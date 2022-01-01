Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
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Вступил в силу закон о регистрации SIM-карты по паспорту
Источник: сайт Верховной Рады
Изменения в закон об электронных коммуникациях вступили в силу 1 января 2022 года. Согласно им, украинцы должны регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к данным паспорта – пользователь обязан идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг. Известно о механизме действия закона:
- переходный период действует до 1 января 2025;
- до этого времени абоненты, которые пользовались услугами оператора, смогут идентифицировать себя, предоставив паспортные данные;
- ведь с января 2025 года поставщики не будут предоставлять услуги тем пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.
После 2 месяцев с момента прекращения, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекратят,
– говорится в сообщении.
Кстати, авторы считают, что изменения в закон помогут:
- повысить защиту абонентов операторов мобильной связи в Украине – в частности, данных и персональной информации украинцев;
- будут служить защитой от ряда мошеннических схем, направленных на угон номера и банковских данных.
Польша начала председательствовать в ОБСЕ: Кулеба ожидает плодотворного сотрудничества
Источник: твиттер Дмитрия Кулебы
В 2022 году Польша будет возглавлять Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поздравил страну с этим.
Поздравляю коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ,
– написал министр.
Глава ведомства добавил, что ожидает плодотворного сотрудничества для:
- защиты принципов ОБСЕ, в частности, права государств выбирать собственное будущее;
- восстановления уважения к международному праву;
- а также территориальной целостности Украины.
Кстати, главная цель Польши, по словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лукаша Ясины, – деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур организации.
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В последний день года на Донбассе погиб военный
Источник: Штаб ООС
31 декабря в последний день 2021 года оккупанты продолжали бить по украинским позициям. 1 января в штабе Операции объединенных сил сообщили, что оккупанты трижды нарушили режим тишины. В частности открыли огонь:
- недалеко от Майского;
- в районе Авдеевки;
- в сторону Водяного.
Накануне Нового года российско-оккупационные войска стреляли из стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину,
– сообщили в ООС.
Кстати, защищая Украину от российской агрессии, на Востоке в течение 2021 года погибли 77 украинских военных. Только в декабре 2021 года оккупанты убили двух наших героев.
Мощный взрыв в Бельгии снес стены дома: есть погибшие
Источник: Le Soir
В бельгийском городе Тюрнхаут утром 31 декабря 2021 года произошел взрыв в доме. Предварительно причиной инцидента называют утечку газа.
Взрыв разрушил несколько квартир. В результате инцидента обрушились стены и перекрытия между этажами. Поисковые работы продолжались до 1 января.
В новогоднюю ночь спасатели обнаружили тела 4 человек, погибших при взрыве. Информации о других жертвах в мэрии города не получали,
– сообщили спасатели.
Женщину, у которой был при себе телефон и она позвонила им, также удалось спасти. Вскоре женщину госпитализировали. Городской глава заявил, что:
- поисковые операции остановили из-за того, что сообщений о других людях, которые могли быть в здании и исчезли, не получали;
- однако спасатели продолжили расчищать завалы.