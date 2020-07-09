Экс-регионал Деркач опубликовал якобы аудиозаписи переговоров Порошенко с Путиным. Президент Зеленский приехал с рабочим визитом на Волынь. Пожары в Луганской области локализовали, но остаются еще три очага тления. Модель из Полтавщины стала новой рекордсменкой Украины в номинации "Самая большая женская грудь". Такими были главные новости четверга, 9 июля.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 9 июля:

Новые скандальные аудиозаписи Деркача

Интересно Если не друзья, то приятели, – Фесенко о разговоре Порошенко и Путина

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 9 июля обнародовал очередную "порцию" пленок с якобы разговором пятого президента Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

О чем же "говорили" Путин с Порошенко

Вопрос миротворцев на Донбассе, а также темы Минской встречи. Также речь шла об "экономических перспективах", на которых настаивал якобы Порошенко. Он якобы говорит, что перед встречами в ТКГ стороны собирались и планировали повестку дня.

Путин якобы интересуется у Порошенко, как у того дела. На что тот отвечает, что справляется. А также добавляет, что выстраивает "вертикаль" в условиях экономической нестабильности. Порошенко якобы шутит, что "длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается".

Интересно, что разговор прошел в непринужденной атмосфере, а люди с голосами, похожими на Порошенко и Путина, часто шутят. При этом, якобы Порошенко еще и поздравляет Путина с Днем солидарности. Также он якобы говорит, что будет вручать награды ветеранам. В конце они дружелюбно прощаются друг с другом, как добрые коллеги. А голос, похожий на Путина еще и говорит на прощание – "обнимаю".

Как сообщили 24 каналу в пресс-службе Государственного бюро расследований, после обнародования предыдущих частей "пленок Порошенко" открыто уголовное производство относительно незаконного слива информации.

Обратите внимание! На сайте президента России и в архиве Администрации Президента Украины от 30 апреля 2015 года говорится о телефонных переговорах в нормандском формате. Они не были двусторонними. В них принимали участие президент Франции Франсуа Олланд и лидер Германии Ангела Меркель.

Реакция Порошенко и Кремля

В пресс-службе Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованные нардепом Деркачом записи. Там говорят, что история схожа с фейком об "убийстве Порошенко своего брата", которую показали перед выборами на телеканале 1+1.

В то же время в Кремле удивились. Спикер Путина Дмитрий Песков утверждает, что такие разговоры происходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как там могли сделать запись.

Смотрите видеосюжет 24 канала по аудиозаписям с якобы Порошенко и Путиным:

Зеленский в Луцке

Интересно Военные выгребали воду из луж перед визитом Зеленского в Луцк: фото, видео

Президент Владимир Зеленский 9 июля приехал с рабочим визитом в Волынскую область.

Кроме решения рабочих вопросов, президент решил посетить популярное среди туристов место – Луцкий замок. Он насладился прогулкой и экскурсией в историческом месте и поделился своими впечатлениями с фолловерами.

Также Зеленский опубликовал фотографию, где позирует на фоне въездной башни замка и держит в руке 200-гривневую купюру, на которой она изображена.



Зеленский в Луцке / Фото Офиса Президента

В сети не обошли вниманием визит Зеленского в Луцк

Публикация вызвала немалый резонанс в сети. Пользователи активно комментируют ее. Люди отмечают, что президенту следует заняться более важными делами, чем посещение культурных памятников.

Вспомнили, в частности, и скандал с военными, которые выгребали воду из луж накануне визита Зеленского в Луцк. Говорится об инциденте, о котором сообщал 24 канал в 204-й Севастопольской бригаде тактической авиации, куда должен был приехать глава государства.

Там перед визитом президента военным приказали выгребать воду из луж, которые образовались вследствие отсутствия ремонта дороги. Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото.



Реакция сети на приезд Зеленского в Луцк

Смотрите видео: военные выгребают воду из луж перед визитом Зеленского в Луцк

Какова ситуация с пожарами на Луганщине

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По состоянию на вечер 9 июля пожар в трех лесных хозяйствах в Новоайдарском районе удалось локализовать.

Кто участвует в ликвидации пожара:

К тушению привлечены 1 тысяча 494 человека и 293 единицы техники, из них от ГСЧС – 736 человек и 146 единиц техники.

Привлечены также 2 самолета АН-32П, которые 8 июля совершили 2 сброса воды. Всего – 16 тонн.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Глава МВД Арсен Аваков заверил, что угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков.

Сейчас главная задача правоохранителей – разобраться в причине возникновения пожара. Среди них называют преднамеренный поджог.

Лесные пожары на Луганщине: что надо знать

Пожар вспыхнул еще 6 июля вблизи села Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 метров за секунду) распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

На следующий день он усилился, подходя к населенным пунктам, в частности к Северодонецку. В соседних поселках огнем были уничтожены десятки домов.

По состоянию на 9 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса.

Огонь привел к смерти пяти человек. В больницах находятся десятки местных жителей.

На место чрезвычайной ситуации уже ездили Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Правоохранители сейчас рассматривают 3 версии возгорания: влияние аномально высокой температуры; неосторожное обращение с огнем; умышленный поджог.

Как борются с пожаром на Луганщине: смотрите видео

Самая большая женская грудь Украины

К теме Претендентка на рекорд Украины по самой большой женской груди: горячие фото пышнотелой красавицы

Модель и блогер из Полтавщины Мила Кузнецова стала новой рекордсменкой Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь". Она имеет 13 размер груди, а ее обхват составляет 135 сантиметров 5 миллиметров. Предварительно женщина прошла медицинское обследование, что подтверждает натуральность ее груди.

Регистрация нового рекорда состоялась 9 июля в Киеве при участии представителей Национального Реестра Рекордов.



Мила Кузнецова – рекордсменка по самой большой груди в Украине / Фото из ее инстаграма

Известно, что женщина была убеждена, что имеет самый большой размер груди в Украине, поэтому сама подала заявку на фиксацию рекорда. В июне ей сделали первые замеры груди, которые сегодня подтвердились перед общественностью. Стоит добавить, что замеры груди у предыдущей рекордсменки составили 128 сантиметров, в то время как у Милы Кузнецовой – 135 сантиметров 5 миллиметров.

Что известно о Миле Кузнецовой?

Женщина участвовала в шоу "Модель XL" 2 сезон в 2018 году, в то время ей был 31 год. В свое время Мила работала помощником адвоката, но сегодня ее наибольшим увлечением и работой является ведение собственного блога в инстаграме – на нее подписаны почти 600 тысяч человек.

Кузнецова активно рекламирует одежду plus-size, купальники и белье, а также путешествует и является гостьей разных ток-шоу. Она является обладательницей титулов "Мисс мира Королева", "Мисс Украина Вселенная plus size", "Мисс топ-модель Вселенная plus size".

Смотрите видеосюжет 24 канала с места установления необычного рекорда: