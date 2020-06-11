Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатского мандата. СБУ вручила активисту Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве. Минздрав хочет усилить карантин из-за роста количества больных COVID-19. МВФ обнародовал меморандум с Украиной. Такими были главные новости четверга, 11 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за четверг, 11 июня:

Вакарчук уходит из Рады

Актуально Вакарчук сдает мандат: как это повлияет на рейтинги партии "Голос"

Как Вакарчук объяснил свое решение

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что сложит свой мандат народного депутата Украины. В дальнейшем партия в Верховной Раде будет без своего идеологического лидера.

Он пояснил, что свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

Он также добавил, что в Украине очень много партий "вождистского типа". Впрочем, по его словам, партия "Голос" – совсем не такая. В то же время он подчеркнул, что это вовсе не означает, что он уходит из большой политики, или же партия "Голос" прекращает свою деятельность в Верховной Раде.

Он также обратился к своим хейтерам, которые "поливают его грязью".

Я это воспринимаю нормально, но не трогайте мою партию. Давайте так: я иду, вы со своим дерьмом идете за мной, а партия идет вперед,

– заявил политик.

Что известно о дальнейших амбициях Вакарчука

Святослав Вакарчук не исключил, что может принять участие в местных выборах осенью 2020 года.

У него прямо спросили, планирует ли он участвовать в выборах мэра Киева. Лидер "Голоса" такой вариант не исключил и сказал, что сделает все для того, чтобы подогреть интерес к его политической силе.

Кто зайдет в Раду вместо Вакарчука?

Место Святослава Вакарчука в Раде займет Алина Свидерская. Она была 19 номером в партийном списке "Голоса" на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.



Подробнее о биографии Алины Свидерской можно прочитать по ссылке.

Обратите внимание! Для того, чтобы Святослав Вакарчук окончательно сложил свои полномочия нардепа, это решение должна поддержать Верховная Рада на протяжении 10 дней. Для этого нужно большинство голосов депутатов – 226 или больше.

Вакарчук заявил, что сложит мандат народного депутата: смотрите видео

Подозрение Стерненко

Актуально Для Стерненко будут просить круглосуточный домашний арест

Служба безопасности Украины 11 июня вручила одесскому активисту Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Впоследствии ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Судебное заседание состоится 12 июня в 14:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева. К слову, активисты уже готовят акцию в поддержку Сергею Стерненко. Они собираются под Шевченковским райсудом с акцией, имеющей лаконичное название "Свободу Сергею Стерненко".

В СБУ сообщили, что дело Стерненко давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. В ведомстве заверили, что подошли к расследованию беспристрастно.

Основные выводы СБУ относительно нападения:

Кузнецов и Исайкул действительно хотели запугать и побить Стерненко. Защищаясь, активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой – наносил удары ножом и ранил обоих нападавших.

Эти действия Стерненко соответствуют понятию необходимая оборона.

Когда Кузнецов убежал, то нападение на Стерненко считается законченным, то есть его жизни и здоровью уже ничего не угрожало.

Однако после драки Стерненко догнал Кузнецова и ранил его в сердце. Именно этот удар и привел к смерти.

Тело Кузнецова нашли в 100 метрах от места первой схватки.

Поэтому следствие считает, что заявление о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, – это ложь.

Реакция Стерненка

Активист отметил, что такая позиция СБУ – "чрезвычайно грубое нарушение статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и статьи 62 Конституции Украины". Он пояснил, что сообщение о подозрении ему СБУ выложила еще до того, как Стерненко расписался о ее получении.

Стерненко подчеркнул, что этот факт вместе с другими пойдет в Европейский суд по правам человека.

Обратите внимание! Сергей Стерненко – активист, общественный деятель, руководитель организации "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, возглавлял одесский центр "Правого сектора".

Что известно о деле Стерненко и почему оно скандальное?

Активиста пытались трижды убить еще в 2018 году, однако следователи так и не могли тогда найти организаторов этих покушений. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом, тот из-за ранения скончался.



Объявить активисту подозрение требовали пророссийские политики, интересы убитого нападающего защищает соратник Януковича Андрей Портнов. Дело активизировалось после того, как генпрокурором стала Ирина Венедиктова. В защиту Стерненко выступает значительное количество украинских активистов и общественных деятелей, а в украинских городах прошли массовые акции.

Карантин снова могут усилить

Важно Украинцы должны менять свое поведение: почему растет количество больных COVID-19

Вчера на территории Украины коронавирус обнаружили у 689 человек – это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

По состоянию на 11 июня в Украине зарегистрировали 29 070 больных COVID-19. Из них 13 141 человек выздоровели, но 854 умерли. Из них 21 человек – за предыдущий день.

Обратите внимание! Заболеваемость резко возросла, потому что увеличилось количество проведенных тестирований. Так, в частности, 9 июня методом ПЦР протестовали 6 359 украинцев, 10 июня протестовали 14 210 украинцев, 11 июня – 18 622.

Что об усилении карантина говорят в правительстве

Министр здравоохранения Максим Степанов будет предлагать усилить карантинные меры из-за роста количества новых случаев заболевания COVID-19 и "антирекорда".

Он отметил, что люди стали легкомысленно относиться к COVID-19 и начали вести себя, как будто угрозы нет.

В то же время премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что карантин усилят, если в критическом количестве областей произойдет рост случаев – десяти и более.

Сколько украинцев может умереть от коронавируса до конца года?

По оценкам Киевской Школы Экономики, к концу года в Украине умрут от 2000 до 7500 пациентов с коронавирусом.



Экс-министр экономического развития Тимофей Милованов заверил, что если жесткий карантин вернется, то от коронавируса до конца года погибнет 2000 человек, а если не вернется – то этот же показатель вырастет до 7500.



Ослабление карантина с 10 июня / Инфографика 24 канала



Меморандум МВФ с Украиной

Актуально Сколько кредитов в этом году наберет Украина от МВФ, Всемирного банка и ЕС: назвали сумму

Международный валютный фонд 10 июня утвердил финансовый меморандум с Украиной. Говорится об условиях 18-месячной программы stand-by. Согласно документу, Украина получит 5 миллиардов долларов.

Сколько денег Украина получит от МВФ и когда?

После выделения первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов состоится четыре этапа пересмотра программы. По итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года.



После каждого из первых двух пересмотров Украина должна получить около 700 миллионов долларов, а после последних двух — 1,5 миллиарда долларов.

Что Украина должна сделать в первую очередь

Утвердить до конца июля планы по сокращению проблемных кредитов государственных банков;

Обеспечить до конца августа пересмотр всех тарифов на отопление, находящихся под юрисдикцией НКРЭКУ и местных органов власти.

Также говорится об официальном их принятии для полного отражения стоимости газа и негазовых расходов (включая капитальные расходы), принятия упрощенной процедуры изменения домохозяйствами поставщика газа.

До конца сентября расширить полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза" и ввести корпоративное управление.

До конца марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.



Интересно Как транш МВФ повлияет на инфляцию: ответ НБУ

Какие еще обязательства взяла на себя Украина

Украина взяла на себя обязательства ограничить государственные гарантии в 2020 году до 40 миллиардов гривен с последующим снижением этого показателя до 20 миллиардов гривен в 2021 году.

Докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 миллиардов гривен в 2020 и 2021 году.

Украина также взяла на себя обязательство не наращивать задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) и авансовые платежи по налогу на прибыль.

В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашение об обеспечении их деятельности без политического вмешательства. В то же время Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.

Также документом предусмотрены:

Реформы энергетического сектора;

Земельная реформа;

Приватизация и реформирование предприятий государственной собственности и рынков.

Важно! Подробнее с обязательствами Украины перед МВФ можно ознакомиться по ссылке.