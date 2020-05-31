На админгранице с оккупированным Крымом россияне похитили украинского военного, который находился на наблюдательном посту. На другом конце страны перевозчики заблокировали границу. А космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Такими были главные новости Украины и мира 31 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Похищение украинского военного на границе с Крымом

Украинского военнослужащего похитили с наблюдательного поста на Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом. На месте похищения обнаружили следы борьбы.

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Имя похищенного бойца – Евгений Добринский. Это старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады

Впоследствии оказалось, что военный, хоть и находился на посту, был безоружен, поэтому сопротивляться мог только в рукопашном бою.

А уже после этого оккупанты позвонили в батальон, где служит военный, и уточняли его данные. Скорее всего, россияне будут оформлять его как нарушителя границы. И, вполне вероятно, использовать в своих пропагандистских целях.

Столкновения на границе с Венгрией

Были проблемы в Украине и на другой границе – с Венгрией. Там перевозчики заблокировали контрольно-пропускной пункт "Тиса". Причина – пограничники стали тщательнее проверять посылки, которые завозят в Украину. Поэтому на той стороне границы собралось около 300 микроавтобусов.

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Но дошло все до столкновений и блокирования границы. Поэтому пограничники были вынуждены прекратить работу из-за нарушения режима. А на место отправились дополнительные силы пограничников.

Почему перевозчики устроили протест и как решили проблему

Блокирование международного пункта пропуска "Тиса" произошло из-за требования декларирования товаров, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами. Речь идет о посылках, которые этими бусами отправляют из Италии в Украину.



Владельцы бусов отныне будут платить пошлину с итальянских товаров и только потом въезжать на территорию Украины. На Закарпатье таким образом создали прецедент наполнения бюджета. Они будут платить средства в "Ощадбанк" и выезжать с территории таможенного пункта. В результате договоренностей с перевозчиками установлена единая сумма — 0,55 евроцента за 1 килограмм товара.

Непогода в Украине: снег в Карпатах, гейзер и водопад в Харькове

Украина страдает от непогоды. Харьков 31 мая накрыли мощные ливни и град. Непогода бушевала примерно с 10:00. Дождь был настолько масштабен, что затопило улицы.

И вода прорвалась сквозь крышу.

Но текла вода не только сверху, но и снизу. В одном из торгово-развлекательных центров образовался настоящий гейзер, который бил прямо из пола.

Зато Карпаты замело снегом. В последний день весны 2020 года. За один день до лета.

Декларации украинских политиков и чиновников: что интересного у Тимошенко, Степанова и Тищенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала свое состояние и имущество в декларации за 2019 год. В течение года собственных машин и дома у Тимошенко так и не появилось. Зато муж успел обновить автопарк и увеличить доходы.



Она задекларировала за 2019 год 1,15 миллиона гривен доходов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. При этом как и ранее, отчитывается, что живет в арендованном доме двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Министр здравоохранения Максим Степанов вместе с женой владеет роскошным автопарком, а также любит дорогие часы. За прошлый год супруги заработали около шести миллионов гривен в виде зарплат и доходов от бизнеса. Понятное дело, что на жену Степанова оформлены несколько видов бизнеса в аграрной и медицинской отраслях.



Степанов имеет квартиру в Киеве на 340,9 квадратных метра, а также паркоместо. Семья владеет четырьмя автомобилями: Lexus LX 450 2016 года выпуска (стоимостью более 3 миллионов гривен), Lexus GX460 2013 года выпуска (стоимостью 689 тысяч гривен), Range Rover 2014 года выпуска (стоимостью 2,7 миллиона гривен), Lexus LX470 2005 года выпуска (цена не указана).



Министр задекларировал ряд дорогих часов и украшений, среди которых Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux. Жена Степанова обладает драгоценными украшениями марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, а также шубами от Marco&Vanoll и Loro Piana. Одно из колец с бриллиантом стоит более 560 тысяч гривен.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" и народный депутат Николай Тищенко за 2019 год заработал 596 154 гривны. При этом зарплата депутата составила лишь 174 117 гривен.



С февраля 2018 года Тищенко пользуется квартирой в Киеве площадью 158,1 квадратных метра, которая принадлежит Виталию Ситаку. Пользуется еще одной квартирой площадью 53,4 квадратных метра, которая является собственностью отца Тищенко.



23 августа 2019 года депутат приобрел Mercedes-Benz S400 2019 года выпуска за 2,635 миллиона гривен. С июня 2018 года пользуется автомобилем Audi A8, принадлежащем его отцу.



Тищенко задекларировал несколько часов: три Rolex, а также по два Audemars Piguet, Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822 и Graham.

Успешная стыковка Crew Dragon с МКС

Космонавты, которые 30 мая успешно отправились на космическом корабле Crew Dragon в космос, уже прибыли к МКС.

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С момента старта до стыковки – прошло 19 часов, за которые корабль должен был выйти на орбиту, а уже после этого сближаться с МКС. Поэтому космонавты, которые отправились на этом корабле, уже на месте.