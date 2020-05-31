Главные новости 31 мая: похищение военного на границе с Крымом, успешная миссия Crew Dragon
На админгранице с оккупированным Крымом россияне похитили украинского военного, который находился на наблюдательном посту. На другом конце страны перевозчики заблокировали границу. А космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Такими были главные новости Украины и мира 31 мая.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня.
Похищение украинского военного на границе с Крымом
Украинского военнослужащего похитили с наблюдательного поста на Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом. На месте похищения обнаружили следы борьбы.
Больше на эту тему На границе с Крымом с поста похитили безоружного украинского солдата: что говорят в ВСУ
Имя похищенного бойца – Евгений Добринский. Это старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады
Впоследствии оказалось, что военный, хоть и находился на посту, был безоружен, поэтому сопротивляться мог только в рукопашном бою.
А уже после этого оккупанты позвонили в батальон, где служит военный, и уточняли его данные. Скорее всего, россияне будут оформлять его как нарушителя границы. И, вполне вероятно, использовать в своих пропагандистских целях.
Столкновения на границе с Венгрией
Были проблемы в Украине и на другой границе – с Венгрией. Там перевозчики заблокировали контрольно-пропускной пункт "Тиса". Причина – пограничники стали тщательнее проверять посылки, которые завозят в Украину. Поэтому на той стороне границы собралось около 300 микроавтобусов.
Подробнее Перевозчики блокировали движение на пункте пропуска "Тиса": все подробности
Но дошло все до столкновений и блокирования границы. Поэтому пограничники были вынуждены прекратить работу из-за нарушения режима. А на место отправились дополнительные силы пограничников.
Почему перевозчики устроили протест и как решили проблему
- Блокирование международного пункта пропуска "Тиса" произошло из-за требования декларирования товаров, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами. Речь идет о посылках, которые этими бусами отправляют из Италии в Украину.
- Владельцы бусов отныне будут платить пошлину с итальянских товаров и только потом въезжать на территорию Украины. На Закарпатье таким образом создали прецедент наполнения бюджета. Они будут платить средства в "Ощадбанк" и выезжать с территории таможенного пункта. В результате договоренностей с перевозчиками установлена единая сумма — 0,55 евроцента за 1 килограмм товара.
Непогода в Украине: снег в Карпатах, гейзер и водопад в Харькове
Украина страдает от непогоды. Харьков 31 мая накрыли мощные ливни и град. Непогода бушевала примерно с 10:00. Дождь был настолько масштабен, что затопило улицы.
И вода прорвалась сквозь крышу.
Но текла вода не только сверху, но и снизу. В одном из торгово-развлекательных центров образовался настоящий гейзер, который бил прямо из пола.
Зато Карпаты замело снегом. В последний день весны 2020 года. За один день до лета.
Декларации украинских политиков и чиновников: что интересного у Тимошенко, Степанова и Тищенко
Юлия Тимошенко
- Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала свое состояние и имущество в декларации за 2019 год. В течение года собственных машин и дома у Тимошенко так и не появилось. Зато муж успел обновить автопарк и увеличить доходы.
- Она задекларировала за 2019 год 1,15 миллиона гривен доходов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. При этом как и ранее, отчитывается, что живет в арендованном доме двоюродной сестры Татьяны Шараповой.
Максим Степанов
- Министр здравоохранения Максим Степанов вместе с женой владеет роскошным автопарком, а также любит дорогие часы. За прошлый год супруги заработали около шести миллионов гривен в виде зарплат и доходов от бизнеса. Понятное дело, что на жену Степанова оформлены несколько видов бизнеса в аграрной и медицинской отраслях.
- Степанов имеет квартиру в Киеве на 340,9 квадратных метра, а также паркоместо. Семья владеет четырьмя автомобилями: Lexus LX 450 2016 года выпуска (стоимостью более 3 миллионов гривен), Lexus GX460 2013 года выпуска (стоимостью 689 тысяч гривен), Range Rover 2014 года выпуска (стоимостью 2,7 миллиона гривен), Lexus LX470 2005 года выпуска (цена не указана).
- Министр задекларировал ряд дорогих часов и украшений, среди которых Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux. Жена Степанова обладает драгоценными украшениями марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, а также шубами от Marco&Vanoll и Loro Piana. Одно из колец с бриллиантом стоит более 560 тысяч гривен.
Николай Тищенко
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" и народный депутат Николай Тищенко за 2019 год заработал 596 154 гривны. При этом зарплата депутата составила лишь 174 117 гривен.
- С февраля 2018 года Тищенко пользуется квартирой в Киеве площадью 158,1 квадратных метра, которая принадлежит Виталию Ситаку. Пользуется еще одной квартирой площадью 53,4 квадратных метра, которая является собственностью отца Тищенко.
- 23 августа 2019 года депутат приобрел Mercedes-Benz S400 2019 года выпуска за 2,635 миллиона гривен. С июня 2018 года пользуется автомобилем Audi A8, принадлежащем его отцу.
- Тищенко задекларировал несколько часов: три Rolex, а также по два Audemars Piguet, Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822 и Graham.
Успешная стыковка Crew Dragon с МКС
Космонавты, которые 30 мая успешно отправились на космическом корабле Crew Dragon в космос, уже прибыли к МКС.
К слову Батут таки работает: Маск ответил на угрозы Рогозина, глава "Роскосмоса" объяснил свои слова
С момента старта до стыковки – прошло 19 часов, за которые корабль должен был выйти на орбиту, а уже после этого сближаться с МКС. Поэтому космонавты, которые отправились на этом корабле, уже на месте.