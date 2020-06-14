На Буковині та Прикарпатті після сильних дощів піднялися ріки. Затопило десятки сіл, розмило автошляхи, селяни сидять без електрики. На пішому КПП "Шегині" черги із заробітчан. Одного з фігурантів "рекордного хабаря для НАБУ" хочуть взяти під варту, а іншого – керівника податкової Києва, відсторонили. Гроші за пробне ЗНО повернуть. Такими були головні новини неділі, 14 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Негода на Буковині і Прикарпатті

Детальніше Села на Буковині та Прикарпатті через негоду опинилися під водою: є жертва – фото, відео

Раптове підніяття рівня води у Черемоші на Буковині принесло місцевим збитки і проблеми. Розмило автошляхи та затопило десятки домівок у селах Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.

Вода страшними потужними потоками неслася просто через домівки.

Як повідомляє Суспільне, понад 50 осель і присадібних ділянок затопило лише в одному селі – Розтоки.

Розмита дорога після дощів у селі Петраші

Через негоду відсутнє автомобільне з’єднання між селищем Путила та містом Вижниця.

Село Петраші, у якому негода зруйнувала дорогу – дивіться карту

Ймовірна жертва негоди

У селі Киселиці Путильського району на пасовищі знайшли тіло сімнадцятирічного хлопця. Як повідомили "Суспільному" у поліції, хлопець втопився. Припускають, що це сталося саме через сильний потік води у селі, який міг його віднести. Поліція встановила, що хлопець допомагав сусідам по господарству, а потім пішов додому та зник.

Затоплене село на Прикарпатті

Село Новошин у Долинському районі Івано-Франківської області практично пішло під воду через сильну зливу. На фото та відео, опублікованих жителями села, від повені постраждали майже всі будинки, пише "Фіртка".

Ми живемо, під лісом, під горою Лисиця, у нас протікає невеликий струмок, який у зливи розливається. З гори вода дуже швидко прибуває і не поміщається в трубу, – розповіла місцева жителька.



Затоплене село Новошин / Фото з фейсбук-сторінки Тетяни Рошик

Негода в інших областях

Дісталося від природи не лише Буковині та Прикарпаттю. У ніч проти 14 червня негода повалила понад 30 дерев на території 7 областей. Також негода частково пошкодила покриття автодоріг протяжністю приблизно 2,5 кілометра. Мовиться про автошляхи регіонального, територіального та місцевого значення.

Рятувальники повідомили про знеструмлення 348 населених пунктів у дев'яти областях.

У населених пунктах яких областей люди залишилися без світла

Тернопільська область – 83;

Хмельницька область – 83;

Житомирська область – 42;

Запорізька область – 35;

Закарпатська область – 31;

Київська область – 31;

Чернівецька область – 22;

Кіровоградська область – 15;

Дніпропетровська область – 6.

Черги на пішому КПП "Шегині"

На пішому пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею ажіотаж. Люди прагнуть знову виїхати на заробітки, однак змушені по 10 годин чекати, аби потрапити за кордон. Говорити про дотримання дистанції та наявність засобів індивідуального захисту не завжди вдається.

Про це Черги на кордоні з Польщею: люди по 10 годин чекають на проходження контролю – відео

Чому виникли черги

Щодня зростає кількість українців, які перетинають "Шегині". З боку України немає карантинних обмежень для тих, хто йде пішки до кордону Польщі.

Через додатковий та довготривалий контроль польскою стороною людям доводиться годинами стояти в черзі.

Люди скаржаться, що час очікування складає до 10 годин без дотримання соціальної дистанції і без можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем.

Дивіться відео від прикордонників про черги на "Шегинях"

Для людей, які стоять у черзі на кордоні з Польщею, облаштували два намети для відпочинку. У них можуть відпочити усі охочі. Зокрема, люди зможуть у наметах випити води та сховатись від пекучого сонця та дощу.

Тим часом у ДПСУ вже попросили польських колег прискорити оформлення в пункті пропуску "Медика".



Намети від рятувальників / Фото ДСНС

Прикордонники повідомили, що черги зменшилися близько 18 вечора. За весь день службовці встигали оформлювати близько 70 осіб на годину, і загалом – близько 3 тисяч осіб за добу.

Запобіжні заходи для "рекордних хабарників"

12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Антикорупційний суд вже обрав запобіжний захід для підозрюваних.

Детальніше Мішок з мільйонами за закриття справи проти компанії Злочевського: кого затримали САП і НАБУ

Директора з юридичних питань Андрія Кічу заарештували на два місяці із правом вийти під заставу у 40 мільйонів 358 тисяч гривень.

Тим часом іншого фігуранта – податківця Миколу Ільяшенка відсторонили від займаної посади начальника.



6 мільйонів доларів готівкою / Фото НАБУ

Кого підозрюють у хабарництві

З аступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка.

Директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.

Колишню працівницю ДПС і довірена особа Злочевського Олену Мазурову.

Корупція у 6 мільйонів доларів: головне

12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.

Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.

У НАБУ та САП зазначають, що, попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, жодного стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина вона не має.

Гантер Байден у 2014 – 2019 роках входив до Ради директорів Burisma.

Гроші за пробне ЗНО повернуть

У Міністерстві освіти пообіцяли повернути гроші за платне пробне ЗНО, яке напередодні скасували. Воно мало відбутися 15 та 17 червня, але через зростання кількості хворих на COVID-19 уряд заборонив його проводити. Доручення повернути гроші уряду дав Зеленський.

Раніше МОЗ назвало два способи пройти його дистанційно

Механізм компенсації повинні підготувати два профільні міністерства – Міносвіти та Мінфін. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, всього зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. У повному обсязі їм повернуть майже 53 мільйони гривень.

Пробне ЗНО є добровільною та платною послугою. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

У вартість пробного ЗНО входить:

оплата послуг за укладання тестів,

переклад цих тестів мовами нацменшин,

підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів,

доставка матеріалів до пункту тестування,

оплата праці працівникам, які залучені до організації та проведення пробного ЗНО.