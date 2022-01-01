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Вступил в силу закон о регистрации SIM-карты по паспорту

Источник: сайт Верховной Рады

Изменения в закон об электронных коммуникациях вступили в силу 1 января 2022 года. Согласно им, украинцы должны регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к данным паспорта – пользователь обязан идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг. Известно о механизме действия закона:

переходный период действует до 1 января 2025;

до этого времени абоненты, которые пользовались услугами оператора, смогут идентифицировать себя, предоставив паспортные данные;

ведь с января 2025 года поставщики не будут предоставлять услуги тем пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

После 2 месяцев с момента прекращения, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекратят,

– говорится в сообщении.

Кстати, авторы считают, что изменения в закон помогут:

повысить защиту абонентов операторов мобильной связи в Украине – в частности, данных и персональной информации украинцев;

будут служить защитой от ряда мошеннических схем, направленных на угон номера и банковских данных.

Польша начала председательствовать в ОБСЕ: Кулеба ожидает плодотворного сотрудничества

Источник: твиттер Дмитрия Кулебы

В 2022 году Польша будет возглавлять Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поздравил страну с этим.

Поздравляю коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ,

– написал министр.

Глава ведомства добавил, что ожидает плодотворного сотрудничества для:

защиты принципов ОБСЕ, в частности, права государств выбирать собственное будущее;

восстановления уважения к международному праву;

а также территориальной целостности Украины.

Кстати, главная цель Польши, по словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лукаша Ясины, – деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур организации.

Обратите внимание! В 2022 году Франция будет 6 месяцев возглавлять Совет Европейского Союза. В стране назвали направления деятельности в рамках ЕС на следующие месяцы: борьбу с пандемией, экономическое возрождение, координацию усилий в преодолении климатических изменений, реагирование на растущую агрессивность "недружественных сил".

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В последний день года на Донбассе погиб военный

Источник: Штаб ООС

31 декабря в последний день 2021 года оккупанты продолжали бить по украинским позициям. 1 января в штабе Операции объединенных сил сообщили, что оккупанты трижды нарушили режим тишины. В частности открыли огонь:

недалеко от Майского;

в районе Авдеевки;

в сторону Водяного.

Накануне Нового года российско-оккупационные войска стреляли из стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину,

– сообщили в ООС.

Кстати, защищая Украину от российской агрессии, на Востоке в течение 2021 года погибли 77 украинских военных. Только в декабре 2021 года оккупанты убили двух наших героев.

Мощный взрыв в Бельгии снес стены дома: есть погибшие

Источник: Le Soir

В бельгийском городе Тюрнхаут утром 31 декабря 2021 года произошел взрыв в доме. Предварительно причиной инцидента называют утечку газа.

Взрыв разрушил несколько квартир. В результате инцидента обрушились стены и перекрытия между этажами. Поисковые работы продолжались до 1 января.

В новогоднюю ночь спасатели обнаружили тела 4 человек, погибших при взрыве. Информации о других жертвах в мэрии города не получали,

– сообщили спасатели.

Женщину, у которой был при себе телефон и она позвонила им, также удалось спасти. Вскоре женщину госпитализировали. Городской глава заявил, что:

поисковые операции остановили из-за того, что сообщений о других людях, которые могли быть в здании и исчезли, не получали;

однако спасатели продолжили расчищать завалы.

Важно! Газ – опасное вещество, ведь не имеет цвета и взрывоопасен. Именно поэтому может привести к трагедии. На что нужно обратить внимание дома и как уберечь себя и родных, читайте по ссылке.