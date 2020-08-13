П'ятий день у Білорусі відбуваються масштабні протести проти режиму Лукашенка. На Донбасі підірвалися двоє військових ЗСУ, один із них помер. Засідання ТКГ в Мінську можуть перенести через масштабні протести в Білорусі. В Україні черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19. Такими були головні новини четверга, 13 серпня.

Найважливіші новини України і світу за сьогодні:

Протести в Білорусі: день п'ятий

Актуально Масові сутички у Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

У Білорусі 13 серпня не вщухають протести, які розпочалися після президентських виборів 9 серпня. Вже п'ятий день сотні людей у різних містах висловлюють свою незгоду й вимагають проведення чесних виборів.

Що відомо про затриманих і постраждалих

Загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали 6,7 тисяч осіб. За останню добу – 700 нових затримань . За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян.

. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян. У МВС Білорусі кажуть, що станом на 13 серпня внаслідок сутичок постраждали 103 співробітника міліції, 28 з яких – госпіталізовані. Влада каже про одного загиблого демонстранта, натомість активісти – про чотирьох.

Водночас стало відоме ім'я загиблого під час протестів у Білорусі – на вулиці Пушкінській у Мінську загинув 34-річний Олександр Тарайковський. За офіційною версією, в його руках вибухнув вибуховий пристрій. Дружина каже: чоловік вийшов з дому в одних шортах і точно не мав із собою вибухівки.

Страйки і мирні акції

Жінки з квітами знову вийшли на вулиці білоруських міст та сформували ланцюги солідарності. До них долучилися медики й музиканти.

Страйкують великі підприємства та заводи. На масштабний страйк у Мінську вийшли сотні працівників найбільшого підприємства у країні – Білоруського автомобільного заводу. До них доєднались й інші великі компанії.

Водночас МВС Білорусі кажуть, що акції протесту начебто втратили масовість. Тим часом силовики не відступають і продовжують бити протестувальників та пересічних людей, які хоч якось висловлюють свою позицію.

Відтак, у Білорусі затримали капітана міліції Єгора Ємельянова, який кілька днів тому публічно подав у відставку на хвилі масових протестів. Натомість прикладу Ємельянова слідують інші правоохоронці, які викидають чи спалюють свою форму.

Спецназівці Лукашенка також вдалися до тероризування офісів багатьох компаній, які висловили підтримку протестувальниками. Зокрема, вони провели масові обшуки в офісах "Яндекс.Білорусь" та Uber.

Яка ситуація із затриманими в Білорусі українцями

Учасників благодійної організації "Восток SOS" Костянтина та Євгена Васильєва затримали у Мінську 12 серпня. Проти них відкрили справи за статтею "масові заворушення". Вона передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

Ймовірно, волонтери перебувають в одному із СІЗО Мінська. Однак жодного зв'язку із ними досі немає.

Водночас відомо про ще двох затриманих українських громадян: Оксану Альошину та ще одного українця, імені якого не розголошують. Де вони перебувають – наразі не знають ні в МЗС, ні в Офісі Президента. Українська влада на чолі із Зеленським вимагає звільнити затриманих українців.

Сьогодні під посольством Білорусі в Києві відбулася мирна акція, учасники якої вимагали від режиму Лукашенка звільнити затриманих місцевими силовиками українців.

Білорусь п'ятий день у протестах: дивіться відео

Втрата на Донбасі

До теми Припинення вогню на Донбасі: в ОБСЄ зафіксували 262 порушення від початку домовленості

У Донецькій області на невідомому предметі підірвалися двоє українських військових. Один із них від отриманих травм загинув на місці, інший – отримав поранення.

Сталося це вдень 13 серпня. Військові відхилися від маршруту свого прямування і наступили на невідомий пристрій, що вибухнув.

Пораненого воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Імен військовослужбовців не називають. Командування ООС висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Зверніть увагу! З 27 липня уздовж лінії розмежування на Донбасі почало діяти перемир'я. Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли – радше провокативні, аніж прицільні. Тому, на щастя, жоден з військовослужбовців Об'єднаних сил ані не загинув, ані не зазнав травм внаслідок стрілянини. Однак, за цей час все ж було зафіксовано кілька смертей серед українських військових.

Порушення перемир'я

Незважаючи на оголошене перемир'я, режиму тиші в зоні ООС не дотримуються. Зокрема, спостерігачі ОБСЄ зафіксували вже 262 порушення від початку дії угоди.

Спостерігачі ОБСЄ зазначили, що майже всі порушення зафіксовано на території Донецької області. Зокрема, мовиться про:

46 вибухів;

2 снаряди в польоті;

3 освітлювальних ракети;

211 черг та пострілів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Засідання ТКГ можуть перенести з Мінська

До теми Україна може реалізувати формулу Штайнмаєра: Кулеба назвав умову

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає перенесення засідань з Білорусі в іншу країну, якщо ситуація там не стабілізується. Політик припускає, що зустріч мінської групи може пройти в одній із країн ЄС.

За словами очільника української сторони у ТКГ, можна обрати для зустрічі іншу країну, наприклад, Швецію.

Коли відбудеться засідання ТКГ

Володимир Зеленський на брифінгу 13 серпня наголосив, що зустріч делегації ТКГ запланована на 18 серпня.

Головними темами переговорів будуть: продовження режиму тиші та обмін полоненими.

Зеленський підкреслив, що процес засідання ТКГ не зупиниться, але, можливо, на нього вплине ситуація в Білорусі.

Зазначимо, що раніше Леонід Кравчук назвав чотири варіанти, які можна використовувати для припинення бойових дій на Донбасі. Це:

переговори;

дискусії;

компроміси;

відповідні поступки.

Зверніть увагу! Кравчук наголосив, що про поступки може мовитись лише тоді, коли на відповідні кроки піде й російська сторона.

Що відомо про Кравчука у ТКГ? Очолив українську делегацію у ТКГ перший президент України Леонід Кравчук нещодавно – 30 липня. У такий спосіб він замінив Леоніда Кучму, який очолював делегацію раніше. Ще одним претендентом на посаду був віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

Черговий антирекорд в Україні

Цікаво Майже 40% українців не вважають COVID-19 небезпечним, – опитування

В Україні упродовж минулої доби, 12 серпня, виявлено 1 592 нових випадки COVID-19 – черговий антирекорд. Померли 22 людини, одужали 530, активних хворих наразі 38 462.

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 315 пацієнтів з COVID-19, що є рекордною кількістю від початку пандемії.

Зверніть увагу! Загалом станом на 13 серпня в Україні виявили 86 140 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 1 992 людини, одужали понад 46 тисяч.

На коронавірус захворів ще один депутат

На коронавірус захворів Роман Грищук, колишній шоумен і ведучий шоу "Мамахохотала", а нині нардеп від пропрезидентської партії "Слуга народу". Разом із ним інфікувалася і його дружина Анна Гресь.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 13 серпня загалом 11 регіонів та місто Київ не відповідають показникам для послаблення карантину. За останню добу до списку долучилися Тернопільщина та Черкащина.

Не готові до послаблень:

місто Київ,

Волинська область,

Житомирська область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Сумська область,

Харківська область,

Черкаська область,

Чернівецька область.



Що передбачають 4 карантинні зони / Інфографіка МОЗ