Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатського мандату. СБУ вручила активісту Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві. МОЗ хоче посилити карантин через зростання кількості хворих COVID-19. МВФ оприлюднив меморандум з Україною. Такими були головні новини четверга, 11 червня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 11 червня:

Вакарчук йде з Ради

Актуально Вакарчук складає мандат: як це вплине на рейтинги партії "Голос"

Як Вакарчук пояснив своє рішення

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає свій мандат народного депутата України. Надалі партія у Верховній Раді буде без свого ідеологічного лідера.

Він пояснив, що свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Він також додав, що в Україні є дуже багато партій "вождистського типу". Втім, за його словами, партія "Голос" – зовсім не така. Водночас він наголосив, що це зовсім не означає, що він іде з великої політики, або ж що партія "Голос" припиняє свою діяльність у Верховній Раді.

Він також звернувся до своїх хейтерів, які "поливають його брудом".

Я це сприймаю нормально, але не чіпайте мою партію. Давайте так: я йду, ви зі своїм лайном йдете за мною, а партія йде вперед,

– заявив політик.

Що відомо про подальші амбіції Вакарчука

Святослав Вакарчук не заперечив, що може взяти участь у місцевих виборах восени 2020 року.

У нього прямо запитали, чи планує він брати участь у виборах мера Києва. Лідер "Голосу" такий варіант не виключив і сказав, що робитиме все для того, аби підігріти інтерес до його політичної сили.

Хто зайде в Раду замість Вакарчука? Місце Святослава Вакарчука у Раді займе Аліна Свідерська. Вона була 19 номером у партійному списку "Голосу" на позачергових парламентських виборах у 2019 році.



Детальніше про біографію Аліни Свідерської можна прочитати за посиланням.

Зверніть увагу! Для того, щоб Святослав Вакарчук остаточно склав свої повноваження нардепа, це рішення має підтримати Верховна Рада впродовж 10 днів. Для цього потрібно більшість голосів депутатів – 226 або більше.

Вакарчук заявив, що складає мандат народного депутата: дивіться відео

Підозра Стерненку

Актуально Для Стерненка проситимуть цілодобовий домашній арешт

Служба безпеки України 11 червня вручила одеському активісту Сергію Стерненку підозру за статтями про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї.

Згодом йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Судове засідання відбудеться 12 червня о 14:00 в приміщенні Шевченківського районного суду Києва. До слова, активісти вже готують акцію на підтримку Сергію Стерненку. Вони збираються під Шевченківським райсудом з акцією, що має лаконічну назву "Свободу Сергію Стерненку".

В СБУ повідомили, що справа Стерненка давно перейшла із суто юридичної площини в політично-інформаційну. У відомстві запевнили, що підійшли до розслідування неупереджено.

Основні висновки СБУ щодо нападу:

Кузнецов та Ісайкул справді хотіли залякати та побити Стерненка. Захищаючись, активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем та поранив обох нападників.

Ці дії Стерненка відповідають поняттю необхідна оборона.

Коли Кузнецов втік, то напад на Стерненка вважається закінченим, тобто його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало.

Однак після бійки Стерненко догнав Кузнецова і поранив його в серце. Саме цей удар і призвів до смерті.

Тіло Кузнецова знайшли за 100 метрів від місця першої сутички.

Тож слідство вважає, що заяви про те, що Стерненко поранив Кузнецова під час самооборони, а згодом жодних ран не наносив, – це брехня.

Реакція Стерненка

Активіст наголосив, що така позиція СБУ – "надзвичайно грубе порушення статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та статті 62 Конституції України". Він пояснив, що допис про підозру йому СБУ виклала ще до того, як Стерненко розписався про її отримання.

Стерненко наголосив, що цей факт разом з іншими піде в Європейський суд з прав людини.

Зверніть увагу! Сергій Стерненко – активіст, громадський діяч, керівник організації "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, очолював одеський осередок "Правого сектору".

Що відомо про справу Стерненка і чому вона скандальна? Активіста намагалися тричі вбити ще в 2018 році, однак слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, той через поранення помер.



Оголосити активісту підозру вимагали проросійські політики, інтереси вбитого нападника захищає поплічник Януковича Андрій Портнов. Справа активізувалась після того, як генпрокурором стала Ірина Венедіктова. На захист Стерненка виступає значна кількість українських активістів та громадських діячів, а в українських містах відбулися масові акції.

Карантин знову можуть посилити

Важливо Українці повинні змінювати свою поведінку: чому зростає кількість хворих на COVID-19

Від учора на території України коронавірус виявили у 689 людей – це найвищий добовий показник від початку пандемії.

Станом на 11 червня в Україні зареєстрували 29 070 хворих на COVID-19. З них 13 141 людина одужала, але 854 померли. З них 21 людина – за попередній день.

Зверніть увагу! Захворюваність різко зросла тому що збільшилася кількість проведених тестувань. Так, зокрема, 9 червня методом ПЛР протестували 6 359 українців, 10 червня протестували 14 210 українців, 11 червня – 18 622.

Що про посилення карантину кажуть в уряді

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пропонуватиме посилити карантинні заходи через зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 і "антирекорд".

Він наголосив, що люди почали легковажно ставитися до COVID-19 і почали поводитися ніби загрози немає.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що карантин посилять, якщо в критичній кількості областей відбудеться зростання випадків – десятьох і більше.

Скільки українців може померти від коронавірусу до кінця року? За оцінками Київської Школи Економіки, до кінця року в Україні помруть від 2000 до 7500 пацієнтів з коронавірусом.



Ексміністр економічного розвитку Тимофій Милованов запевнив, що якщо жорсткий карантин повернеться, то від коронавірусу до кінця року загине 2000 людей, а якщо не повернеться – то цей самий показник зросте до 7500.



Послаблення карантину з 10 червня / Інфографіка 24 каналу

Меморандум МВФ з Україною

Актуально Скільки кредитів цього року набере Україна від МВФ, Світового банку і ЄС: назвали суму

Міжнародний валютний фонд 10 червня затвердив фінансовий меморандум з Україною. Мовиться про умови 18-місячної програми stand-by. Згідно з документом, Україна отримає 5 мільярдів доларів.

Скільки грошей Україна отримає від МВФ і коли? Після виділення першого траншу в розмірі 2,1 мільярда доларів відбудеться чотири етапи перегляду програми. За підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року.



Після кожного з перших двох переглядів Україна має отримати близько 700 мільйонів доларів, а після останніх двох — 1,5 мільярда доларів.

Що Україна повинна зробити першочергово

Затвердити до кінця липня плани зі скорочення проблемних кредитів державних банків;

Забезпечити до кінця серпня перегляд усіх тарифів на опалення, що перебувають під юрисдикцією НКРЕКП та місцевих органів влади.

Також мовиться про офіційне їх прийняття для повного відображення вартості газу та негазових витрат (включаючи капітальні витрати), ухвалення спрощеної процедури зміни домогосподарствами постачальника газу.

До кінця вересня розширити повноваження наглядової ради "Нафтогазу" і ввести корпоративне управління.

До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних витрат, пов'язаних з боротьбою з COVID-19.

Цікаво Як транш МВФ вплине на інфляцію: відповідь НБУ

Які ще зобов'язання взяла на себе Україна

Україна взяла на себе зобов'язання обмежити державні гарантії в 2020 році до 40 мільярдів гривень з подальшим зниженням цього показника до 20 мільярдів гривень у 2021 році.

Докапіталізація банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не повинна перевищувати 20 мільярдів гривень в 2020 і 2021 році.

Україна також взяла на себе зобов'язання не нарощувати заборгованість по відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ) та авансові платежі з податку на прибуток.

У меморандумі також вказується, що уряд має намір укласти з держбанками угоди про забезпечення їх діяльності без політичного втручання. Водночас Мінфін найме персонал в підрозділ, що відповідає за управління пакетами акцій держбанків.

Також документом передбачені:

Реформи енергетичного сектору;

Земельна реформа;

Приватизація та реформування підприємств державної власності та ринків.

Важливо! Детальніше із зобов'язаннями України перед МВФ можна ознайомитися за посиланням.