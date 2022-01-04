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До речі Ілюзії Путіна, "знищення" країн Балтії та мертвонароджена держава: інтерв'ю з експертом

В Україні дозволили бустерну дозу

Джерело: МОЗ

В Україні Міністерство охорони здоров'я дозволило застосовувати бустерну дозу вакцини для літніх людей. Її можна буде поставити через 6 місяців після другого щеплення. Схеми бустерної вакцини

У МОЗ розповіли про схеми, яким надаватимуть перевагу:

перші дві дози Moderna або Pfizer – бустерна Moderna або Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози CoronaVac – бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою – бустер Moderna або Pfizer.

Проте якщо не буде мРНК-вакцин, то бустерну дозу можна зробити іншою, але тільки за дозволеними в Україні схемами.

Записатися на бустерну дозу щеплення можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації від COVID-19 – повний перелік та контакти за посиланням.

Що таке бустерна доза? Це додаткова доза вакцини. Її вводять, щоб посилити ефективність препарату, яка з часом знижується.

До слова, 13 грудня в Україні схвалили 3 дозу COVID-вакцини для осіб з ВІЛ, раком крові, які перенесли трансплантацію органів, проходили хімієтерапію або лікувались великими дозами гормонів.

У Харкові обвалилась багатоповерхівка

Джерело: 24 канал

У Харкові обвалився чотириповерховий будинок. Він був розміщений на проспекті Гагаріна, 20. За даним місцевої влади, приміщення нежитлове.

Речник мерії Юрій Сидоренко розповів, що у будинку були офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", що перебуває на приватній території. За словами власника приміщення, постраждалих немає.

За попередньою інформацією, обвал міг трапитись через будівництво приміщення, що почалося поруч.

Обвал будинку, дивіться відео:

Будівлю мали зносити

У поліції підтвердили, що будівлю не використовували. Її готували під знесення. Зазначили, що обвалилась одна стіна.



Обвал будинку у Харкові / Фото поліції

Зеленський приїхав у Буковель

Джерело: фейсбук Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський приїхав на короткий зимовий відпочинок до Буковелю. Спочатку про це писали ЗМІ, а потім і сам глава держави підтвердив, що перебуває в Карпатах.

Політик похвалився відремонтованими дорогами, хоча зазначив, що ідеальні не всі.

Де зупинився Зеленський

За інформацією "Української правди", Зеленський зупинився у 5-зірковому готелі Radisson Blu Resort Bukovel. Ціни за двомісний номер там стартують від 7 тисяч гривень. Крім того, є номери за 15 – 30 тисяч.

Журналісти стверджують, що у той час в Radisson Blu Resort Bukovel зупинився також олігарх Ігор Коломойський з родиною. Коломойський же прокоментував збіг словами: "Не чув, не бачився і не планую".

НАТО збереться на засідання через Україну

Джерело: пресцентр НАТО

Північноатлантичний альянс планує провести позачергове засідання 7 січня. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорять нарощування російських військ біля кордонів України.

Речниця НАТО Оана Лунджеску зазначила, що засідання відбуватиметься в онлайн-режимі під головуванням Генсека Єнса Столтенберга.

Війська Росії біля кордонів України: коротко

Восени західні ЗМІ писали, що Росія може напасти на Україну у січні – лютому 2021 року. Згодом цю інформацію підтвердила й наша розвідка.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що для наступу ворожих військ має бути набагато більше. Утім він зауважив, що загроза вторгнення зберігається вже 8 років.

На тлі можливої ескалації президент США Джо Байден двічі поговорив телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він пригрозив агресору санкціями.

У Дії запускають push-повідомлення про кредити

Джерело: телеграм Михайла Федорова

У застосунку "Дія" з 4 січня запускають функцію push-повідомлень про кредити чи перевірку кредитної історії.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що нова послуга вже працює за замовчуванням, а додаток оновлювати не потрібно. Про це він повідомив у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі.

Як працюватиме функція

Якщо у Дію надійде сповіщення про новий кредит, який людина не відкривала, вона одразу із застосунку може перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.

Українці зможуть швидко побачити push-повідомлення про те, що хтось перевіряє їхню кредитну історію, аби відкрити новий кредит. Відтак – і швидко відреагувати.

Дивіться відеозвернення Федорова про нову послугу: