Повінь на Заході України потрохи спадає, але загроза досі існує. Уряд призначив скандального Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків глави Міносвіти. Президент Зеленський вручив постраждалим від вибуху на Позняках ключі від нових квартир у Києві. Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури Омеляну. Такими були головні новини 25 червня.

Найважливіші новини в Україні та світі за четвер, 25 червня:

Яка ситуація із затопленими районами на Заході України

Актуально Повінь у Західній Україні: останні цифри наслідків, фото і відео негоди

На Заході України вже тиждень вирує негода з потужними зливами, яка забрала життя трьох людей і завдала мільйонних збитків державі.

Станом на 25 червня вода затопила майже 10 тисяч будинків, зруйнувала дамби, мости і 500 кілометрів доріг. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Водночас ситуація дещо покращується. Рівень річок трохи знизився. Синоптики прогнозують нові опади вже 26 червня.

На Прикарпатті вже відновили рух частини приміських поїздів, які зупинили через повінь. Мовиться про рух поїздів Коломия – Снятин та Івано-Франківськ – Яремча. Невдовзі обіцяють відновити й решту.

Наслідки негоди на Заході України в цифрах

Всього підтоплено 285 населених пунктів. Серед них найбільше в Івано-Франківській області – 234, Чернівецькій – 37, Львівській – 12, Тернопільській – 2;

Підтоплено 9 тисяч 994 будинки. Знову ж таки серед них більшість в Івано-Франківській області – 9157, Чернівецькій – 728, Львівській – 72, Тернопільській – 37;

9 об’єктів соціальної та побутової сфери;

Затоплено 3 тисячі 340 підвалів;

13 тисяч 390 присадибних ділянок: в Івано-Франківській області – 11337, Чернівецькій – 1895, Львівській – 131, Тернопільській – 27);

Зруйновано 117 кілометрів автодоріг, майже усі з них (116 кілометрів) – на Прикарпатті.

Пошкоджено 500 кілометрів автодоріг та 135 мостів;

Вода пошкодила 280 метрів дамб, усі у Чернівецькій області.

Зверніть увагу! За інформацією Держагентства автомобільних доріг і місцевих служб автомобільних доріг, негода вже завдала 234 мільйони гривень збитків Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областям.

Радимо ознайомитись Повінь на Заході України: у яких річках прогнозують підйом води і де відбудуться нові затоплення

Допомога постраждалим

Кабінет Міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней.

Кому та скільки допомоги нададуть

Івано-Франківській області – 480 мільйонів гривень;

Чернівецькій – 30 мільйонів гривень;

Закарпаттю – 30 мільйонів гривень;

Львівщині – 10 мільйонів гривень;

Держводагенству – 92 мільйонів гривень;

Держлісагенству – 30 мільйонів гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував виділити для робіт з ліквідації наслідків негоди 82 мільйони гривень МВС, зокрема:

41 мільйон на роботу ДСНС;

22 мільйони – на Національну гвардію;

19 мільйонів – на Нацполіцію.

За ці гроші проводитимуть роботи у п'яти областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській.

Допомога від партнерів

Угорщина хоче допомогти Україні з ліквідацією наслідків негоди у західних областях. Зокрема, у Будапешті планують надати 50 мільйонів доларів для будівництва доріг на Закарпатті.

МЗС України звернулося до НАТО, ЄС та держав-партнерів за підтримкою у подоланні наслідків повеней. Україна звернулася, аби активувати Механізм цивільного захисту ЄС та залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного і техногенного характеру.

До речі На Одещину насуваються масштабні повені: може затопити трасу Одеса – Рені

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Ексрегіонал Шкарлет очолив Міносвіти

Важливо Сергій Шкарлет, плагіат та Табачник: що говорять про в.о. міністра освіти

Кабінет Міністрів під час засідання 25 червня призначив одіозного ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.

Згідно з рішенням уряду, Сергій Шкарлет став заступником міністра освіти. Його також призначили виконувачем обов’язків міністра.

Зверніть увагу! Досі тимчасовою виконувачкою обов'язків міністра освіти і науки з 25 березня 2020 року була Любомира Мандзій.

Основні факти з біографії Шкарлета

Йому 47 роки.

10 років тому Сергій Шкарлет став наймолодшим ректором в Україні, очоливши Чернігівський національний технологічний університет.

Балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". За його словами, Віктора Януковича він підтримував ще з 2004 року.

У 2015 році висувався у місцеві депутати вже від Блоку Петра Порошенка.

У 2000 році Шкарлет захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю підприємництво, менеджмент та маркетинг у КНЕУ. А у 2008 році – докторську дисертацію з економіки.

У червні 2020 року у його двох монографіях та одній статті виявили суцільний плагіат.

Чому кандидатура Шкарлета викликає обурення в суспільстві? Новий тимчасовий очільник міністерства відомий своєю підтримкою президента-втікача Віктора Януковича і ексміністра освіти Дмитра Табачника, відомого своїми проросійськими поглядами.



18 червня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти. А в Києві пройшли акції протесту проти такого призначення.



Сергій Шкарлет і Дмитро Табачник на фоні портрета Януковича / Архів пресслужби Міносвіти

Нове житло для постраждалих від вибуху на Позняках

Актуально Вибух на Позняках: як люди житимуть далі

Президент Володимир Зеленський 25 червня вручив ключі від нових квартир сім'ям, які постраждали від вибуху в будинку на Позняках в Києві. Натомість мер Києва Віталій Кличко обіцяв розібратися з документацією.

Що відомо про допомогу з житлом для постраждалих

Уряд загалом виділив постраждалим 40 квартир поблизу парку Феофанія в Києві. На житло спрямують 60 мільйонів гривень, з них 30 мільйонів – це гроші Києва, решта – ініціатива уряду.

Нове житло отримали сім'ї з дітьми, а також двоє людей, які втратили родичів. Зокрема, квартиру дали 18-річній Насті Недашковській, яка втратила рідних. А також пану Анатолію, який втратив батька.

Всі квартири є новими, не із вторинного ринку, проте в них необхідно зробити ремонт. Там наразі немає газу і вони оснащені електричними плитами.

Зеленський звернувся до мера Києва Віталія Кличка, щоб той подбав про ремонти та умеблювання нових помешкань.

Сам Кличко зазначив, що в КМДА працюють над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців.

Кому і скільки грошей виділять через вибух на Позняках

усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень;

тим, хто отримав тяжкі травми, виділять по 80 тисяч гривень;

людям з травмами середньої важкості виплатять по 70 тисяч гривень;

жителі будинку, в яких легкі травми, отримають по 60 тисяч гривень;

люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч гривень за кожного загиблого.

Ключі від нових квартир передали постраждалим від вибуху на Позняках: відео

Вибух на Позняках у Києві: головне

Трагедія трапилася близько 10 ранку в неділю, 21 червня. Внаслідок вибуху з 5 по 8 поверхи будинку були пошкоджені.

Через вибух загинули 5 людей. З них троє – члени однієї сім'ї Недашковських. Вижила лише молодша дочка Анастасія.

Ймовірною причиною вибуху називають витік газу. Мешканці будинку, де трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.

Поліція вже відкрила кримінальну справу через вибух у будинку. Секцію багатоповерхівки, де стався вибух, знесуть. Там було 40 квартир. Тим часом мешканців будинку обіцяють забезпечити житлом до зими.

Запобіжний захід Омеляну

До теми НАБУ і САП повідомили про підозру Омеляну: що каже ексміністр

Вищий антикорупціний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов'язання до 19 серпня.

Омеляна зобов'язали:

прибувати до прокурора та судді за першою вимогою,

повідомляти про зміну місця проживання,

здати український та закордонний паспорти,

не спілкуватися зі свідками.

Політика прийшли підтримати Уляна Супрун і дівчина активіста Сергія Стерненка.

У чому підозрюють Омеляна

Справа стосується скоєння незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав понад 30 мільйонів гривень. Дії експосадовця кваліфікували за статтею про видачу нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону.

За даними слідчих, Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з них є адміністративний, тобто дохідною частиною держбюджету. Змінювати його мала право лише Рада, а не міністр.

Через це бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень. З очікуваних 203,5 мільйона гривень отримав лише 173,1 мільйона гривень.

Ексміністр вважає, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро-, вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018 – 2019 роках ріст понад 20%.