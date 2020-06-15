У Києві суд розглядав справу Сергія Стерненка, під будівлею суду спалахували сутички. Є затримані та постраждалі. Україна з 15 червня відновила міжнародне авіасполучення. Фігурантам справи про рекордний хабар САП та НАБУ обрали запобіжні заходи. ЗНО скасували для тих, хто не вступає цього року у виші. Такими були головні новини понеділка, 15 червня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 15 червня:



Суд обирає запобіжний захід Стерненку

​Детально Суд у справі Стерненка: бійки і відсторонення, Супрун і Сенцов, тиск на прокурора Радіонова

Шевченківський районний суд Києва 15 червня продовжив розгляд запобіжного заходу активісту Сергію Стерненкові.

Активіст, якого підозрюють в умисному вбивстві спершу написав, що його захист заявив про відвід прокурора Бозовуляка. Однак суд у цьому клопотанні відмовив.

Дивіться розповідь Сергія Стерненка з-під суду:

Відомі люди просили взяти Стерненка на поруки

Під час засідання стало відомо, що кілька публічних осіб попросили про взяття Сергія Стерненка на поруки. З такими заявами, зокрема, виступила колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, колишній політв'язень Володимир Жемчугов, депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Ольга Стефанишина та інші політики й громадські діячі. Загалом охочих було близько 200 осіб.



Яна Зінкевич також виступила на підтримку Сергія Стерненка / Фото Андрій Костюк (24 канал)



Олег Сенцов прийшов під суд у справі Сергія Стерненка / Фото Андрій Костюк (24 канал)



Гео Лерос під судом по Сергію Стерненку / Фото Андрій Костюк (24 канал)

Виступ у суді Андрія Радіонова

Колишній керівник групи прокурорів у справі Стерненка Андрій Радіонов дав свідчення в суді. Він підтвердив, що відмовився погоджувати підозру Стерненку в умисному вбивстві, тому що вважав її такою, що "не ґрунтується на доказах, зібраних у провадженні, а також має очевидно упереджений характер, необ'єктивна і не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України".

Сутички під приміщенням суду

Під стінами Шевченківського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід Стерненку, раз по раз спалахували сутички. Спершу вони виникли між активістами, які прийшли підтримати Сергія Стерненка та так званими "журналістами", які представляють проросійського блогера Анатолія Шарія. Саме це і спричинило масову сутичку, до якої приєдналися і правоохоронці. Активісти ж запалили фаєри.

З новою силою сутички спалахнули трохи згодом: цього разу між активістами та журналістами. Зокрема, дісталося журналістам телеканалу ZIK.

Детально Сутички під судом у справі Стерненка, є затримані та постраждалі – відео

Поліція затримала учасників акції протесту

Цього разу поліція затримала декількох учасників акцій протесту. При цьому зробили це з застосуванням сили, людям заламували руки. Серед затриманих і активіст Громадського руху "Чесно" Микола Виговський.

Пізніше у ЗМІ опублікували кадри, як поліцейські били протестувальника. Усіх затриманих активістів після складених протоколів згодом відпустили, а силовиків, що побили активіста – відсторонили. Цю новину під судом сприйняли радісними вигуками й оплесками.



Під судом по Сергію Стерненку побили протестувальника / Фото "Радіо Свобода"

Україна відновила міжнародне авіасполучення

З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення. Перший рейс Мінськ – Київ прийняв аеропорт "Бориспіль". Усі пункти пропуску в аеропортах відкриті

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Однак авіакомпаніям потрібен час, аби забезпечити продажі авіаквитків. Наразі аеропорти проводять роботу з компаніями щодо відновлення рейсів.

Які рейси заплановані на найближчі дні

Lufthansa за маршрутом Франкфурт – Київ (Бориспіль) – Франкфурт;

за маршрутом Франкфурт – Київ (Бориспіль) – Франкфурт; KLM: Амстердам – Київ (Бориспіль) – Амстердам;

Амстердам – Київ (Бориспіль) – Амстердам; SWISS International Airlines: Цюрих – Київ (Бориспіль) – Цюрих;

Цюрих – Київ (Бориспіль) – Цюрих; Belavia: Мінськ – Київ (Бориспіль) – Мінськ.

Які компанії та коли відновлять польоти наступними

З 16 червня рейси відновить Wizz Air . Лоукостер літатиме з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії. Усі дозволи авіакомпанія вже отримала;

. Лоукостер літатиме з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії. Усі дозволи авіакомпанія вже отримала; З 21 червня очікують відновлення рейсів Ryanair : з Києва до Барселони, Мадрида та Кракова. Дозволи на відновлення рейсів очікуються.

: з Києва до Барселони, Мадрида та Кракова. Дозволи на відновлення рейсів очікуються. З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси мають намір українські авіакомпанії.

Поки українці можуть полетіти у такі країни:

США (нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Албанія (майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Велика Британія (понад 298 тисяч хворих) – 14-денний карантин після прибуття;

Туреччина (майже 22 тисячі хворих) – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.



Куди зможуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу

Які правила для в'їзду іноземців

Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені".

"Червона" зона – це ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні. Мовиться про показник у 40 інфікованих COVID-19 на 100 тисяч населення.

"Зелена" зона – це ті країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або навіть кращою. Сьогодні в Україні середній рівень захворюваності становить 33 особи на 100 тисяч населення.

Як перетинатимуть кордон іноземці з "червоної" та "зеленої" зон

Про це у коментарі 24 каналу розповів речник Державної прикордонної служби Олег Бойко. За його словами, усі іноземці, які прибувають на територію України, мають мати страховий поліс. Це обов'язкова умова.

Якщо людина прибуває з "червоної" зони, її мають направити на обсервацію. Щоправда, вона може як альтернативу вибрати й самоізоляцію. Але у такому разі має собі встановити на смартфон додаток "Дій вдома".

Якщо людина прибуває з "зеленої" зони, необхідність обсервації або самоізоляції відпадає.

Але в будь-якому разі, прикордонники усім без винятку в пунктах пропуску проводитимуть температурний скринінг. Також у всіх, хто прибуває, запитуватимуть про самопочуття та чи вони контактували з хворими на коронавірус.

Справа про рекордний хабар: фігуранти – під вартою

Суд обрав запобіжні заходи усім трьом фігурантам справи про спробу підкупу керівництва САП і НАБУ.

Що вирішив суд

Першим був директор з юридичних питань компанії Burisma Андрій Кіча . Для нього запобіжний захід обрали ще 14 червня, а сума застави була найнижчою – 40 мільйонів 360 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього цю заставу внесли.

. Для нього запобіжний захід обрали ще 14 червня, а сума застави була найнижчою – 40 мільйонів 360 тисяч гривень. Вже наступного дня за нього цю заставу внесли. Другий фігурант справи – нині відсторонений заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко . Йому суд дозволяє вийти лише під заставу у 84 мільйони 80 тисяч гривень.

. Йому суд дозволяє вийти лише під заставу у 84 мільйони 80 тисяч гривень. Третім був розгляд запобіжного заходу для колишньої керівниці одного з департаментів ДФС Олени Мазурової. У неї сума застави найвища – 120 мільйонів гривень 24 тисячі гривень.

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Корупція у 6 мільйонів доларів: головне

12 червня керівництву НАБУ і очільнику САП Назару Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою . Один мільйон мав належати посередникам.

. Один мільйон мав належати посередникам. Хабар намагалися дати за закриття епізоду, в якому ексміністр уряду Азарова Микола Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".

сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку". Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку. Рекордний хабар перераховували, як передбачає процедура, понад 12 годин.

У НАБУ та САП зазначають, що, попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, це не має стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина.



Хабар у 6 мільйонів доларів – найбільший в історії України / Фото НАБУ

Що буде з ЗНО під час пандемії

Через пандемію коронавірусу пробне ЗНО цьогоріч відбувається в онлайн-форматі. Тестування з української мови та літератури мало б відбутися 15 червня, а з інших навчальних предметів – 17 червня. Ймовірно, більшість людей вирішили складати тест у перший день, тож сайт не впорався з навантаженням. Загалом з дев'яти сайтів регіональних центрів для абітурієнтів залишалися доступними лише 4.

Через технічні неполадки термін проходження пробного ЗНО продовжили до 19 червня. Тож, абітурієнти зможуть зайти в особистий кабінет пізніше або в інший день.

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ЗНО скасують для випускників, що не вступатимуть

Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО можуть не проходити ті випускники, які не вступатимуть до вищих навчальних закладів у 2020 році. Днями з'явиться відповідний закон. Водночас, повне скасування ЗНО може поставити під загрозу вступну кампанію-2020. Тому у МОН наголошують: до проведення ЗНО для абітурієнтів готові.

Урядовці сподіваються, що такий крок допоможе зменшити навантаження на центри тестування приблизно на 30%. У цьому запевнив і освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі 24 каналу.

Дивіться коментар освітнього омбудсмена Сергія Горбачова про ЗНО:

Тим, хто не складатиме ЗНО, у додатку до атестата впишуть середню річну оцінку. А у графі для оцінки ЗНО буде написано "звільнений".

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ЗНО в умовах пандемії / Інфографіка 24 каналу