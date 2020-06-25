Наводнение на Западе Украины понемногу спадает, но угроза до сих пор существует. Правительство назначило скандального Сергея Шкарлета исполняющим обязанности главы Минобразования. Президент Зеленский вручил пострадавшим от взрыва на Позняках ключи от новых квартир в Киеве. Суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Омеляну. Такими были главные новости 25 июня.

Важнейшие новости в Украине и мире за четверг, 25 июня:

Какова ситуация с затопленными районами на западе Украины

Актуально Наводнение на Западной Украине: последние цифры последствий, фото и видео непогоды

На Западе Украины уже неделю бушует непогода с мощными ливнями, которая унесла жизни трех человек и нанесла миллионные убытки государству.

По состоянию на 25 июня вода затопила почти 10 тысяч домов, разрушила дамбы, мосты и 500 километров дорог. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В то же время ситуация немного улучшается. Уровень рек малость снизился. Однако синоптики прогнозируют новые осадки уже 26 июня.

На Прикарпатье уже восстановили движение части пригородных поездов, которое остановили из-за наводнения. Речь идет о движении поездов Коломыя – Снятин и Ивано-Франковск – Яремче. Вскоре обещают восстановить и остальные.

Последствия непогоды на Западе Украины в цифрах

В целом подтоплено 285 населенных пунктов. Среди них больше всего в Ивано-Франковской области – 234, Черновицкой – 37, Львовской – 12, Тернопольской – 2;

Подтоплено 9 тысяч 994 дома. Опять же среди них большинство в Ивано-Франковской области – 9157, Черновицкой – 728, Львовской – 72, Тернопольской – 37;

9 объектов социальной и бытовой сферы;

Затоплены 3 тысячи 340 подвалов;

13 тысяч 390 приусадебных участков: в Ивано-Франковской области – 11 337, Черновицкой – 1 895, Львовской – 131, Тернопольской – 27);

Разрушены 117 километров автодорог, почти все из них (116 километров) – на Прикарпатье;

Повреждено 500 километров автодорог и 135 мостов;

Вода повредила 280 метров дамб, все в Черновицкой области.

Обратите внимание! По информации Госагентства автомобильных дорог и местных служб автомобильных дорог, непогода уже нанесла 234 миллиона гривен убытков Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областям.

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Помощь пострадавшим

Кабинет Министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, пострадавшему в результате масштабных наводнений.

Кому и сколько помощи предоставят

Ивано-Франковской области – 480 миллионов гривен;

Черновицкой – 30 миллионов гривен;

Закарпатью – 30 миллионов гривен;

Львовщине – 10 миллионов гривен;

Госводагенству – 92 миллионов гривен;

Гослесагентству – 30 миллионов гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить для работ по ликвидации последствий непогоды 82 миллиона гривен МВД, в частности:

41 миллион на работу ГСЧС;

22 миллиона – на Национальную гвардию;

19 миллионов – на Нацполицию.

За эти деньги будут проводить работы в пяти областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.

Помощь от партнеров

Венгрия хочет помочь Украине с ликвидацией последствий непогоды в западных областях. В частности, в Будапеште планируют предоставить 50 миллионов долларов для строительства дорог на Закарпатье.

МИД Украины обратился к НАТО, ЕС и государствам-партнерам за поддержкой в преодолении последствий наводнений. Украина обратилась, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

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Экс-регионал Шкарлет возглавил Минобразования

Важно Сергей Шкарлет, плагиат и Табачник: что говорят об и. о. министра образования

Кабинет Министров во время заседания 25 июня назначил одиозного ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Согласно решению правительства, Сергей Шкарлет стал заместителем министра образования. Его также назначили исполняющим обязанности министра.

Обратите внимание! До сих пор временной исполняющей обязанности министра образования и науки с 25 марта 2020 года была Любомира Мандзий.

Основные факты из биографии Шкарлета

Ему 47 лет.

10 лет назад Сергей Шкарлет стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.

Баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". По его словам, Виктора Януковича он поддерживал еще с 2004 года.

В 2015 году выдвигался в местные депутаты от Блока Петра Порошенко.

В 2000 году Шкарлет защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Предпринимательство, менеджмент и маркетинг" в КНЭУ. А в 2008 году – докторскую диссертацию по экономике.

В июне 2020 года в двух его монографиях и одной статье обнаружили сплошной плагиат.

Почему кандидатура Шкарлета вызывает возмущение в обществе? Новый временный глава министерства известен своей поддержкой президента-беглеца Виктора Януковича и экс-министра образования Дмитрия Табачника, известного своими пророссийскими взглядами.



18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования. А в Киеве прошли акции протеста против такого назначения.



Сергей Шкарлет и Дмитрий Табачник на фоне портрета Януковича / Архив пресс-службы Минобразования

Новое жилье для пострадавших от взрыва на Позняках

Актуально Взрыв на Позняках: как люди будут жить дальше

Президент Владимир Зеленский 25 июня вручил ключи от новых квартир семьям, которые пострадали от взрыва в доме на Позняках в Киеве. Между тем мэр Киева Виталий Кличко обещал разобраться с документацией.

Что известно о помощи с жильем для пострадавших

Правительство в целом выделило пострадавшим 40 квартир вблизи парка Феофания в Киеве. На жилье направят 60 миллионов гривен, из них 30 миллионов – это деньги Киева, остальные – инициатива правительства.

Новое жилье получили семьи с детьми, а также двое людей, которые потеряли родственников. В частности, квартиру дали 18-летней Насте Недашковской, которая потеряла родных. А также господину Анатолию, который потерял отца.

Все квартиры новые, не со вторичного рынка, однако в них необходимо сделать ремонт. Там пока нет газа, и они оснащены электрическими плитами.

Зеленский обратился к мэру Киева Виталию Кличко, чтобы тот позаботился о ремонтах и меблировке новых помещений.

Сам Кличко отметил, что в КГГА работают над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей.

Кому и сколько денег выделят из-за взрыва на Позняках

все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен;

тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч гривен;

людям с травмами средней тяжести выплатят по 70 тысяч гривен;

жители дома, у которых легкие травмы, получат по 60 тысяч гривен;

люди, потерявшие близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего.

Ключи от новых квартир передали пострадавшим от взрыва на Позняках: видео

Взрыв на Позняках в Киеве: главное

Трагедия случилась около 10 утра в воскресенье, 21 июня. В результате взрыва с 5 по 8 этажи дома были повреждены.

Из-за взрыва погибли 5 человек. Из них трое – члены одной семьи Недашковских. Выжила только младшая дочь Анастасия.

Вероятной причиной взрыва называют утечку газа. Жители дома, где произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.

Полиция уже открыла уголовное дело из-за взрыва в доме. Секцию многоэтажки, где произошел взрыв, снесут. Там было 40 квартир. Тем временем жильцов дома обещают обеспечить жильем к зиме.

Мера пресечения Омеляну

К теме НАБУ и САП сообщили о подозрении Омеляну: что говорит экс-министр

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства до 19 августа.

Омеляна обязали:

прибывать к прокурору и судье по первому требованию,

сообщать об изменении места жительства,

сдать украинский и загранпаспорта,

не общаться со свидетелями.

Политика пришли поддержать Ульяна Супрун и девушка активиста Сергея Стерненко.

В чем подозревают Омеляна

Дело касается совершения незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил более 30 миллионов гривен. Действия бывшего чиновника квалифицировали по статье о выдаче нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону.

По данным следователей, Омелян в декабре 2017 года выдал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из них является административным, то есть доходной частью госбюджета. Менять его имела право только Рада, а не министр.

Из-за этого бюджет недополучил 30,5 миллиона гривен. Из ожидаемых 203,5 миллиона гривен было получено только 173,1 миллиона гривен.

Экс-министр считает, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро-, грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018 – 2019 годах рост на более чем 20%.