Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Два роки після катастрофи літака МАУ
Джерело: 24 канал
В Ірані 8 січня 2020 року сталася катастрофа літака МАУ. Авіалайнер розбився внаслідок влучання у нього ракет іранських військових.
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Назвали імена ймовірних виконавців злочину
Колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування авіакатастрофи МАУ, назвав ймовірні імена виконавців злочину.
З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб,
– зазначив експосадовець.
Він додав, що у випадку відмови Ірану визнати свою відповідальність і сплатити компенсації, Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов до Міжнародного суду ООН.
Водночас у своїй статті для видання "Радіо Свобода" Гюндуз Мамедов опублікував імовірно причетних до злочину військових нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції, назвавши імена:
- капітана Мехді Хосраві (командир ТОР М-1);
- першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (оператор);
- третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (оператор);
- першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста;
- капітана Саджада Мохаммаді;
- майора Хамеда Мабхута;
- другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа;
- бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна;
- військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті.
За словами колишнього заступника генерального прокурора, цим дев'ятьом людям інкримінується службова недбалість, необережність і неналежне виконання своїх службових обов'язків.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. У момент катастрофи на борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- 5 січня 2021 року українська сторона отримала і технічний звіт про завершення розслідування. Міністерство закордонних справ розкритикувало цей документ.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
У Казахстані загинули діти
Джерело: 24 канал
У містах Казахстану тривають масштабні протести. На жаль, вони мають трагічні наслідки – гинуть люди.
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Масові безлади в Алмати
На в'їздах і виїздах Алмати люди в формі без розпізнавальних знаків 8 січня встановлювали блокпости. А у різних частинах міста тривали локальні перестрілки.
Водночас до моргу міста прийшли десятки людей, які по черзі заходять туди на впізнання. Мітингувальники відмовлялися розмовляти з журналістами та просили їх не знімати.
В Алмати тривають локальні бої: Фото з телеграму "ЧТД"
"Миротворці" ОДКБ продовжують прибувати в Казахстан
Так звані "миротворці" Організації Договору колективної безпеки продовжують прибувати в охоплену протестами країну. Їх раніше запросив президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Це сталося, коли чимало військових Казахстану відмовилися стріляти у свій народ.
"Миротворці" ОДКБ продовжують прибувати в Казахстан: дивіться відео ORDA
Смерть маленьких дітей
У Казахстані 11-річний хлопчик став жертвою перестрілки. Куля, ймовірно, зачепила його ще 5 січня під час невдалого нічного штурму. Уповноважена з прав дитини у Казахстані Аружан Саїн розповіла, що батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для дитини фатальним.
Внаслідок заворушень на вулицях Алмати загинула 4-річна дівчинка. Батько дитини розповів, що 6 січня вона вирушила машиною разом зі своїм дядьком за продуктами. Проїжджаючи площею, в автомобіль влучила куля, яка потрапила дівчинці у голову.
Також Аружан Саїн повідомила, що в Алмати 15-річний підліток потрапив до лікарні. За його життя борються медики.
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Назарбаєв не тікав із Казахстану
Раніше також ЗМІ писали, що Назарбаєв з родиною втік із Казахстану. За деякими даними, в країні залишився лише брат колишнього президента Болат Назарбаєв. 8 січня прессекретар Назарбаєва заявив, що колишній президент Казахстану не тікав з країни та нібито перебуває у столиці.
Збірна з біатлону має медаль
Джерело: 24 канал
Збірна України з біатлону здобула першу медаль в сезоні 2021 – 2022 років на етапах Кубка світу.
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Медаль з біатлону
Україну в одиночній змішаній естафеті представляли Артем Тищенко та Дарія Блашко. Вони вперше виступали в парі. Почали українці не надто вдало. Тищенко був змушений використати чотири додаткових патрони, і передав естафету лише восьмим.
Натомість Блашко майже ідеально пройшла свою частину – перша стрільба була без промахів. Під час другої стрільби вона промахнулася двічі. Та все ж передала естафету другою. Тищенко на третьому етапі тричі промахнувся, а передав естафету третім. Цю позицію і вдалося втримати Блашко до фінішу.
Україна стала єдиною командою з першої п'ятірки, яка обійшлася без штрафних кіл.
Результати гонки
- Росія (1+12) 41:37,1
- Австрія (1+13) +41,5
- Україна (0+12) +1:03,6
- Білорусь (1+11) +1:15,2
- Швеція (2+12) +1:23,6
- Бельгія (0+13) +1:24,8
Поранений на Донбасі
Джерело: фейсбук Операції об'єднаних сил
Російські найманці поранили на Сході України українського захисника. Загалом бойовики 5 разів зривали "тишу".
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Поранений у задовільному стані
Внаслідок дій військ окупанта український боєць отримав поранення.
Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний,
– зазначили у штабі ООС.
Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Порушення окупантів
Від початку доби 8 січня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, 1 раз застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Крім того, на Донбасі зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.
В Україні тривають різдвяні свята
Джерело: 24 канал
Різдво у Шевченківському гаю
Українці продовжують святкувати Різдво. У Львівському музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 8 січня просто неба лунали віншування. Участь у вертепах брали і дорослі, і діти. Святкування триватимуть ще кілька днів.
Святкування Різдва у Шевченківському гаю: дивіться відео
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"Хода звіздарів" у центрі Львова
Джерело: фейсбук Андрія Садового
У межах фестивалю центральними вулицями Львова пройшла "Хода звіздарів".
Різдво у Львові. Сьогодні (8 січня – 24 канал) "Хода звіздарів". А ви вже трохи наколядувалися?
– написав мер Андрій Садовий.
За інформацією на сайті міськради Львова, хода тривала понад годину. Вона розпочалася з формування колони, яка згодом йшла вулицями й колядувала – біля шопки, дідуха, статуї Діві Марії, пам'ятника Тарасу Шевченку, на площі перед Оперним театром.
Організаторка фестивалю Надія Дзвоник у коментарі Суспільному розповіла, що участь у ході взяли не тільки львів'яни, але й учасники з інших областей.
У Львові пройшла традиційна "Хода звіздарів": Фото з фейсбуку Андрія Садового
Вулицями Львова пройшла традиційна різдвяна "Хода звіздарів": дивіться відео 24 каналу