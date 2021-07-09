Найважливіші новини Києва за тиждень 5–9 липня:

Важливо Через масштабну аварію: у Києві без світла опинилися сотні будинків

Джерело: 24 канал

Киянин Іван Мартинюк нібито не зміг виплатити кредит, через що виконавча служба виставила квартиру на відкриті торги.

Власник житла почав оскаржувати право власності нового хазяїна.

Вранці 7 липня у квартиру будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58 прийшли представники приватної охоронної фірми та сам покупець.

Під час спроб поліцейських та охоронців потрапити до квартири Мартинюк застосував вогнепальну зброю та забарикадувався всередині приміщення.

Перемовини зі зловмисником ні до чого не призвели. Він підпалив квартиру. Через це спецпризначенці почали штурм та затримали озброєного чоловіка.

Йому інкримінують замах на життя поліцейського та на ще двох осіб.

Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

До теми Поліцейський закривав вічко, а охоронець різав двері: з'явилося відео пострілу у Голосієво 18+

Київрада підтримала знесення знака на честь дружби з Москвою

Джерело: фейсбук Леоніда Ємця

Під час пленарного засідання Київради 8 липня більшість депутатів підтримала рішення про демонтаж пам'ятного знака, встановленого на честь дружби Києва та Москви у Голосіївському районі столиці.

Ось цей знак / Фото 2gis.com

За необхідність демонтажу знака, який встановили у Києві у 2001 році, проголосували 76 депутатів з 95 присутніх.

Голосували проти розгляду рішення представники проросійської партії "Опозиційної платформи – За життя". Майже у повному складі підтримали позицію знесення знаку депутати від "Європейської солідарності", "УДАРу", "Голосу" та "Батьківщини".

"Опозиційної платформи – За життя"

https://kyivnews.24tv.ua/kiyivrada-pidtrimala-znesennya-znaka-chest-druzhbi-novini-kiyiv_n1679240 Майже у повному складі підтримали позицію знесення знаку депутати від "Європейської солідарності", "УДАРу", "Голосу" та "Батьківщини

Деталі У Києві хочуть знести пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви

У Києві зникнуть паперові квитки в транспорті

Київ став першим містом в Україні, яке повністю відмовилось від використання паперових талонів у громадському транспорті. Тепер вся оплата проїзду там цифровізована.

Про це повідомили 5 липня, а набуде чинності рішення з 14 липня. Такі дії пояснили намаганням полегшити контроль пасажирообігу.

Де тепер купувати квиток

Щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну карту. Також продаватимуть QR-квитки в:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

у застосунку Київ Цифровий.

Раніше ми писали про це З транспорту Києва зникли кондуктори: як посилять контроль

Обвалення Берестейського мосту

Джерело: патрульна поліція Києва

Обвалення Берестейського мосту на проспекті Перемоги, яке 5 липня спричинило ДТП у Києві – на автівку впав бетон, відбулось через іншу аварію. Вона сталась 1 липня – у міст врізалась вантажівка з газоблоками.

Про це заявили в підприємстві "Київавтошляхміст". Комунальники прийшли до такого висновку після ретельного обстеження споруди.

Наслідки аварії / Фото "Обозревателя"

В КП стверджують, що "силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найслабших (перенапружених) місцях споруди".

Актуально На Київ знову насувається жахлива спека: прогноз погоди на тиждень

Скандал із нардепом

Джерело: 24 канал

У Києві перевіряють дії патрульних, які зупинили авто Toyota Camry зі скандальним "слугою народу" Євгенієм Брагарем. Вони запідозрили його у вживанні наркотиків і повезли на освідування.

До законності зупинки авто та подальших дій поліцейських виникли питання. Таку заяву заступник глави МВС Антон Геращенко зробив в ефірі одного з телеканалів. Він розповів: до патрульних є запитання щодо бодікамер. Річ у тому, що вони їх не увімкнули на початку спілкування з Брагарем.

Читайте також Вчинив ДТП у центрі Львова: медики підтвердили стан наркосп'яніння нардепа Юрченка – фото