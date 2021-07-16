Найважливіші новини Києва за тиждень 12–16 липня:
Новий мовний скандал "Не переварюю українську, бо вона звучить мерзотно": у Києві оскандалилася працівниця IT-фірми
Демонтаж будівлі "Квіти України"
Джерело: Спільнота "Зберегти Квіти України"
У Києві 12 липня почали демонтаж модерністської будівлі "Квіти України", що на Січових стрільців, 49. На її місці хочуть збудувати офісний центр. Громадські активісти виступають проти знищення споруди.
- Вперше про реконструкцію будівлі стало відомо 20 червня. З того часу в будівлі почали демонтувати вікна, а також обрізали 30-річний виноград, який ріс на його стінах.
- 6 липня кілька десятків киян проводили акцію "Я з Квітами" на честь збереження будівлі.
Ось так виглядала ця будівля / save.kvity.ukrainy
Депутат Київради Дмитро Білоцерковець опублікував документ, який доводить незаконність дій забудовника – перед початком робіт необхідно було погодити їх в Мінкульті й у проєкті підготовчих робіт, який надав забудовник, відсутній демонтаж фасаду будівлі.
Забудовник встиг розпочати роботи.
Втім, пізінше суд наклав арешт на будівлю й заборонив її чіпати.
Детально про це читайте тут На будівлю "Квіти України" суд наклав арешт: будь-які роботи заборонили
У Києві повністю скасували паперові квитки у громадському транспорті
Джерело: КМДА
У комунальному громадському транспорті Києва більше не можна проїхати, купивши паперовий талончик. 14 липня талони, якими торгували кондуктори, остаточно вивели з обігу.
Як зазначили у КМДА, всі пасажири транспорту Київпастрансу відтепер мають користуватися електронними квитками. Це не тільки зробить поїздку більш зручною, але й призведе до покращення роботи трамваїв, тролейбусів і автобусів.
Де можна купити QR-квиток для проїзду у транспорті Києва
Для проїзду в громадському транспорті столиці можна використовувати спеціальну транспортну карту або спеціальний QR-квиток. Його можна придбати у:
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- T-кіосках;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях метро Києва;
- у застосунку "Київ Цифровий".
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Неймовірна спека
Джерело: Обсерваторія Срезневського
Від початку календарного літа у Києві зафіксували вже 12 температурних рекордів.
У Києві ніч проти 15 липня виявилась найтеплішою за останні 140 років. Останній рекорд був зафіксований у 1881 році. За даними спостережень, температура під ранок утрималась на позначці +22,8 градуса
Варто підкреслити, що з початку року в Києві встановлено 21 температурний рекорд.
- 23 червня Київ побив температурний рекорд за останні 75 років. Вперше з 1946 року стовпчик термометра в цей день піднявся до позначки + 34.
- 24 червня Київ другий день поспіль бив температурні рекорди – такої спеки в столиці не було 136 років.
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Нові мовні скандали
Джерело: 24 канал
Блогерка з Києва на ім'я Анастасія зганьбилася, заявивши, що українська мова звучить "мєрзко". В IT-компанії, де дівчина перебувала на випробувальному терміні, вже повідомили: Анастасія у них більше не працюватиме.
В IT-компанії заявили, що не підтримують позицію Анастасії щодо української мови. Там наголосили: компанія є активним учасником та організатором соціальних проєктів на благо українського суспільства.
Деталі скандалу
- У телеграм-каналі "Катарсис" звернули увагу на скандальну заяву київської блогерки.
- Дівчина поділилася дописом про те, що української мови стане більше, зазначивши, що це – маразм.
- Така ганебна позиція обурила українців. Тоді горе-блогерка заявила, що українська мова звучить "мєрзко".
І таке буває У Києві в Дніпрі побачили медуз: як вони там опинились та чи несуть загрозу
- Окрім того, дівчина заявила, що сплачує податки в "ету страну".
- Згодом Анастасія видалила свій допис. Таке рішення вона аргументувала начебто проханням хлопця, який не хотів, щоб вона принижувалася перед "хворими людьми".
Інший скандал
В ботанічному саду Фоміна 13 липня трапився мовний скандал. Продавчиня морозива відмовилась обслуговувати покупця українською, а її чоловік нібито побив киянина.
Ще один інцидент У Києві провчили фанатів "русского мира", які випивали під російським прапором: епічне відео