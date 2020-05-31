На адмінмежі з окупованим Кримом росіяни викрали українського військового, який перебував на спостережному посту. Викрали його росіяни. На іншому кінці країни перевізники заблокували кордон. А космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС. Такими були головні новини України і світу 31 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Викрадення українського військового на межі з Кримом

Українського військовослужбовця викрали зі спостережного посту на Чонгар на адмінкордоні з окупованим Кримом. На місці викрадення виявили сліди боротьби.

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Ім'я викраденого бійця – Євген Добринський. це старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади

Згодом виявилося, що військовий, хоч і перебував на посту, був беззбройний, тож чинити опір міг лише в рукопашному бою.

А вже після цього окупанти подзвонили в батальйон, де служить військовий, та уточнювали його дані. Скоріш за все, росіяни будуть оформляти його як порушника кордону. І, цілком ймовірно, використовувати у своїх пропагандистських цілях.

Сутички на кордоні з Угорщиною

Були проблеми в Україні і на іншому кордоні – з Угорщиною. Там перевізники заблокували контрольно-пропускний пункт "Тиса". Причина – прикордонники стали ретельніше перевіряти посилки, які завозять в Україну. Тож на тому боці кордону зібралося близько 300 мікроавтобусів.

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Та дійшло все до сутичок та блокування кордону. Тож прикордонники були змушені припинити роботу через порушення режиму. А на місце відправилися додаткові сили прикордонників.

Чому перевізники влаштували протест та як вирішили проблему

Блокування міжнародного пункту пропуску "Тиса" відбулося через вимогу декларування товарів, які перевозилися так званими італійськими бусами. Мова йде про посилки, які цими бусами відправляють з Італії до України.

Власники бусів відтепер сплачуватимуть мито з італійських товарів і лише потім в'їжджатимуть на територію України. На Закарпатті таким чином створили прецедент наповнення бюджету. Вони сплачуватимуть кошти в "Ощадбанк" й виїжджатимуть з території митного пункту. В результаті домовленостей з перевізниками встановлена єдина сума — 0,55 євроцента за 1 кілограм товару.

Негода в Україні: сніг в Карпатах, гейзер та водоспад у Харкові

Україна потерпає від негоди. Харків 31 травня накрили потужні зливи та град. Негода вирувала приблизно з 10:00. Дощ був настільки масштабний, що затопило вулиці.

І вода прорвалася крізь дах.

Але текла вода не лише згори, але й знизу. В одному з торгово-розважальних центрів утворився справжній гейзер, який бив просто з підлоги.

Натомість Карпати замело снігом. В останній день весни 2020 року. За один день до літа.

Декларації українських політиків ат чиновників: що цікавого в Тимошенко, Степанова та Тищенка

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко показала свої статки та майно в декларації за 2019 рік. Протягом року власних машин і будинку в Тимошенко так і не з'явилось. Зате чоловік встиг оновити автопарк і збільшити доходи.

Вона задекларувала за 2019 рік 1,15 мільйона гривень доходів, що на 28% більше, ніж у попередньому році. При цьому як і раніше, звітує, що живе в орендованому будинку двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом з дружиною володіє розкішним автопарком, а також полюбляє коштовні годинники. За минулий рік подружжя заробило близько шести мільйонів гривень у вигляді зарплат і доходів від бізнесу. Ясна річ, що на дружину Степанова оформлені кілька видів бізнесу в аграрній та медичній галузях.

Степанов має квартиру в Києві на 340,9 квадратних метрів, а також паркомісце. Родина володіє чотирма автівками: Lexus LX 450 2016 року випуску (вартістю понад 3 мільйони гривень), Lexus GX460 2013 року випуску (вартістю 689 тисяч гривень), Range Rover 2014 року випуску (вартістю 2,7 мільйона гривень), Lexus LX470 2005 року випуску (ціна не вказана).

Міністр задекларував ряд дорогих годинників і прикрас, серед яких Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux. Дружина Степанова володіє коштовними прикрасами марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, а також шубами від Marco&Vanoll і Loro Piana. Одна із каблучок з діамантом коштує понад 560 тисяч гривень.

Заступник глави фракції "Слуга народу" та народний депутат Микола Тищенко за 2019 рік заробив 596 154 гривні. При цьому зарплата депутата склала лише 174 117 гривень.

З лютого 2018 року Тищенко користується квартирою в Києві площею 158,1 квадратних метра, яка належить Віталію Сітаку. Користується ще однією квартирою площею 53,4 квадратних метра, яка є власністю батька Тищенка.

23 серпня 2019 року депутат придбав Mercedes-Benz S400 2019 року випуску за 2,635 мільйона гривень. З червня 2018 року користується автомобілем Audi A8, що належить його батькові.

Тищенко задекларував декілька годинників: три Rolex, а також по два Audemars Piguet, Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822 та Graham.

Успішна стиковка Crew Dragon з МКС

Космонавти, які 30 травня успішно вирушили на космічному кораблі Crew Dragon у космос, вже прибули до МКС.

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З моменту старту до стиковки – 19 годин, за які корабель повинен був вийти на орбіту, а вже після цього зближатися з МКС. Тож космонавти, які відправилися на цьому кораблі, вже на місці.