Главные слова "со мной все ОК": Зеленская показала отважных парней и девушек из ВСУ
Источник:телеграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская отметила смелость всех наших воинов, которые защищают Родину от российских захватчиков.
По словам Зеленской, самое важное – знать, что с нашими защитниками и защитницами все в порядке. Главные слова теперь звучат так – "Со мной все ОК".
К теме Каждое утро я молюсь, – Зеленская боится за мужа и просит остановить войну
"Знаю по себе, как важно получать такие сообщения от того, кто сейчас на передовой. Сегодня это действительно главные для нас слова от главных людей", – откровенно поделилась первая леди.
Это – наши ВСУ
Именно Вооруженные Силы первыми приняли удар врага, ведь Россия сначала обстреляла воинские части. Благодаря тому, что тогда наши военные не растерялись, как думали нападающие, а мгновенно дали отпор, мы продолжаем держать оборону.
Это они не допустили вражеского блицкрига, удерживают города и уничтожают колонны нападающих на подступах. Это они, прикрывая собой, выводят из-под обстрелов гражданских,
– подчеркнула Елена Зеленская.
Кадровые военные, добровольцы, сотни тысяч резервистов, которые вернулись защищать Родину – все они уже стали героями. Взрослые благодарят их за каждый прожитый день и пережитую ночь. Дети – изображают их на рисунках.
Дорогие, всегда пишите близким главные слова: "Со мной все ОК". Потому что это значит – все ОК будет со всеми нами!
– обратилась Зеленская к ВСУ.
Отважные украинцы и украинки на защите Родины / Фото с телеграма Елены Зеленской
IBAN
UA433220010000026208303483518
ИНН 3500502101
Карта моно:
537541411044375
Как приобщиться из-за границы и больше о волонтерском сборе – читайте здесь.
К теме – Сколько граждан верят в победу Украины: видео