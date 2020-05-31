Головні новини 31 травня: викрадення військового на межі з Кримом, успішна місія Crew Dragon
На адмінмежі з окупованим Кримом росіяни викрали українського військового, який перебував на спостережному посту. Викрали його росіяни. На іншому кінці країни перевізники заблокували кордон. А космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС. Такими були головні новини України і світу 31 травня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Викрадення українського військового на межі з Кримом
Українського військовослужбовця викрали зі спостережного посту на Чонгар на адмінкордоні з окупованим Кримом. На місці викрадення виявили сліди боротьби.
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Ім'я викраденого бійця – Євген Добринський. це старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади
Згодом виявилося, що військовий, хоч і перебував на посту, був беззбройний, тож чинити опір міг лише в рукопашному бою.
А вже після цього окупанти подзвонили в батальйон, де служить військовий, та уточнювали його дані. Скоріш за все, росіяни будуть оформляти його як порушника кордону. І, цілком ймовірно, використовувати у своїх пропагандистських цілях.
Сутички на кордоні з Угорщиною
Були проблеми в Україні і на іншому кордоні – з Угорщиною. Там перевізники заблокували контрольно-пропускний пункт "Тиса". Причина – прикордонники стали ретельніше перевіряти посилки, які завозять в Україну. Тож на тому боці кордону зібралося близько 300 мікроавтобусів.
Детальніше Перевізники блокували рух на пункті пропуску "Тиса": усі подробиці
Та дійшло все до сутичок та блокування кордону. Тож прикордонники були змушені припинити роботу через порушення режиму. А на місце відправилися додаткові сили прикордонників.
Чому перевізники влаштували протест та як вирішили проблему
- Блокування міжнародного пункту пропуску "Тиса" відбулося через вимогу декларування товарів, які перевозилися так званими італійськими бусами. Мова йде про посилки, які цими бусами відправляють з Італії до України.
- Власники бусів відтепер сплачуватимуть мито з італійських товарів і лише потім в'їжджатимуть на територію України. На Закарпатті таким чином створили прецедент наповнення бюджету. Вони сплачуватимуть кошти в "Ощадбанк" й виїжджатимуть з території митного пункту. В результаті домовленостей з перевізниками встановлена єдина сума — 0,55 євроцента за 1 кілограм товару.
Негода в Україні: сніг в Карпатах, гейзер та водоспад у Харкові
Україна потерпає від негоди. Харків 31 травня накрили потужні зливи та град. Негода вирувала приблизно з 10:00. Дощ був настільки масштабний, що затопило вулиці.
І вода прорвалася крізь дах.
Але текла вода не лише згори, але й знизу. В одному з торгово-розважальних центрів утворився справжній гейзер, який бив просто з підлоги.
Натомість Карпати замело снігом. В останній день весни 2020 року. За один день до літа.
Декларації українських політиків ат чиновників: що цікавого в Тимошенко, Степанова та Тищенка
Юлія Тимошенко
- Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко показала свої статки та майно в декларації за 2019 рік. Протягом року власних машин і будинку в Тимошенко так і не з'явилось. Зате чоловік встиг оновити автопарк і збільшити доходи.
- Вона задекларувала за 2019 рік 1,15 мільйона гривень доходів, що на 28% більше, ніж у попередньому році. При цьому як і раніше, звітує, що живе в орендованому будинку двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.
Максим Степанов
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом з дружиною володіє розкішним автопарком, а також полюбляє коштовні годинники. За минулий рік подружжя заробило близько шести мільйонів гривень у вигляді зарплат і доходів від бізнесу. Ясна річ, що на дружину Степанова оформлені кілька видів бізнесу в аграрній та медичній галузях.
- Степанов має квартиру в Києві на 340,9 квадратних метрів, а також паркомісце. Родина володіє чотирма автівками: Lexus LX 450 2016 року випуску (вартістю понад 3 мільйони гривень), Lexus GX460 2013 року випуску (вартістю 689 тисяч гривень), Range Rover 2014 року випуску (вартістю 2,7 мільйона гривень), Lexus LX470 2005 року випуску (ціна не вказана).
- Міністр задекларував ряд дорогих годинників і прикрас, серед яких Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux. Дружина Степанова володіє коштовними прикрасами марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, а також шубами від Marco&Vanoll і Loro Piana. Одна із каблучок з діамантом коштує понад 560 тисяч гривень.
Микола Тищенко
- Заступник глави фракції "Слуга народу" та народний депутат Микола Тищенко за 2019 рік заробив 596 154 гривні. При цьому зарплата депутата склала лише 174 117 гривень.
- З лютого 2018 року Тищенко користується квартирою в Києві площею 158,1 квадратних метра, яка належить Віталію Сітаку. Користується ще однією квартирою площею 53,4 квадратних метра, яка є власністю батька Тищенка.
- 23 серпня 2019 року депутат придбав Mercedes-Benz S400 2019 року випуску за 2,635 мільйона гривень. З червня 2018 року користується автомобілем Audi A8, що належить його батькові.
- Тищенко задекларував декілька годинників: три Rolex, а також по два Audemars Piguet, Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822 та Graham.
Успішна стиковка Crew Dragon з МКС
Космонавти, які 30 травня успішно вирушили на космічному кораблі Crew Dragon у космос, вже прибули до МКС.
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З моменту старту до стиковки – 19 годин, за які корабель повинен був вийти на орбіту, а вже після цього зближатися з МКС. Тож космонавти, які відправилися на цьому кораблі, вже на місці.