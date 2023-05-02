Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, во Львове генерал Залужный встретился с иностранными партнерами Украины.

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О контрнаступлении не говорили

Городской голова сообщил, что Главнокомандующий ВСУ посетил Львов с уважением к львовянам и тому, что делает город. Он рассказал ему о системе реабилитации в больнице UNBROKEN и о том, как во Львове строят экосистему человечности. Валерий Залужный очень проникся этим, ведь важно, чтобы каждая община в Украине имела такие центры реабилитации военных.

"Это был дружеский разговор. Я принципиально не задавал вопрос: когда? Все мы понимаем, что людей интересует когда (начнется контрнаступление – 24 Канал). Но каждый должен делать свою работу. Моя работа – отвечать за жизнедеятельность миллионного города, помогать переселенцам, помогать раненым. Единственное, что я пожелал Залужному – держать драйв и делать хорошо то, что он делает. Все остальное – придет со временем", – заявил Андрей Садовый.

Валерий Залужный посетил Львов: главное