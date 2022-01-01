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Набув чинності закон про реєстрацію SIM-карти за паспортом
Джерело: сайт Верховної Ради
Зміни до закону про електронні комунікації набули чинності 1 січня 2022 року. Згідно з ними, українці повинні реєструвати SIM-карти, "прив'язуючи" їх до даних паспорта – тобто користувач зобов'язаний ідентифікуватися у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Відомо про механізм дії закону:
- перехідний період діє до 1 січня 2025 року;
- до цього часу абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе, надавши паспортні дані;
- адже з січня 2025 року постачальники не надаватимуть послуги тим користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.
Після 2 місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір або не надав паспортні дані, комунікаційні послуги припинять,
– мовиться у повідомленні.
До речі, автори вважають, що зміни до закону допоможуть:
- підвищити захист абонентів операторів мобільного зв'язку в Україні – зокрема, даних і персональної інформації українців;
- служитимуть захистом від низки шахрайських схем, спрямованих на викрадення номера та банківських даних.
Польща почала головувати в ОБСЄ: Кулеба очікує на плідну співпрацю
Джерело: твітер Дмитра Кулеби
Протягом 2022 року Польща очолюватиме Організацію з безпеки і співробітництва в Європі. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав країну з цим.
Вітаю колегу та друга Збіґнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ,
– написав міністр.
Очільник відомства додав, що очікує на плідну співпрацю задля:
- захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє;
- відновлення поваги до міжнародного права;
- а також територіальної цілісності України.
До речі, головна мета Польщі, за словами речника Міністерства закордонних справ Лукаша Ясіни, – діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур організації.
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В останній день року на Донбасі загинув військовий
Джерело: Штаб ООС
31 грудня в останній день 2021 року окупанти продовжували гатити по українських позиціях. 1 січня у штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що окупанти тричі порушили режим тиші. Зокрема відкрили вогонь:
- недалеко від Травневого;
- у районі Авдіївки;
- у бік Водяного.
Напередодні Нового року російсько-окупаційні війська стріляли зі стрілецької зброї, автоматичних та протитанкових гранатометів.
Один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну,
– повідомили в ООС.
До речі, захищаючи Україну від російської агресії, на Сході протягом 2021 року загинули 77 українських військових. Тільки у грудні 2021 року окупанти вбили двох наших героїв.
Потужний вибух у Бельгії зніс стіни будинку: є загиблі
Джерело: Le Soir
У бельгійському місті Тюрнхаут вранці 31 грудня 2021 року стався вибух у будинку. Попередньо причиною інциденту називають витік газу.
Вибух зруйнував декілька квартир. внаслідок інциденту обвалились стіни та перекриття між поверхами. Пошукові роботи тривали до 1 січня.
Протягом новорічної ночі рятувальники знайшли тіла 4 людей, що загинули під час вибуху. Інформації про інших жертв у мерії міста не отримували,
– повідомили рятувальники.
Також вони пояснили, що з-під завалів врятували жінку, яка мала біля себе телефон й зателефонувала їм. Невдовзі її госпіталізували. Міський голова заявив, що:
- пошукові операції зупинили через те, що повідомлень про інших людей, які могли бути у будівлі та зникли, не отримували;
- проте рятувальники продовжили розчищати завали.