Самые важные новости Киева за неделю 12 – 16 июля:

Новый языковой скандал "Не перевариваю украинский, потому что он звучит гнусно": в Киеве оскандалилась работница IT-фирмы

Демонтаж здания "Цветы Украины"

Источник: Сообщество "Зберегти Квіти України"

В Киеве 12 июля начали демонтаж модернистского здания "Цветы Украины", на Сечевых Стрельцов, 49. На его месте хотят построить офисный центр. Общественные активисты выступают против уничтожения сооружения.

Впервые о реконструкции здания стало известно 20 июня. С тех пор в здании начали демонтировать окна, а также обрезали 30-летний виноград, который рос на его стенах.

6 июля несколько десятков киевлян проводили акцию "Я с Цветами" в честь сохранения здания.



Вот так выглядело это здание / save.kvity.ukrainy

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец опубликовал документ, который доказывает незаконность действий застройщика – перед началом работ необходимо было согласовать их в Минкульте, и в проекте подготовительных работ, который предоставил застройщик, отсутствует демонтаж фасада здания.

Застройщик успел начать работы.

Впрочем, позже суд наложил арест на здание и запретил его трогать.

Подробно об этом читайте здесь На здание "Цветы Украины" суд наложил арест: любые работы запретили

В Киеве полностью отменили бумажные билеты в общественном транспорте

Источник: КГГА

В коммунальном общественном транспорте Киева больше нельзя проехать, купив бумажный талончик. 14 июля талоны, которыми торговали кондукторы, окончательно вывели из обращения.

Как отметили в КГГА, все пассажиры транспорта Киевпасстранса отныне должны пользоваться электронными билетами. Это не только сделает поездку более удобной, но и приведет к улучшению работы трамваев, троллейбусов и автобусов.

Где можно купить QR-билет для проезда в транспорте Киева

Для проезда в общественном транспорте столицы можно использовать специальную транспортную карту или специальный QR-билет. Его можно приобрести в:

терминалах самообслуживания е-билета;

T-киосках;

терминалах Easy Pay;

на станциях метро Киева;

в приложении "Киев цифровой".

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Невероятная жара

Источник: Обсерватория Срезневского

С начала календарного лета в Киеве зафиксировали уже 12 температурных рекордов.

В Киеве ночь на 15 июля оказалась самой теплой за последние 140 лет. Последний рекорд был зафиксирован в 1881 году. По данным наблюдений, температура под утро удержалась на отметке +22,8 градуса

Стоит подчеркнуть, что с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд.

23 июня Киев побил температурный рекорд за последние 75 лет. Впервые с 1946 года столбик термометра в этот день поднялся до отметки +34.

24 июня Киев второй день подряд бил температурные рекорды – такой жары в столице не было 136 лет.

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Новые языковые скандалы

Источник: 24 канал

Блогерша из Киева по имени Анастасия опозорилась, заявив, что украинский язык звучит "мерзко". В IT-компании, где девушка находилась на испытательном сроке, уже сообщили: Анастасия у них больше не работает.

В IT-компании заявили, что не поддерживают позицию Анастасии относительно украинского языка. Там отметили: компания является активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества.

Детали скандала

В телеграмм-канале "Катарсис" обратили внимание на скандальное заявление киевской блогерши.

Девушка поделилась публикацией о том, что украинского языка станет больше, отметив, что это – маразм.

Такая позорная позиция возмутила украинцев. Тогда горе-блогерша заявила, что украинский язык звучит "мерзко".

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Кроме того, девушка заявила, что платит налоги в "эту страну".

Впоследствии Анастасия удалила свое сообщение. Такое решение она аргументировала якобы просьбой парня, который не хотел, чтобы она унижалась перед "больными людьми".

Другой скандал

В Ботаническом саду Фомина 13 июля случился языковой скандал. Продавщица мороженого отказалась обслуживать покупателя на украинском, а ее муж якобы избил киевлянина.

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