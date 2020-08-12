В Беларуси четвертый день продолжаются протесты, известно о задержании украинцев. Украина направила Беларуси запрос на выдачу вагнеровцев. Правительство изменило критерии деления на карантинные зоны. НАБУ объявило в розыск судью Павла Вовка. Такими были главные новости среды, 12 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Задержание украинцев в Беларуси

Белорусские силовики жестко задержали в Минске двух украинцев. Это бывший журналист "Громадского" Константин Реуцкий и волонтер благотворительной организации "Восток SOS" Евгений Васильев.

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Украинских волонтеров начали задерживать после того, как они снимали видео со злоупотреблениями силовиков. Белорусские милиционеры задерживали мужчину, который просто переходил дорогу. В этот же день, но до задержания, Константин Реуцкий включался в эфир 24 канала.

️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

К слову, в Беларуси как раз продолжается четвертый день протестов из-за непризнания результатов выборов. Люди выходят на улицы с цветами, заявляя, что они против насилия. Несмотря на это, в Гродно и Минске силовики снова начали задерживать активистов.

Также протестующие заявляли, что с 19 часов будут блокировать дороги. Также для протеста против насилия в разных уголках страны белорусы начали образовывать живые цепи.

Украина направила запрос на выдачу вагнеровцев

Офис генерального прокурора Украины обратился в прокуратуру Беларуси с запросом о выдаче 28 вагнеровцев, задержанных под Минском. Среди них также есть 9 граждан Украины. Всех 28 боевиков подозревают в участии в террористической организации.

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Всем 28 лицам, которых Украина просит выдать, еще раньше заочно сообщили о подозрениях в террористической деятельности. Суд даже принял решение о взятии каждого из них под стражу.

Следствие установило, что каждый из этих людей участвовал в боевых действиях на Донбассе – на стороне пророссийских войск в квазигосударственных формированиях. Теперь запрос о выдаче должны рассмотреть белорусские правоохранители.

Обращение в Беларусь было подано по ходатайству главного следственного управления Службы безопасности Украины. Уже в конце июля Офис генпрокурора Украины обращался в прокуратуру Беларуси и заявлял о своем намерении подать запрос на выдачу.

Коротко о задержании вагнеровцев:

29 июля 32 боевиков пророссийской группировки "Вагнера" ​​задержали возле Минска, одного поймали на юге страны.

По словам белорусских властей, целью пребывания "Вагнеровцев" в стране была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании".

В то же время российские власти, которые формально не имеют отношения к боевикам, заверили: Беларусь была лишь отправной точкой для вагнеровцев в Стамбул. Боевики, мол, просто задержались дольше, потому что не успели на самолет.

Новые критерии разделения регионов на карантинные зоны

Министерство здравоохранения с 3 августа поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

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12 августа Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины будут подпадать под ту или иную зону. В частности, были изменены показатели, которые определяют эпидемиологическую ситуацию в регионе.

По каким критериям будет определяться принадлежность к конкретной зоне:

Количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение семи дней.

Показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости – 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней.

Со своей стороны также Министерство Здравоохранения уменьшило количество критериев, по которым определяет, можно ли ослаблять карантин в конкретной области. Теперь таких будет три вместо четырех:

заполненность коек,

тестирование,

уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.



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Розыск судьи Вовка

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного административного суда Павла Вовка. Кроме него разыскивают также еще нескольких судей. Сам скандальный судья убеждает, что не скрывается и готов прийти на допрос.

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Почему НАБУ пошло на такой шаг

В НАБУ отметили, что Вовк и компания скрываются от следствия с конца июля 2020 года.

Кроме того, Бюро обратилось к генпрокурору Ирине Венедиктовой с проектами ходатайств в Высший совет правосудия об отстранении и применении к подозреваемым судьям мер принуждения.

Кого объявили в розыск

самого Павла Вовка,

его заместителя,

трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей, а именно: Владимира Келеберду, Игоря Качуру, Николая Сироша (бывшего члена ВККС), Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца (бывшего члена ВККС).

Что на это говорит сам Вовк

Вовк заверил, что находится в Украине и ни от кого не скрывается. Также он убежден, что в НАБУ адрес ОАСК не забыли. Он даже заверил: как законопослушный гражданин готов прийти на допрос.

Однако по непонятным причинам я так и не дождался простого процессуального действия – чтобы мне вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке. А как учат на юридическом факультете – нет подозрения, нет процессуального статуса,

– заявил Вовк.