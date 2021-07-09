Главные новости Киева за неделю: стрельба в Голосеево, снос знака дружбы с Москвой

В Киеве произошла стрельба в Голосеево. Киевсовет решил демонтировать знак дружбы с Москвой, а с транспорта исчезнут бумажные билеты. Новости Киева за неделю 5 - 9 июля.

Важнейшие новости Киева за неделю 5 – 9 июля:

Важно Из-за масштабной аварии: в Киеве без света оказались сотни домов

Источник: 24 канал

Киевлянин Иван Мартынюк якобы не смог выплатить кредит, из-за чего исполнительная служба выставила квартиру на открытые торги.

Владелец жилья начал оспаривать право собственности нового владельца.

Утром 7 июля в квартиру дома ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58 пришли представители частной охранной фирмы и сам покупатель.

Во время попыток полицейских и охранников попасть в квартиру Мартынюк применил огнестрельное оружие и забаррикадировался внутри помещения.

Переговоры со злоумышленником ни к чему не привели. Он поджег квартиру. Из-за этого спецназовцы начали штурм и задержали вооруженного мужчину.

Ему инкриминируют покушение на жизнь полицейского и на еще двух человек.

Если суд признает вину мужчины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Киевсовет поддержал снос знака в честь дружбы с Москвой

Источник: фейсбук Леонида Емца

Во время пленарного заседания Киевсовета 8 июля большинство депутатов поддержало решение о демонтаже памятного знака, установленного в честь дружбы Киева и Москвы в Голосеевском районе столицы.



Вот этот знак / Фото 2gis.com

За необходимость демонтажа знака, который установили в Киеве в 2001 году, проголосовали 76 депутатов из 95 присутствующих.

Голосовали против рассмотрения решения представители пророссийской партии "Оппозиционной платформы – За жизнь". Почти в полном составе поддержали позицию сноса знака депутаты от "Европейской солидарности", "УДАРа", "Голоса" и "Батькивщины".

Детали В Киеве хотят снести памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы

В Киеве исчезнут бумажные билеты в транспорте

Источник: КГГА

Киев стал первым городом в Украине, который полностью отказался от использования бумажных талонов в общественном транспорте. Теперь вся оплата проезда там цифровизована.

Об этом сообщили 5 июля, а вступит в силу решение с 14 июля. Такие действия объяснили стремлением облегчить контроль пассажирооборота.

Где теперь покупать билет

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту. Также будут продавать QR-билеты в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой.

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Обрушение Берестейского моста

Источник: патрульная полиция Киева

Обрушение Берестейского моста на проспекте Победы, которое 5 июля повлекло ДТП в Киеве – на машину упал бетон, произошло из-за другой аварии. Она произошла 1 июля – в мост врезался грузовик с газоблоками.

Об этом заявили в предприятии "Киевавтодормост". Коммунальщики пришли к такому выводу после тщательного обследования сооружения.

Последствия аварии / Фото "Обозревателя"

В КП утверждают, что"силовое воздействие вызвало дополнительные напряжения и повлекло разрушение бетона в самых слабых (перенапряженных) местах сооружения".

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Скандал с нардепом

Источник: 24 канал

В Киеве проверяют действия патрульных, которые остановили авто Toyota Camry со скандальным "слугой народа" Евгением Брагарем. Они заподозрили его в употреблении наркотиков и повезли на освидетельствование.

К законности остановки авто и дальнейшим действиям полицейских возникли вопросы. Такое заявление заместитель главы МВД Антон Геращенко сделал в эфире одного из телеканалов. Он рассказал: к патрульным есть вопросы относительно бодикамер. Дело в том, что они их не включили в начале общения с Брагарем.

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