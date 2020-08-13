Главные новости 13 августа: белорусы не сдаются, смерть бойца на Донбассе, куда переберется ТКГ
Пятый день в Беларуси проходят масштабные протесты против режима Лукашенко. На Донбассе подорвались двое военных ВСУ, один из них скончался. Заседание ТКГ в Минске могут перенести из-за масштабных протестов в Беларуси. В Украине очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. Такими были главные новости четверга, 13 августа.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Протесты в Беларуси: день пятый
Актуально Массовые столкновения в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео
В Беларуси 13 августа не утихают протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. Уже пятый день сотни людей в разных городах выражают свое несогласие и требуют проведения честных выборов.
Что известно о задержанных и пострадавших
- Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали 6,7 тысяч человек. За последние сутки – 700 новых задержаний. По данным правозащитников, в результате столкновений пострадали более 200 граждан.
- В МВД Беларуси говорят, что по состоянию на 13 августа в результате столкновений пострадали 103 сотрудника милиции, 28 из которых – госпитализированы. Власти говорят об одном погибшем демонстранте, однако активисты – о четырех.
- В то же время стало известно имя погибшего во время протестов в Беларуси – на улице Пушкинской в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. По официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Жена говорит: муж вышел из дома в одних шортах и точно у него не было с собой взрывчатки.
Забастовки и мирные акции
- Женщины с цветами снова вышли на улицы белорусских городов и сформировали цепи солидарности. К ним присоединились медики и музыканты.
- Бастуют крупные предприятия и заводы. На масштабную забастовку в Минске вышли сотни работников крупнейшего предприятия в стране – Белорусского автомобильного завода. К ним присоединились и другие крупные компании.
- В то же время МВД Беларуси говорят, что акции протеста якобы потеряли массовость. Между тем силовики не отступают и продолжают бить протестующих и рядовых людей, которые хоть как-то выражают свою позицию.
Так, в Беларуси задержали капитана милиции Егора Емельянова, который несколько дней назад публично подал в отставку на волне массовых протестов. Примеру Емельянова следуют и другие правоохранители, которые выбрасывают или сжигают свою форму.
Спецназовцы Лукашенко также прибегли к терроризированию офисов многих компаний, которые выразили поддержку протестующими. В частности, они провели массовые обыски в офисах "Яндекс.Беларусь " и Uber.
Какова ситуация с задержанными в Беларуси украинцами
- Участников благотворительной организации "Восток SOS" Константина и Евгения Васильева задержали в Минске 12 августа. Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.
- Вероятно, волонтеры находятся в одном из СИЗО Минска. Однако никакой связи с ними до сих пор нет.
- В то же время известно о еще двух задержанных украинских гражданах: Оксане Алешиной и еще одном украинце, имени которого не разглашают. Где они находятся – пока не знают ни в МИДе, ни в офисе Президента. Украинская власть во главе с Зеленским требует освободить задержанных украинцев.
- Сегодня под посольством Беларуси в Киеве состоялась мирная акция, участники которой требовали от режима Лукашенко освободить задержанных местными силовиками украинцев.
Беларусь пятый день в протестах: смотрите видео
Потеря на Донбассе
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В Донецкой области на неизвестном предмете подорвались двое украинских военных. Один из них от полученных травм погиб на месте, другой – получил ранения.
Произошло это днем 13 августа. Военные отклонись от маршрута своего следования и наступили на неизвестное устройство, которое взорвалось.
Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Имен военнослужащих не называют. Командование ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.
Нарушение перемирия
Несмотря на объявленное перемирие, режим тишины в зоне ООС не соблюдается. В частности, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали уже 262 нарушения с начала действия соглашения.
Наблюдатели ОБСЕ отметили, что почти все нарушения зафиксированы на территории Донецкой области. В частности, говорится о:
- 46 взрывах;
- 2 снарядах в полете;
- 3 осветительных ракетах;
- 211 очередях и выстрелах.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
Заседание ТКГ могут перенести из Минска
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает переноса заседаний из Беларуси в другую страну, если ситуация там не стабилизируется. Политик предполагает, что встреча Минской группы может пройти в одной из стран ЕС.
По словам главы украинской стороны в ТКГ, можно выбрать для встречи другую страну, например, Швецию.
Когда состоится заседание ТКГ
- Владимир Зеленский на брифинге 13 августа отметил, что встреча делегации ТКГ запланирована на 18 августа.
- Главными темами переговоров будут: продление режима тишины и обмен пленными.
- Зеленский подчеркнул, что процесс заседания ТКГ не остановится, но, возможно, на него повлияет ситуация в Беларуси.
Отметим, что ранее Леонид Кравчук назвал четыре варианта, которые можно использовать для прекращения боевых действий на Донбассе. Это:
- переговоры;
- дискуссии;
- компромиссы;
- соответствующие уступки.
Что известно о Кравчуке в ТКГ?Возглавил украинскую делегацию в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук недавно – 30 июля. Таким образом он заменил Леонида Кучму, который возглавлял делегацию ранее. Еще одним претендентом на должность был вицепремьер-министр Алексей Резников.
Очередной антирекорд в Украине
Интересно Почти 40% украинцев не считают COVID-19 опасным, – опрос
В Украине за прошедшие сутки, 12 августа, выявлены 1 592 новых случая COVID-19 – очередной антирекорд. Умерли 22 человека, выздоровели 530, активных больных сейчас 38 462.
За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 315 пациентов с COVID-19, что является рекордным количеством с начала пандемии.
Коронавирусом заболел еще один депутат
Коронавирусом заболел Роман Грищук, бывший шоумен и ведущий шоу "Мамахохотала", а ныне нардеп от пропрезидентской партии "Слуга народа". Вместе с ним инфицировалась и его жена Анна Гресь.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 13 августа в целом 11 регионов и город Киев не соответствуют показателям для ослабления карантина. За последние сутки к списку присоединились Тернопольщина и Черкасщина.
Не готовы к послаблениям:
- город Киев,
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Черкасская область,
- Черновицкая область.
Что предусматривают 4 карантинные зоны / Инфографика Минздрава