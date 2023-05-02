Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, у Львові генерал Залужний мав зустріч з іноземними партнерами України.

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Про контрнаступ не говорили

Міський голова повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ відвідав Львів з повагою до львів’ян та того, що робить місто. Він розповів йому про систему реабілітації в лікарні UNBROKEN та про те, як у Львові розбудовують екосистему людяності. Валерій Залужний дуже перейнявся цим, адже важливо, щоб кожна громада в Україні мала такі центри реабілітації військових.

"Це була дружня розмова. Я принципово не ставив питання: коли? Всі ми розуміємо, що людей цікавить, коли (почнеться контрнаступ – 24 Канал). Але кожен має робити свою роботу. Моя робота – відповідати за життєдіяльність мільйонного міста, допомагати переселенцям, допомагати пораненим. Єдине, що я побажав пану Залужному – тримати драйв та робити добре те, що він робить. Все решта – прийде з часом", – заявив Андрій Садовий.

Валерій Залужний відвідав Львів: головне