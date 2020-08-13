Пятый день в Беларуси проходят масштабные протесты против режима Лукашенко. На Донбассе подорвались двое военных ВСУ, один из них скончался. Заседание ТКГ в Минске могут перенести из-за масштабных протестов в Беларуси. В Украине очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. Такими были главные новости четверга, 13 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Протесты в Беларуси: день пятый

Актуально Массовые столкновения в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео

В Беларуси 13 августа не утихают протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. Уже пятый день сотни людей в разных городах выражают свое несогласие и требуют проведения честных выборов.

Что известно о задержанных и пострадавших

Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали 6,7 тысяч человек. За последние сутки – 700 новых задержаний. По данным правозащитников, в результате столкновений пострадали более 200 граждан.

В МВД Беларуси говорят, что по состоянию на 13 августа в результате столкновений пострадали 103 сотрудника милиции, 28 из которых – госпитализированы. Власти говорят об одном погибшем демонстранте, однако активисты – о четырех.

В то же время стало известно имя погибшего во время протестов в Беларуси – на улице Пушкинской в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. По официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Жена говорит: муж вышел из дома в одних шортах и точно у него не было с собой взрывчатки.

Забастовки и мирные акции

Женщины с цветами снова вышли на улицы белорусских городов и сформировали цепи солидарности. К ним присоединились медики и музыканты.

Бастуют крупные предприятия и заводы. На масштабную забастовку в Минске вышли сотни работников крупнейшего предприятия в стране – Белорусского автомобильного завода. К ним присоединились и другие крупные компании.

В то же время МВД Беларуси говорят, что акции протеста якобы потеряли массовость. Между тем силовики не отступают и продолжают бить протестующих и рядовых людей, которые хоть как-то выражают свою позицию.

Так, в Беларуси задержали капитана милиции Егора Емельянова, который несколько дней назад публично подал в отставку на волне массовых протестов. Примеру Емельянова следуют и другие правоохранители, которые выбрасывают или сжигают свою форму.

Спецназовцы Лукашенко также прибегли к терроризированию офисов многих компаний, которые выразили поддержку протестующими. В частности, они провели массовые обыски в офисах "Яндекс.Беларусь " и Uber.

Какова ситуация с задержанными в Беларуси украинцами

Участников благотворительной организации "Восток SOS" Константина и Евгения Васильева задержали в Минске 12 августа. Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

Вероятно, волонтеры находятся в одном из СИЗО Минска. Однако никакой связи с ними до сих пор нет.

В то же время известно о еще двух задержанных украинских гражданах: Оксане Алешиной и еще одном украинце, имени которого не разглашают. Где они находятся – пока не знают ни в МИДе, ни в офисе Президента. Украинская власть во главе с Зеленским требует освободить задержанных украинцев.

Сегодня под посольством Беларуси в Киеве состоялась мирная акция, участники которой требовали от режима Лукашенко освободить задержанных местными силовиками украинцев.

Беларусь пятый день в протестах: смотрите видео

Потеря на Донбассе

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В Донецкой области на неизвестном предмете подорвались двое украинских военных. Один из них от полученных травм погиб на месте, другой – получил ранения.

Произошло это днем ​​13 августа. Военные отклонись от маршрута своего следования и наступили на неизвестное устройство, которое взорвалось.

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Имен военнослужащих не называют. Командование ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

Обратите внимание! С 27 июля вдоль линии разграничения на Донбассе начало действовать перемирие. Боевики хоть и обстреливают украинские позиции, однако их обстрелы – скорее провокационные, чем прицельные. Поэтому, к счастью, ни один из военнослужащих Объединенных сил не погиб, и не получил травмы в результате стрельбы. Однако, за это время все же было зафиксировано несколько смертей среди украинских военных.

Нарушение перемирия

Несмотря на объявленное перемирие, режим тишины в зоне ООС не соблюдается. В частности, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали уже 262 нарушения с начала действия соглашения.

Наблюдатели ОБСЕ отметили, что почти все нарушения зафиксированы на территории Донецкой области. В частности, говорится о:

46 взрывах;

2 снарядах в полете;

3 осветительных ракетах;

211 очередях и выстрелах.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Заседание ТКГ могут перенести из Минска

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает переноса заседаний из Беларуси в другую страну, если ситуация там не стабилизируется. Политик предполагает, что встреча Минской группы может пройти в одной из стран ЕС.

По словам главы украинской стороны в ТКГ, можно выбрать для встречи другую страну, например, Швецию.

Когда состоится заседание ТКГ

Владимир Зеленский на брифинге 13 августа отметил, что встреча делегации ТКГ запланирована на 18 августа.

Главными темами переговоров будут: продление режима тишины и обмен пленными.

Зеленский подчеркнул, что процесс заседания ТКГ не остановится, но, возможно, на него повлияет ситуация в Беларуси.

Отметим, что ранее Леонид Кравчук назвал четыре варианта, которые можно использовать для прекращения боевых действий на Донбассе. Это:

переговоры;

дискуссии;

компромиссы;

соответствующие уступки.

Обратите внимание! Кравчук отметил, что об уступках может говорить только тогда, когда на соответствующие шаги пойдет и российская сторона.

Что известно о Кравчуке в ТКГ? Возглавил украинскую делегацию в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук недавно – 30 июля. Таким образом он заменил Леонида Кучму, который возглавлял делегацию ранее. Еще одним претендентом на должность был вицепремьер-министр Алексей Резников.

Очередной антирекорд в Украине

Интересно Почти 40% украинцев не считают COVID-19 опасным, – опрос

В Украине за прошедшие сутки, 12 августа, выявлены 1 592 новых случая COVID-19 – очередной антирекорд. Умерли 22 человека, выздоровели 530, активных больных сейчас 38 462.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 315 пациентов с COVID-19, что является рекордным количеством с начала пандемии.

Обратите внимание! Всего по состоянию на 13 августа в Украине обнаружили 86 140 инфицированных коронавирусом. От COVID-19 умерли 1 992 человека, выздоровели более 46 тысяч.

Коронавирусом заболел еще один депутат

Коронавирусом заболел Роман Грищук, бывший шоумен и ведущий шоу "Мамахохотала", а ныне нардеп от пропрезидентской партии "Слуга народа". Вместе с ним инфицировалась и его жена Анна Гресь.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 13 августа в целом 11 регионов и город Киев не соответствуют показателям для ослабления карантина. За последние сутки к списку присоединились Тернопольщина и Черкасщина.

Не готовы к послаблениям:

город Киев,

Волынская область,

Житомирская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Черкасская область,

Черновицкая область.



Что предусматривают 4 карантинные зоны / Инфографика Минздрава