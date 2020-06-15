Главные новости 15 июня: суд по делу Стерненко, возобновление авиасообщения в Украине
В Киеве суд рассматривал дело Сергея Стерненко, под зданием суда вспыхивали стычки. Есть задержанные и пострадавшие. Украина с 15 июня возобновила международное авиасообщение. Фигурантам дела о рекордной взятке САП и НАБУ избрали меры пресечения. ВНО отменили для тех, кто не поступает в этом году в вузы. Такими были главные новости понедельника, 15 июня.
Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 15 июня:
Суд избирает меру пресечения Стерненко
Подробно Суд по делу Стерненко: драки и отстранения, Супрун и Сенцов, давление на прокурора Радионова
Шевченковский районный суд Киева 15 июня продлил рассмотрение меры пресечения активисту Сергею Стерненко.
Активист, которого подозревают в умышленном убийстве сначала написал, что его защита заявила об отводе прокурора Бозовуляка. Однако суд в этом ходатайстве отказал.
Смотрите рассказ Сергея Стерненко из-под суда:
Известные люди просили взять Стерненко на поруки
Во время заседания стало известно, что несколько публичных лиц попросили о взятии Сергея Стерненко на поруки. С такими заявлениями, в частности, выступила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, бывший политзаключенный Владимир Жемчугов, депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Ольга Стефанишина и другие политики и общественные деятели. Всего желающих было около 200 человек.
Яна Зинкевич также выступила в поддержку Сергея Стерненко / Фото Андрей Костюк (24 канал)
Олег Сенцов пришел в суд по делу Сергея Стерненко / Фото Андрей Костюк (24 канал)
Гео Лерос под судом по Сергею Стерненко / Фото Андрей Костюк ( 24 канал)
Выступление в суде Андрея Радионова
Бывший руководитель группы прокуроров в деле Стерненко Андрей Радионов дал показания в суде. Он подтвердил, что отказался согласовывать подозрение Стерненко в умышленном убийстве, потому что считал его таковым, что "не основывается на доказательствах, собранных в производстве, а также носит явно предвзятый характер, необъективное и не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины".
Столкновения под зданием суда
Под стенами Шевченковского райсуда Киева, где избирают меру пресечения Стерненко, то и дело вспыхивали столкновения. Сначала они возникли между активистами, которые пришли поддержать Сергея Стерненко и так называемыми "журналистами", которые представляют пророссийского блогера Анатолия Шария. Именно это и повлекло массовую стычку, к которой присоединились и правоохранители. Активисты же зажгли файеры.
С новой силой беспорядки вспыхнули чуть позже: на этот раз между активистами и журналистами. В частности, досталось журналистам телеканала ZIK.
Детально Столкновения под судом по делу Стерненко, есть задержанные и пострадавшие – видео
Полиция задержала участников акции протеста
На этот раз полиция задержала нескольких участников акций протеста. При этом сделали это с применением силы, людям заламывали руки. Среди задержанных и активист Общественного движения "Честно" Николай Выговский.
Позже СМИ опубликовали кадры, как полицейские били протестующего. Всех задержанных активистов после составленных протоколов впоследствии отпустили, а силовиков, избивших активиста – отстранили. Эту новость под судом восприняли радостными возгласами и аплодисментами.
Под судом по Сергею Стерненко избили протестующего / Фото "Радио Свобода"
Украина возобновила авиасообщение
С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. Первый рейс Минск – Киев принял аэропорт "Борисполь". Все пункты пропуска в аэропортах открыты.
Однако авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи авиабилетов. Сейчас аэропорты проводят работу с компаниями по восстановлению рейсов.
Какие рейсы запланированы на ближайшие дни
- Lufthansa по маршруту Франкфурт – Киев (Борисполь) – Франкфурт;
- KLM: Амстердам – Киев (Борисполь) – Амстердам;
- SWISS International Airlines: Цюрих – Киев (Борисполь) – Цюрих;
- Belavia: Минск – Киев (Борисполь) – Минск.
Какие компании и когда возобновят полеты следующими
- С 16 июня рейсы возобновит Wizz Air. Лоукостер будет летать из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию. Все разрешения авиакомпания уже получила;
- С 21 июня ожидают возобновления рейсов Ryanair: из Киева в Барселону, Мадрид и Краков. Разрешения на возобновление рейсов ожидаются.
- С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы намерены украинские авиакомпании.
Пока украинцы могут полететь в такие страны:
- США (сейчас там более 2 миллионов больных) – без ограничений на границе и без тестирований;
- Албания (почти 1 500 больных) – без ограничений на границе и без тестирований;
- Великобритания (более 298 тысяч больных) – 14-дневный карантин по прибытии;
- Турция (почти 178 тысяч больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.
Куда смогут полететь украинцы / Инфографика 24 канала
Какие правила для въезда иностранцев
Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" и "зеленые".
- "Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.
- "Зеленая" зона – это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или даже лучше. Сегодня в Украине средний уровень заболеваемости составляет 33 человека на 100 тысяч населения.
Как будут пересекать границу иностранцы из "красной" и "зеленой" зон
Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер Государственной пограничной службы Олег Бойко. По его словам, все иностранцы, прибывающие на территорию Украины, должны иметь страховой полис. Это обязательное условие.
- Если человек прибывает из "красной" зоны, его должны направить на обсервацию. Правда, он может как альтернативу выбрать и самоизоляцию. Но в таком случае должен себе установить на смартфон приложение "Дій вдома".
- Если человек прибывает из "зеленой" зоны, необходимость обсервации или самоизоляции отпадает.
Но в любом случае, пограничники всем без исключения в пунктах пропуска будут проводить температурный скрининг. Также у всех, кто прибывает, будут спрашивать о самочувствии и контактировали ли они с больными коронавирусом.
Дело о рекордной взятке: фигуранты – под стражей
Суд избрал меры пресечения всем трем фигурантам дела о попытке подкупа руководства САП и НАБУ.
Что решил суд
- Первым был директор по юридическим вопросам компании Burisma Андрей Кича. Для него меру пресечения избрали еще 14 июня, а сумма залога была самой низкой – 40 миллионов 360 тысяч гривен. Уже на следующий день за него этот залог внесли.
- Второй фигурант дела – ныне отстраненный заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко. Ему суд позволяет выйти только под залог в 84 миллиона 80 тысяч гривен.
- Третьим было рассмотрение меры пресечения для бывшей руководительницы одного из департаментов ГФС Елены Мазуровой. У нее сумма залога самая высокая – 120 миллионов гривен 24 тысячи гривен.
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Коррупция в 6 миллионов долларов: главное
- 12 июня руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными. Один миллион должен был принадлежать посредникам.
- Взятку пытались дать за закрытие эпизода, в котором экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".
- Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко. Рекордную взятку перечисляли, как предусматривает процедура, более 12 часов.
- В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, это не имеет отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну.
Взятка в 6 миллионов долларов – крупнейшая в истории Украины / Фото НАБУ
Что будет с ВНО во время пандемии
Из-за пандемии коронавируса пробное ВНО в этом году проходит в онлайн-формате. Тестирование по украинскому языку и литературе должно было состояться 15 июня, а по другим учебным предметам – 17 июня. Вероятно, большинство людей решили сдавать тест в первый день, так что сайт не справился с нагрузкой. В целом из девяти сайтов региональных центров для абитуриентов оставались доступными лишь 4.
Из-за технических неполадок срок прохождения пробного ВНО продлили до 19 июня. Так, абитуриенты смогут зайти в личный кабинет позже или в другой день.
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ВНО отменят для выпускников, которые не будут поступать
Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО могут не проходить те выпускники, которые не поступают в высшие учебные заведения в 2020 году. На днях появится соответствующий закон. Вместе с тем, полная отмена ВНО может поставить под угрозу вступительную кампанию-2020. Поэтому в МОН подчеркивают: к проведению ВНО для абитуриентов готовы.
Чиновники надеются, что такой шаг поможет уменьшить нагрузку на центры тестирования примерно на 30%. В этом заверил и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире 24 канала.
Смотрите комментарий образовательного омбудсмена Сергея Горбачева о ВНО:
Тем, кто не будет сдавать ВНО, в приложении к аттестату впишут среднюю годовую оценку. А в графе для оценки ВНО будет написано "освобожден".
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