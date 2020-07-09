Ексрегіонал Деркач опублікував начебто аудіозаписи перемовин Порошенка з Путіним. Президент Зеленський приїхав з робочим візитом на Волинь. Пожежі в Луганській області локалізували, але залишаються ще три осередки тління. Модель з Полтавщини стала новою рекордсменкою України у номінації "Найбільші жіночі груди". Такими були головні новини четверга, 9 липня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 9 липня:

Нові скандальні аудіозаписи Деркача

Цікаво Якщо не друзі, то приятелі, – Фесенко про розмову Порошенка і Путіна

Позафракційний нардеп Андрій Деркач 9 липня оприлюднив чергову "порцію" плівок з начебто розмовою п'ятого президента Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна.

Про що ж "говорили" Путін з Порошенком

Питання миротворців на Донбасі, а також теми Мінської зустрічі. Також йшлося про "економічні перспективи", на яких наполягав начебто Порошенко. Він нібито говорить, що перед зустрічами в ТКГ сторони збиралися і планували порядок денний.

Водночас Путін буцімто цікавиться в Порошенка, як у того справи. На що той відповідає, що справляється. А також додає, що вибудовує "вертикаль" в умовах економічної нестабільності. Порошенко начебто жартує, що "довгої черги бажаючих на посаду українського президента не спостерігається".

Цікаво, що розмова пройшла в невимушеній атмосфері, а люди з голосами схожими на Порошенка і Путіна часто жартують. При цьому, нібито Порошенко ще й вітає Путіна з Днем солідарності. Також він нібито каже, що вручатиме нагороди ветеранам. Наприкінці вони приязно прощаються один з одним, як добрі колеги. А голос, схожий на Путіна ще й говорить на прощання – "обнімаю".

Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, після оприлюднення попередніх частин "плівок Порошенка" відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.

Зверніть увагу! На сайті президента Росії та в архіві Адміністрації Президента України від 30 квітня 2015 року мовиться про телефонні переговори в нормандському форматі. Вони не були двохсторонніми. У них брали участь президент Франції Франсуа Олланд та лідерка Німеччини Ангела Меркель.

Реакція Порошенка і Кремля

У пресслужбі Петра Порошенка назвали фейком та фальсифікацією опубліковані нардепом Деркачем записи. Там кажуть, що історія схожа з фейком про "вбивство Порошенком свого брата", яку показали перед виборами на телеканалі 1+1.

Водночас у Кремлі здивувалися. Речник Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що такі розмови відбуваються в закритому режимі, тому він не знає, як там могли зробити запис.

Дивіться відеосюжет 24 каналу щодо аудіозаписів з начебто Порошенком і Путіним:

Зеленський в Луцьку

Цікаво Військові вигрібали воду з калюж перед візитом Зеленського до Луцька: фото, відео

Президент Володимир Зеленський 9 липня приїхав з робочим візитом у Волинську область.

Окрім вирішення робочих питань, президент вирішив відвідати популярне серед туристів місце – Луцький замок. Він насолодився прогулянкою та екскурсією в історичному місці та поділився своїми враженнями із фоловерами.

Також Зеленський опублікував світлину, де позує на тлі в'їзної вежі замку та тримає у руці 200-гривневу купюру, на якій вона зображена.



Зеленський в Луцьку / Фото Офісу Президента

В мережі не оминули увагою візит Зеленського до Луцька

Публікація викликала чималий резонанс в мережі. Користувачі активно коментують її. Люди зазначають, що президенту слід зайнятися важливішими справами, аніж відвідування культурних пам'яток.

Згадали, зокрема, й скандал з військовими, які вигрібали воду з калюж напередодні візиту Зеленського до Луцька. Мовиться про інцидент, про який повідомляв 24 канал у 204-тій Севастопольській бригаді тактичної авіації, куди мав навідатися глава держави.

Там перед візитом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги. Військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи болото.



Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцька

Дивіться відео: військові вигрібають воду з калюж перед візитом Зеленського до Луцька

Яка ситуація з пожежами на Луганщині

Дивіться також Дорога в пекло: жахливі відео очевидців та рятувальників з епіцентру пожеж на Луганщині

Станом на вечір 9 липня пожежу у трьох лісових господарствах у Нововайдарському районі вдалося локалізувати.

Хто бере участь у ліквідації пожежі:

До гасіння залучено 1 тисяча 494 людини та 293 одиниць техніки, з них від ДСНС – 736 осіб та 146 одиниць техніки.

Залучені також 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснили 2 скиди води. Всього – 16 тонн.

На місці пожежі розгорнутий оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Глава МВС Арсен Аваков запевнив, що загрози для населення та об’єктів інфраструктури немає. Поліцейські продовжують огляд місць події, аби визначити об’єм збитків.

Наразі головне завдання правоохоронців – розібратися в причині виникнення пожежі. Серед них називають навмисний підпал.

Лісові пожежі на Луганщині: що треба знати

Пожежа спалахнула ще 6 липня поблизу села Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 метрів за секунду) поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Наступного дня вона посилилась, підступивши до населених пунктів, зокрема до Сєвєродонецька. У сусідніх селищах вогнем були знищені десятки будинків.

Станом на 9 липня згоріло понад 5 тисяч гектарів лісу.

Вогонь призвів до смерті п'яти осіб. У лікарнях перебувають десятки місцевих жителів.

На місце надзвичайної ситуації вже їздили Володимир Зеленський, міністр МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов.

Правоохоронці наразі розглядають 3 версії займання: вплив аномально високої температури; необережне поводження з вогнем; умисний підпал.

Як борються з пожежею на Луганщині: дивіться відео

Найбільші жіночі груди України

До теми Претендентка на рекорд України з найбільших жіночих грудей: гарячі фото пишнотілої красуні

Модель та блогерка з Полтавщини Міла Кузнєцова стала новою рекордсменкою України в номінації "Найбільші жіночі натуральні груди". Вона має 13 розмір грудей, а їхній обхват складає 135 сантиметрів 5 міліметрів. Попередньо жінка пройшла медичне обстеження, що засвідчило натуральність її грудей.

Реєстрація нового рекорду відбулась 9 липня у Києві за участю представників Національного Реєстру Рекордів.



Міла Кузнєцова – рекордсменка з найбільших грудей в Україні / Фото з її інстаграму

Відомо, що жінка була переконана, що має найбільший розмір грудей в Україні, тому сама подала заявку на фіксацію рекорду. У червні їй зробили перші заміри грудей, які сьогодні підтвердились перед громадськістю. Варто додати, що заміри грудей у попередньої рекордсменки становили 128 сантиметрів, в той час як у Міли Кузнєцової – 135 сантиметрів 5 міліметрів.

Що відомо про Мілу Кузнєцову?

Жінка брала участь у шоу "Модель XL" 2 сезон у 2018 році. Мілі Кузнєцовій на той час виповнився 31 рік. Свого часу Міла працювала помічником адвоката, але до сьогодні її найбільшим захопленням та роботою є ведення власного блогу в інстаграмі – на неї підписано майже 600 тисяч людей.

Кузнєцова активно рекламує одяг plus-size, купальники та білизну, а також подорожує та є гостею різних ток-шоу. Вона є володаркою титулів "Міс світу Королева", "Міс Україна Всесвіт plus size", "Міс топ-модель Всесвіт plus size".

Дивіться відеосюжет 24 каналу з місця встановлення незвичного рекорду: