Зеленский назвал основные достижения Украины за последнее полугодие: какие пункты очертил президент
Владимир Зеленский назвал основные достижения Украины за последнее полугодие. В частности, среди главных – это помощь США, доходы от замороженных российских активов, гарантии безопасности, фактическое открытие переговоров о вступлении в ЕС.
Также он отметил результаты Саммита мира, саммита НАТО и Конференции по восстановлению Украины. Детали об этом гарант Украины рассказал во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.
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Зеленский прокомментировал основные достижения Украины за полугодие
Прежде всего президент Владимир Зеленский отметил принятие Конгрессом США закона о выделения Украине помощи на сумму 61 миллиарда долларов.
Вторым важным пунктом гарант Украины назвал гарантии безопасности для нашего государства. Собственно, по его словам, после принятия Совместной декларации G7 о поддержке Украины к ней присоединились 32 страны. В частности двусторонние соглашения по безопасности уже заключили с 23-мя из них.
Там все: от денег до оружия, от гуманитарной помощи до восстановления, кибербезопасность, ПВО и тому подобное. Приблизительная сумма этих договоров – 38 миллиардов долларов. Я считаю, что это мощный результат,
– констатировал глава государства.
Кроме этого, Зеленский напомнил о саммите G7, результатом которого стало решение о выделении Украине 50 миллиардов долларов США до конца года за счет замороженных российских активов.
Также Зеленский отдельно выделил "наше будущее" в Европейском Союзе. Так, большим позитивом для Украины сегодня и в будущем Президент считает решение Европейского совета о фактическом открытии переговоров относительно будущего членства нашей страны в ЕС.
Также он отметил саммит НАТО, который состоялся на прошлой неделе в Вашингтоне.
Наверное, это самый мощный саммит НАТО с точки зрения результатов для Украины. Прежде всего – это ПВО. 5 дополнительных "Петриотов" плюс десятки "Гоуков", "Айрис-ти", "Насамсов", других систем. Большое количество ракет для ПВО,
– сказал Владимир Зеленский.
Еще одним пунктом гарант назвал инаугурационный Саммит мира в Швейцарии, где приняли участие 101 участник. И отметил, что после его окончания итоговое коммюнике поддержали еще 12 участников. Так, по словам Зеленского, на сегодня 92 страны подписались под этим документом.
По словам главы государства, результаты для нас принесла и Конференция по восстановлению Украины, которая состоялась в прошлом месяце в Берлине. Ведь на ней приняли соответствующие решения по энергетике, экономики и восстановления.
Поэтому, подытоживая сказанное президентом Украины, главные достижения полугодия:
- принятие помощи для Украины от США;
- гарантии безопасности, к которым присоединились многие страны;
- решение по российским активам;
- открытие переговоров о членстве Украины в ЕС;
- саммит НАТО – самый мощный с точки зрения результатов, он очень усилил нашу ПВО.
- Саммит мира со 101 участником;
- конференция в Берлине по восстановлению.