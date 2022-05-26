Главные усилия оккупантов на Донецком направлении – полный контроль над Лиманом

Активные боевые действия в Донецкой области продолжаются, а ситуация на этом направлении фронта остается сложной. Так, сейчас оккупанты сосредоточили основные усилия на том, чтобы взять под полный контроль Лиман.

Главные усилия врага на Донецком направлении

Также на Донецком направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение возле Северодонецка и Авдеевки. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 мая.

Оккупанты готовят наступление на Северск и вероятно ускорят битву за Северодонецк, – ISW

Россияне снова применяли артиллерию и силы штурмовой авиации для нанесения ударов по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре Донбасса.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия, а кафиры активно используют средства радиоэлектронной борьбы. Они предприняли попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного, впрочем, это не дало результата. Так же безуспешно россияне пробовали штурмовать у Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков.

В Генштабе рассказали о попытках наступления врага / Фото Генштаб

Кроме того, кафиры пытаются закрепить свои позиции возле Северодонецка. Они вели штурмовые действия в направлении Устиновки, однако и это не принесло им успеха.

Пытаясь улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск, захватчики обстреливали районы Чепиля, Довгенького, Курульки, Богородичного и Студенко из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

ВСУ отбивают атаки врага

За прошедшие сутки, 25 мая, украинские военные отбили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. Да, они уничтожили:

4 танка,

2 артиллерийские системы,

бронетранспортер,

автомобиль,

1 единица специальной техники.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать кафиров и их технику / Фото Генштаб

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 5 беспилотников типа "Орлан-10", а ударная авиация, нанеся удар по вражеским позициям, уничтожила личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

Верьте в Вооруженные Силы Украины! Итого победим! Слава Украине!

– призывали в Генштабе.

Обратите внимание – назвали месяц, когда ВСУ могут перейти в ощутимое контрнаступление: смотрите видео