В Киеве суд рассматривал дело Сергея Стерненко, под зданием суда вспыхивали стычки. Есть задержанные и пострадавшие. Украина с 15 июня возобновила международное авиасообщение. Фигурантам дела о рекордной взятке САП и НАБУ избрали меры пресечения. ВНО отменили для тех, кто не поступает в этом году в вузы. Такими были главные новости понедельника, 15 июня.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 15 июня:

Суд избирает меру пресечения Стерненко

​Подробно Суд по делу Стерненко: драки и отстранения, Супрун и Сенцов, давление на прокурора Радионова

Шевченковский районный суд Киева 15 июня продлил рассмотрение меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Активист, которого подозревают в умышленном убийстве сначала написал, что его защита заявила об отводе прокурора Бозовуляка. Однако суд в этом ходатайстве отказал.

Смотрите рассказ Сергея Стерненко из-под суда:

Известные люди просили взять Стерненко на поруки

Во время заседания стало известно, что несколько публичных лиц попросили о взятии Сергея Стерненко на поруки. С такими заявлениями, в частности, выступила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, бывший политзаключенный Владимир Жемчугов, депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Ольга Стефанишина и другие политики и общественные деятели. Всего желающих было около 200 человек.



Яна Зинкевич также выступила в поддержку Сергея Стерненко / Фото Андрей Костюк (24 канал)



Олег Сенцов пришел в суд по делу Сергея Стерненко / Фото Андрей Костюк (24 канал)



Гео Лерос под судом по Сергею Стерненко / Фото Андрей Костюк ( 24 канал)

Выступление в суде Андрея Радионова

Бывший руководитель группы прокуроров в деле Стерненко Андрей Радионов дал показания в суде. Он подтвердил, что отказался согласовывать подозрение Стерненко в умышленном убийстве, потому что считал его таковым, что "не основывается на доказательствах, собранных в производстве, а также носит явно предвзятый характер, необъективное и не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины".

Столкновения под зданием суда

Под стенами Шевченковского райсуда Киева, где избирают меру пресечения Стерненко, то и дело вспыхивали столкновения. Сначала они возникли между активистами, которые пришли поддержать Сергея Стерненко и так называемыми "журналистами", которые представляют пророссийского блогера Анатолия Шария. Именно это и повлекло массовую стычку, к которой присоединились и правоохранители. Активисты же зажгли файеры.

С новой силой беспорядки вспыхнули чуть позже: на этот раз между активистами и журналистами. В частности, досталось журналистам телеканала ZIK.

Детально Столкновения под судом по делу Стерненко, есть задержанные и пострадавшие – видео

Полиция задержала участников акции протеста

На этот раз полиция задержала нескольких участников акций протеста. При этом сделали это с применением силы, людям заламывали руки. Среди задержанных и активист Общественного движения "Честно" Николай Выговский.

Позже СМИ опубликовали кадры, как полицейские били протестующего. Всех задержанных активистов после составленных протоколов впоследствии отпустили, а силовиков, избивших активиста – отстранили. Эту новость под судом восприняли радостными возгласами и аплодисментами.



Под судом по Сергею Стерненко избили протестующего / Фото "Радио Свобода"

Украина возобновила авиасообщение

С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. Первый рейс Минск – Киев принял аэропорт "Борисполь". Все пункты пропуска в аэропортах открыты.

Однако авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи авиабилетов. Сейчас аэропорты проводят работу с компаниями по восстановлению рейсов.

Какие рейсы запланированы на ближайшие дни

Lufthansa по маршруту Франкфурт – Киев (Борисполь) – Франкфурт;

по маршруту Франкфурт – Киев (Борисполь) – Франкфурт; KLM: Амстердам – Киев (Борисполь) – Амстердам;

Амстердам – Киев (Борисполь) – Амстердам; SWISS International Airlines: Цюрих – Киев (Борисполь) – Цюрих;

Цюрих – Киев (Борисполь) – Цюрих; Belavia: Минск – Киев (Борисполь) – Минск.

Какие компании и когда возобновят полеты следующими

С 16 июня рейсы возобновит Wizz Air . Лоукостер будет летать из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию. Все разрешения авиакомпания уже получила;

. Лоукостер будет летать из Украины в Австрию, Латвию, Германию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию. Все разрешения авиакомпания уже получила; С 21 июня ожидают возобновления рейсов Ryanair : из Киева в Барселону, Мадрид и Краков. Разрешения на возобновление рейсов ожидаются.

: из Киева в Барселону, Мадрид и Краков. Разрешения на возобновление рейсов ожидаются. С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы намерены украинские авиакомпании.

Пока украинцы могут полететь в такие страны:

США (сейчас там более 2 миллионов больных) – без ограничений на границе и без тестирований;

Албания (почти 1 500 больных) – без ограничений на границе и без тестирований;

больных) – без ограничений на границе и без тестирований; Великобритания (более 298 тысяч больных) – 14-дневный карантин по прибытии;

Турция (почти 178 тысяч больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.



Куда смогут полететь украинцы / Инфографика 24 канала

Какие правила для въезда иностранцев

Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" и "зеленые".

"Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине . Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.



– это те страны, из которых будут прибывать граждане, где . Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения. "Зеленая" зона – это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или даже лучше. Сегодня в Украине средний уровень заболеваемости составляет 33 человека на 100 тысяч населения.

Как будут пересекать границу иностранцы из "красной" и "зеленой" зон

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер Государственной пограничной службы Олег Бойко. По его словам, все иностранцы, прибывающие на территорию Украины, должны иметь страховой полис. Это обязательное условие.

Если человек прибывает из "красной" зоны , его должны направить на обсервацию. Правда, он может как альтернативу выбрать и самоизоляцию. Но в таком случае должен себе установить на смартфон приложение "Дій вдома".



, его должны направить на обсервацию. Правда, он может как альтернативу выбрать и самоизоляцию. Но в таком случае должен себе установить на смартфон приложение "Дій вдома". Если человек прибывает из "зеленой" зоны, необходимость обсервации или самоизоляции отпадает.

Но в любом случае, пограничники всем без исключения в пунктах пропуска будут проводить температурный скрининг. Также у всех, кто прибывает, будут спрашивать о самочувствии и контактировали ли они с больными коронавирусом.

Дело о рекордной взятке: фигуранты – под стражей

Суд избрал меры пресечения всем трем фигурантам дела о попытке подкупа руководства САП и НАБУ.

Что решил суд

Первым был директор по юридическим вопросам компании Burisma Андрей Кича . Для него меру пресечения избрали еще 14 июня, а сумма залога была самой низкой – 40 миллионов 360 тысяч гривен. Уже на следующий день за него этот залог внесли.

. Для него меру пресечения избрали еще 14 июня, а сумма залога была самой низкой – 40 миллионов 360 тысяч гривен. Уже на следующий день за него этот залог внесли. Второй фигурант дела – ныне отстраненный заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко . Ему суд позволяет выйти только под залог в 84 миллиона 80 тысяч гривен.

. Ему суд позволяет выйти только под залог в 84 миллиона 80 тысяч гривен. Третьим было рассмотрение меры пресечения для бывшей руководительницы одного из департаментов ГФС Елены Мазуровой. У нее сумма залога самая высокая – 120 миллионов гривен 24 тысячи гривен.

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Коррупция в 6 миллионов долларов: главное

12 июня руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому пытались дать взятку на сумму 6 миллионов долларов наличными . Один миллион должен был принадлежать посредникам.

. Один миллион должен был принадлежать посредникам. Взятку пытались дать за закрытие эпизода, в котором экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".

способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку". Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко. Рекордную взятку перечисляли, как предусматривает процедура, более 12 часов.

В НАБУ и САП отмечают, что, несмотря на то, что в деле фигурируют люди, связанные с компанией Burisma, это не имеет отношения к кандидату в президенты США Джо Байдену и его сыну.



Взятка в 6 миллионов долларов – крупнейшая в истории Украины / Фото НАБУ

Что будет с ВНО во время пандемии

Из-за пандемии коронавируса пробное ВНО в этом году проходит в онлайн-формате. Тестирование по украинскому языку и литературе должно было состояться 15 июня, а по другим учебным предметам – 17 июня. Вероятно, большинство людей решили сдавать тест в первый день, так что сайт не справился с нагрузкой. В целом из девяти сайтов региональных центров для абитуриентов оставались доступными лишь 4.

Из-за технических неполадок срок прохождения пробного ВНО продлили до 19 июня. Так, абитуриенты смогут зайти в личный кабинет позже или в другой день.

Актуально ВНО 2020: кому выгодна отмена и почему поднялся скандал

ВНО отменят для выпускников, которые не будут поступать

Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО могут не проходить те выпускники, которые не поступают в высшие учебные заведения в 2020 году. На днях появится соответствующий закон. Вместе с тем, полная отмена ВНО может поставить под угрозу вступительную кампанию-2020. Поэтому в МОН подчеркивают: к проведению ВНО для абитуриентов готовы.

Чиновники надеются, что такой шаг поможет уменьшить нагрузку на центры тестирования примерно на 30%. В этом заверил и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире 24 канала.

Смотрите комментарий образовательного омбудсмена Сергея Горбачева о ВНО:

Тем, кто не будет сдавать ВНО, в приложении к аттестату впишут среднюю годовую оценку. А в графе для оценки ВНО будет написано "освобожден".

Кстати Деньги за отмененное пробное ВНО таки вернут: как это произойдет



ВНО в условиях пандемии / Инфографика 24 канала