На Буковине и Прикарпатье после сильных дождей поднялись реки. Затопило десятки сел, размыло автодороги, селяне сидят без электричества. На пешем КПП "Шегини" очереди из заробитчан. Одного из фигурантов "рекордной взятки для НАБУ" хотят взять под стражу, а другого - руководителя налоговой Киева, отстранили. Деньги за пробное ВНО вернут. Такими были главные новости воскресенья, 14 июня.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Непогода на Буковине и Прикарпатье

Подробнее Села на Буковине и Прикарпатье из-за непогоды оказались под водой: есть жертва – фото, видео

Внезапное поднятие уровня воды в Черемоше на Буковине принесло местным убытки и проблемы. Размыло автодороги и затопило десятки домов в селах Петраши, Подзахарычи, Розтоки и Дихтинец Путильского района.

Вода страшными мощными потоками неслась просто через дома.

Как сообщает Общественное, более 50 домов и приусадебных участков затопило только в одном селе – Розтоки.

Размытая дорога после дождей в селе Петраши

Из-за непогоды отсутствует автомобильное соединение между поселком Путила и городом Вижница.

Село Петраши, в котором непогода разрушила дорогу – смотрите карту

Предполагаемая жертва непогоды

В селе Киселицы Путильского района на пастбище нашли тело семнадцатилетнего парня. Как сообщили "Общественному" в полиции, парень утонул. Предполагают, что это произошло именно из-за сильного поток воды в селе, который мог его отнести. Полиция установила, что парень помогал соседям по хозяйству, а потом пошел домой и исчез.

Затопленное село на Прикарпатье

Село Новошин в Долинском районе Ивано-Франковской области практически ушло под воду из-за сильного ливня. На фото и видео, опубликованных жителями села, от наводнения пострадали почти все дома, пишет "Фіртка".

Мы живем, под лесом, под горой Лисица, у нас протекает небольшой ручей, который в ливни разливается. С горы вода очень быстро прибывает и не помещается в трубу,

– рассказала местная жительница.



Затопленное село Новошин / Фото из фейсбук-страницы Татьяны Рошик

Непогода в других областях

Досталось от природы не только Буковине и Прикарпатью. В ночь на 14 июня непогода повалила более 30 деревьев на территории 7 областей. Также непогода частично повредила покрытие автодорог протяженностью примерно 2,5 километра. Речь идет об автодорогах регионального, территориального и местного значения.

Спасатели сообщили об обесточивании 348 населенных пунктов в девяти областях.

В населенных пунктах каких областей люди остались без света

Тернопольская область – 83;

Хмельницкая область – 83;

Житомирская область – 42;

Запорожская область – 35;

Закарпатская область – 31;

Киевская область – 31;

Черновицкая область – 22;

Кировоградская область – 15;

Днепропетровская область – 6.

Очереди на пешеходном КПП "Шегини"

На пешеходном пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей ажиотаж. Люди стремятся снова уехать на заработки, однако вынуждены по 10 часов ждать, чтобы попасть за границу. Говорить о соблюдении дистанции и наличии средств индивидуальной защиты не всегда удается.

Об этом Очереди на границе с Польшей: люди по 10 часов ждут прохождения контроля – видео

Почему возникли очереди

Ежедневно растет количество украинцев, которые пересекают "Шегини". Со стороны Украины нет карантинных ограничений для тех, кто идет пешком до границы Польши.

Из-за дополнительного и долговременного контроля польской стороной людям приходится часами стоять в очереди.

Люди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем.

Смотрите видео от пограничников об очередях на " Шегинях"

Для людей, которые стоят в очереди на границе с Польшей, обустроили две палатки для отдыха. В них могут отдохнуть все желающие. В частности, люди смогут в палатках выпить воды и спрятаться от палящего солнца и дождя.

Тем временем в ГНСУ уже попросили польских коллег ускорить оформление в пункте пропуска "Медика".



Палатки от спасателей / Фото ГСЧС

Пограничники сообщили, что очереди уменьшились около 18 вечера. За весь день служащие успевали оформлять около 70 человек в час, и в общем – около 3 тысяч человек за сутки.

Меры предосторожности для "рекордных взяточников"

12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Антикоррупционный суд уже избрал меру пресечения для подозреваемых.

Подробнее Мешок с миллионами за закрытие дела против компании Злочевского: кого задержали САП и НАБУ

Директора по юридическим вопросам Андрея Кичу арестовали на два месяца с правом выйти под залог в 40 358 000 гривен.

Между тем другого фигуранта – налоговика Николая Ильяшенко отстранили от занимаемой должности начальника.



6 миллионов долларов наличными / Фото НАБУ

Кого подозревают во взяточничестве

Заместителя начальника налоговой службы Киева Николая Ильяшенко.

Директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу.

Бывшую сотрудницу ГНС и доверенное лицо Злочевского Елену Мазурову.

Коррупция в 6 миллионов долларов: главное

12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен был принадлежать посредникам.

Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский содействовал в завладении деньгами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банк".

Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.

В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, никакого отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну она не имеет.

Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в Совет директоров Burisma.

Деньги за пробное ВНО вернут

В Министерстве образования пообещали вернуть деньги за платное пробное ВНО, которое накануне отменили. Оно должно было состояться 15 и 17 июня, но из-за роста количества больных COVID-19 правительство запретило его проводить. Поручение вернуть деньги правительству дал Зеленский.

Ранее Отмена пробного ВНО-2020: в Минздраве назвали два способа пройти его дистанционно

Механизм компенсации должны подготовить два профильных министерства – Минобразования и Минфин. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, всего зарегистрировалось более 362 тысяч участников. В полном объеме им вернут почти 53 миллиона гривен.

Пробное ВНО является добровольной и платной услугой. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

В стоимость пробного ВНО входит:

оплата услуг за сдачу тестов,

перевод этих тестов на языках нацменьшинств,

подготовка, печать и комплектование тестовых тетрадей, бланков ответов и информационных бюллетеней,

доставка материалов в пункт тестирования,

оплата труда работникам, которые вовлечены в организацию и проведение пробного ВНО.