважением к львовянам и тому, что делает город. Он рассказал ему о системе реабилитации в больнице UNBROKEN и о том, как во Львове строят экосистему человечности. Валерий Залужный очень проникся этим, ведь важно, чтобы каждая община в Украине имела такие центры реабилитации военных.
"Это был дружеский разговор. Я принципиально не задавал вопрос: когда? Все мы понимаем, что людей интересует когда (начнется контрнаступление – 24 Канал). Но каждый должен делать свою работу. Моя работа – отвечать за жизнедеятельность миллионного города, помогать переселенцам, помогать раненым. Единственное, что я пожелал Залужному – держать драйв и делать хорошо то, что он делает. Все остальное – придет со временем", – заявил Андрей Садовый.
Валерий Залужный посетил Львов: главное
- 30 апреля стало известно, что Главнокомандующий ВСУ посетил Львов с визитом. Он встретился с мэром Андреем Садовым.
- Городской голова продемонстрировал генералу львовский национальный реабилитационный центр "Незламні", где военные, взрослые и дети, которые пострадали от войны, могут получить комплексную квалифицированную медицинскую помощь.
- Позже сам Залужный рассказал, что встречался с командующим силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Главнокомандующий ВСУ отметил, что во время разговора с Каволи они остановились на важности своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники Украине.