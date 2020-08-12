У Білорусі четвертий день тривають протести, відомо про затримання українців. Україна надіслала Білорусі запит на видачу вагнерівців. Уряд змінив критерії поділу на карантинні зони. НАБУ оголосило в розшук суддю Павла Вовка. Такими були головні новини середи, 12 серпня.

Найважливіші новини України і світу за сьогодні:

Затримання українців у Білорусі

Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох українців. Це колишній журналіст "Громадського" Костянтин Реуцький і волонтер благодійної організації "Восток SOS" Євген Васильєв.

Важливо Білоруси протестують четвертий день: у Гродно та Мінську почалися затримання – фото, відео

Українських волонтерів почали затримувати після того, як вони знімали відео зі зловживаннями силовиків. Білоруські міліціонери затримували чоловіка, який просто переходив дорогу. Цього ж дня, але до затримання, Костянтин Реуцький вмикався в ефір 24 каналу.

️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

До слова, у Білорусі саме триває четвертий день протестів через невизнання результатів виборів. Люди виходять на вулиці з квітами, заявляючи, що вони проти насилля. Попри це, у Гродно та Мінську силовики знову почали затримувати активістів.

Також протестувальники заявляли, що з 19 години будуть блокувати дороги. Також для протесту проти насильства в різних куточках країни білоруси почали утворювати живі ланцюги.

Україна надіслала запит на видачу вагнерівців

Офіс генерального прокурора України звернувся до прокуратури Білорусі з запитом про видачу 28 вагнерівців, яких затримали під Мінськом. Серед них також є 9 громадян України. Усіх 28 бойовиків підозрюють в участі в терористичній організації.

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Усім 28 людям, яких Україна просить видати, ще раніше заочно повідомили про підозри в терористичній діяльності. Суд навіть схвалив рішення про взяття кожного з них під варту.

Слідство встановило, що кожен з цих людей брали участь у бойових діях на Донбасі – на боці проросійських військ у квазідержавних формуваннях. Тепер запит про видачу мають розглянути білоруські правоохоронці.

Звернення до Білорусі було подано за клопотанням головного слідчого управління Служби безпеки України. Вже наприкінці липня Офіс генпрокурора України звертався до прокуратури Білорусі й заявляв про свій намір подати запит на видачу.

Коротко про затримання вагнерівців:

29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.

За словами білоруської влади, метою перебування "Вагнерівців" у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".

Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.

Нові критерії поділу регіонів на карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я з 3 серпня поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

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12 серпня Кабінет Міністрів змінив критерії, за якими регіони України підпадатимуть під ту чи іншу зону. Зокрема, було змінено показники, які визначають епідеміологічну ситуацію в регіоні.

За якими критеріями визначатиметься приналежність до конкретної зони:

Кількість тестувань має бути не менше ніж 24 на 100 тисяч протягом семи днів.

Показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів.

Зі свого боку також Міністерство охорони здоров'я зменшило кількість критеріїв, за якими визначає, чи можна послаблювати карантин у конкретній області. Тепер таких буде три замість чотирьох:

заповненість ліжок,

тестування,

рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.



Що заборонено в різних карантинних зонах в Україні / інфографіка 24 каналу

Розшук судді Вовка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Павла Вовка. Окрім нього розшукують також ще декількох суддів. Сам скандальний суддя переконує, що не ховається й готовий прийти на допит.

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Чому НАБУ вдалося до такого кроку

В НАБУ зазначили, що Вовк і компанія переховуються від слідства з кінця липня 2020 року.

Крім того, Бюро звернулося до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проєктами клопотань до Вищої ради правосуддя про відсторонення та застосування до підозрюваних суддів заходів примусу.

Кого оголосили в розшук

самого Павла Вовка,

його заступника,

трьох суддів ОАСК та двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а саме: Володимира Келеберду, Ігоря Качуру, Миколу Сіроша (колишнього члена ВККС), Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця (колишнього члена ВККС).

Що на це каже сам Вовк

Вовк запевнив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається. Також він переконаний, що в НАБУ адресу ОАСК не забули. Він навіть запевнив: як законослухняний громадянин готовий прийти на допит.

Однак з незрозумілих причин я так і не дочекався простої процесуальної дії – щоб мені вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку. А як вчать на юридичному факультеті – немає підозри, немає процесуального статусу,

– заявив Вовк.