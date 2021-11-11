Главному охраннику Януковича сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении главному охраннику Виктора Януковича. Он в 2014 году вместе с экс-президентом сбежал на территорию России и до сих пор не вернулся.

Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины.

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Охраннику Януковича сообщили о подозрении

Главного охранника Януковича подозревают в дезертирстве по предварительному сговору и незаконной переправке человека через госграницу Украины.

Следствие выяснило, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке в Крыму, где руководил мероприятиями по охране экс-президента Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся в место службы, но и выехал за пределы Украины.

В Офисе генпрокурора уточнили, что с целью укрывательства президента-беглеца на территории России, его охранник тоже пересек государственную границу Украины.

Экс-руководитель Управления государственной охраны выбыл на территорию России и до настоящего времени не вернулся,

– подчеркнул в Офисе генпрокурора.

Его действия дали возможность Виктору Януковичу с 2014 года скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Новые подозрения и изменение старых для силовиков времен Януковича

На днях нескольким руководителям силовых структур времен Януковича объявили новые подозрения относительно дел Майдана. Они касаются превышения служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

Кроме того, изменили подозрения бывшему министру обороны Украины, командующему внутренних войск МВД, главе СБУ и его заместителю.

Правоохранители не называют имени охранника Януковича, однако речь идет о Константине Кобзаре. Он официально охранял сбежавшего президента с 2011 года. В 2018 году Кобзарь участвовал в судебном заседании по делу о Майдане по видеосвязи из оккупированного Крыма.