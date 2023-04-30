Під час зустрічі Залужний розповів Каволі про оперативну обстановку по всій лінії фронту. А також він описав можливі сценарії, загрози та передумови для майбутніх дій ЗСУ.

До речі "Маємо що згадати, але не маємо що розказати": Залужний відвідав Львів та зустрівся з Садовим

Зустріч Залужного та Каволі

За словами Залужного, наразі наші Збройні Сили ставлять собі за мету підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання.



Залужний зустрівся з Каволі / фото Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що під час розмови з Каволі вони зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки Україні. Також Залужний наголосив на необхідності надання нашій державі широкого спектра озброєння і систем ППО, які допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

З генералом Каволі також обговорили питання підготовки наших захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України. Дякую нашим партнерам за підтримку та допомогу,

– зауважив Залужний.



Залужний на зустрічі з Каволі / фото Валерія Залужного

Залужний відвідав Львів та зустрівся з Садовим

30 квітня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відвідав Львів і зустрівся з мером Андрієм Садовим. Міський голова подякував Залужному за візит.

Ймовірно, Андрій Садовий демонстрував Головнокомандувачу ЗСУ львівський національний реабілітаційний центр "Незламні". Там військові, дорослі та діти, які постраждали від війни, можуть отримати комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Новий сучасний корпус в центрі відкрили 11 квітня 2023 року.