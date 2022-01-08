Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Два года после крушения самолета МАУ
Источник: 24 канал
В Иране 8 января 2020 года произошла катастрофа самолета МАУ. Авиалайнер разбился в результате попадания в него ракет иранских военных.
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Назвали имена вероятных исполнителей преступления
Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Следует проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц,
– отметил экс-чиновник.
Он добавил, что в случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск в Международный суд ООН.
В то же время в своей статье для издания "Радио Свобода" Гюндуз Мамедов опубликовал предположительно причастных к преступлению военных нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции, назвав имена:
- капитана Мехди Хосрави (командир ТОР М-1);
- первого лейтенанта Мейсама Хейроллахи (оператор);
- третьего лейтенанта Саеда Ахмада Мири (оператор);
- первого лейтенанта Магамада Маджида Эслама Дооста;
- капитана Саджада Мохаммади;
- майора Хамеда Мабхута;
- второго бригадного генерала Ибрагима Сафаи Киа;
- бригадного генерала Али Акбара Сейдуна;
- военного Иранской Армии полковника Мостафы Фарати.
По словам бывшего заместителя генерального прокурора, этим девяти людям инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.
Данилов назвал катастрофу террористическим актом
Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки" подчеркнул, что Иран признал запуск ракет. В то же время, иранская сторона назвала трагедию несчастным случаем. Вину возложили на систему ПРО и человеческий фактор операторов ракет.
Данилов отметил, что до и после ракетных ударов Ирана, которые сбили самолет МАУ, иранские власти разрешили взлет других гражданских самолетов из аэропорта Тегерана.
У нас создалось впечатление, что они (иранцы – 24 канал) ждали наш самолет. Мы можем предположить это. Видимо, это был приказ высшего руководства,
– заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что ни один оператор ПВО не может принять такое решение самостоятельно.
Воспоминания о погибших
В этой страшной катастрофе погибли 11 украинцев. Воспоминаниями о них с 24 каналом поделились их родные. В частности, Дмитрий Кленцов рассказал, каким был его кум пилот Алексей Наумкин, Алексей Шмельков поделился историями о пилоте Сергее Хоменко, о том, каким был Владимир Гапотенко, рассказала его жена, об Игоре Матькове – экс-гражданская жена, болью от потери бортпроводницы Юлии Сологуб поделилась ее тетя Элла Танова.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит 8 января в Иране. В момент крушения на борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- В МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбитие самолета МАУ. Также Тегеран пообещал выплату компенсации семьям погибших.
- В декабре 2020 года Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- 5 января 2021 года украинская сторона получила и технический отчет о завершении расследования. Министерство иностранных дел раскритиковало этот документ.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
В Казахстане погибли дети
Источник: 24 канал
В городах Казахстана продолжаются масштабные протесты. К сожалению, они имеют трагические последствия – гибнут люди.
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Массовые беспорядки в Алматы
На въездах и выездах Алматы люди в форме без опознавательных знаков 8 января устанавливали блокпосты. А в разных частях города продолжались локальные перестрелки.
В то же время в морг города пришли десятки людей, которые по очереди заходят туда на опознание. Митингующие отказывались разговаривать с журналистами и просили их не снимать.
В Алматы продолжаются локальные бои: фото из телеграма "ЧТД"
"Миротворцы" ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан
Так называемые "миротворцы" Организации Договора коллективной безопасности продолжают прибывать в охваченную протестами страну. Их ранее пригласил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это произошло, когда многие военные Казахстана отказались стрелять в свой народ.
"Миротворцы" ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан: смотрите видео ORDA
Смерть маленьких детей
В Казахстане 11-летний мальчик стал жертвой перестрелки. Пуля, вероятно, задела его еще 5 января во время неудачного ночного штурма. Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин рассказала, что родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для ребенка роковым.
В результате беспорядков на улицах Алматы погибла 4-летняя девочка. Отец ребенка рассказал, что 6 января она отправилась на машине вместе со своим дядей за продуктами. Проезжая по площади, в автомобиль попала пуля, которая попала девочке в голову.
Также Аружан Саин сообщила, что в Алматы 15-летний подросток попал в больницу. За его жизнь борются медики.
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Назарбаев не убегал из Казахстана
Ранее также СМИ писали, что Назарбаев с семьей сбежал из Казахстана. По некоторым данным, в стране остался лишь брат бывшего президента Болат Назарбаев. 8 января пресс-секретарь Назарбаева заявил, что бывший президент Казахстана не убегал из страны и якобы находится в столице.
Сборная по биатлону имеет медаль
Источник: 24 канал
Сборная Украины по биатлону завоевала первую медаль в сезоне 2021 – 2022 годов на этапах Кубка мира.
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Медаль по биатлону
Украину в одиночной смешанной эстафете представляли Артем Тищенко и Дарья Блашко. Они впервые выступали в паре. Начали украинцы не слишком удачно. Тищенко был вынужден использовать четыре дополнительных патрона и передал эстафету лишь восьмым.
Зато Блашко почти идеально прошла свою часть, первая стрельба была без промахов. Во время второй стрельбы она промахнулась дважды. И все же передала эстафету второй. Тищенко на третьем этапе трижды промахнулся, а передал эстафету третьим. Эту позицию и удалось удержать Блашко до финиша.
Украина стала единственной командой из первой пятерки, которая обошлась без штрафных кругов.
Результаты гонки
- Россия (1+12) 41:37,1
- Австрия (1+13) +41,5
- Украина (0+12) +1:03,6
- Беларусь (1+11) +1:15,2
- Швеция (2+12) +1:23,6
- Бельгия (0+13) +1:24,8
Раненый на Донбассе
Источник: фейсбук Операции объединенных сил
Российские наемники ранили на Востоке Украины украинского защитника. В общей сложности боевики 5 раз срывали "тишину".
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Раненый в удовлетворительном состоянии
В результате действий войск оккупанта украинский боец получил ранения.
Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное,
– отметили в штабе ООС.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Нарушения оккупантов
С начала суток 8 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение. Кроме того, на Донбассе зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.
В Украине продолжаются рождественские праздники
Источник: 24 канал
Рождество в Шевченковской роще
Украинцы продолжают праздновать Рождество. Во Львовском музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого 8 января под открытым небом звучали поздравления. Участие в вертепах принимали и взрослые, и дети. Празднования продлятся еще несколько дней.
Празднование Рождества в Шевченковской роще: смотрите видео
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"Шествие звездочетов" в центре Львова
Источник: фейсбук Андрея Садового
В рамках фестиваля по центральным улицам Львова прошло "Шествие звездочетов".
Рождество во Львове. Сегодня (8 января – 24 канал) "Шествие звездочетов". А вы уже немного наколядовались?
– написал мэр Андрей Садовый.
По информации на сайте горсовета Львова, шествие длилось более часа. Оно началось с формирования колонны, которая впоследствии шла по улицам и колядовала – возле шопки, дидуха, статуи Деве Марии, памятника Тарасу Шевченко, на площади перед Оперным театром.
Организатор фестиваля Надежда Дзвоник в комментарии Суспільному рассказала, что участие в шествии приняли не только львовяне, но и участники из других областей.
Во Львове прошло традиционное "Шествие звездочетов": Фото из Фейсбука Андрея Садового
По улицам Львова прошло традиционное рождественское "Шествие звездочетов": смотрите видео 24 канала