Зеленский в Буковеле, обвал дома в Харькове: главные новости 4 января

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины для пожилых людей. Президент Владимир Зеленский поехал на отдых в Буковель. В Харькове обрушилась многоэтажка. НАТО соберется на заседание из-за ситуации у границ Украины. В Дие запускают push-уведомления о кредитах. Таковы были главные новости 4 января.

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В Украине разрешили бустерную дозу

Источник: Минздрав

В Украине Министерство здравоохранения разрешило применять бустерную дозу вакцины для пожилых людей. Ее можно будет сделать через 6 месяцев после второй прививки.

Схемы бустерной вакцины

В Минздраве рассказали о схемах, которым будут отдавать предпочтение:

первые две дозы Moderna или Pfizer – бустерная Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac – бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме – бустер Moderna или Pfizer.

Однако, если не будет мРНК-вакцин, то бустерную дозу можно сделать другой, но только по разрешенным в Украине схемам.

Записаться на бустерную дозу прививки можно в любом пункте или центре вакцинации COVID-19 – полный перечень и контакты по ссылке.

Что такое бустерная доза? Это дополнительная доза вакцины. Ее вводят, чтобы усилить эффективность препарата, которая со временем снижается.

К слову, 13 декабря в Украине одобрили 3 дозу COVID-вакцины для лиц с ВИЧ, раком крови, которые перенесли трансплантацию органов, проходили химиотерапию или лечились большими дозами гормонов.

В Харькове обрушилась многоэтажка

Источник: 24 канал

В Харькове обрушился четырехэтажный дом. Он был размещен на проспекте Гагарина, 20. По данным местных властей, помещение нежилое.

Спикер мэрии Юрий Сидоренко рассказал, что в доме размещались офисные помещения бывшего завода "Авторучка", находящегося на частной территории. По словам владельца помещения, пострадавших нет.

По предварительной информации, обвал мог случиться из-за начавшегося рядом строительства помещения.

Обвал дома, смотрите видео:

Здание должны были сносить

В полиции подтвердили, что здание не использовали. Его готовили под снос. Отметили, что обрушилась одна стена.



Обвал дома в Харькове / Фото полиции

Зеленский приехал в Буковель

Источник: фейсбук Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский приехал на короткий зимний отдых в Буковель. Сначала об этом писали СМИ, а затем и сам глава государства подтвердил, что находится в Карпатах.

Политик похвастался отремонтированными дорогами, хотя отметил, что идеальны не все.

Где остановился Зеленский

По информации "Украинской правды", Зеленский остановился в 5-звездочном отеле Radisson Blu Resort Bukovel. Цены за двухместный номер там стартуют от 7 тысяч гривен. Кроме того, есть номера за 15 – 30 тысяч.

Журналисты утверждают, что в то время в Radisson Blu Resort Bukovel остановился также олигарх Игорь Коломойский с семьей. Коломойский же прокомментировал совпадение словами: "Не слышал, не виделся и не планирую".

НАТО соберется на заседание по Украине

Источник: пресс-центр НАТО

Североатлантический альянс планирует провести внеочередное заседание 7 января. Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят наращивание российских войск у границ Украины.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отметила, что заседание будет проходить в онлайн-режиме под председательством генсека Йенса Столтенберга.

Войска России у границ Украины: коротко

Осенью западные СМИ писали, что Россия может напасть на Украину в январе – феврале 2021 года. Впоследствии эту информацию подтвердила и наша разведка.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что для наступления вражеских войск должно быть гораздо больше. Впрочем, он отметил, что угроза вторжения сохраняется уже 8 лет.

На фоне возможной эскалации президент США Джо Байден дважды поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Он пригрозил агрессору санкциями.

В Дие запускают push-уведомления о кредитах

Источник: телеграм Михаила Федорова

В приложении "Дия" с 4 января запускают функцию push-уведомлений о кредитах или проверке кредитной истории.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что новая услуга уже работает по умолчанию, а приложение обновлять не нужно. Об этом он сообщил в видеообращении, обнародованном в соцсети.

Как будет работать функция

Если в Дию поступит уведомление о новом кредите, который человек не открывал, он сразу из приложения может перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

Украинцы смогут быстро увидеть push-сообщение о том, что кто-то проверяет их кредитную историю, чтобы открыть новый кредит. Следовательно – и быстро отреагировать.

Смотрите видеообращение Федорова о новой услуге: