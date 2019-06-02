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      Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest

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      Главные новости 2 июня в Украине и мире
      Главные новости 2 июня в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      В Харькове пикетировали съезд партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова, во время которого снесли памятник советскому маршалу Жукову. На этно-рок фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине сорвало крышу сцены: есть жертвы и пострадавшие. Матиос забил тревогу из-за появления в сети видео об оккупации Румынией Буковины. Зеленский появился на концерте Монатика. Такими были главные новости 2 июня.

      Снос бюста Жукова в Харькове

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      В Харькове 2 июня прошел первый этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" – так называемой партии мэров с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. В ходе съезда Кернес и Труханов стали сопредседателями политсилы.

      В то же время съезд партии пикетировали общественные активисты, чтобы напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда Кернес и Труханов "имели открытую пророссийскую позицию". Так, активисты выстроили символический "коридор позора" у входа, где проходил съезд партии, и разлили красную краску. Люди, которые шли на съезд, должны были бы из-за эток краски оставлять "кровавые следы" на макете карты Украины, который протестующие расстелили.

      Через некоторое время часть активистов пошли к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову и взялась его сносить. Правоохранители попытались помешать этому, но безрезультатно.

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      В полиции говорят, что во время этих событий кто-то распылил слезоточивый газ, от которого 3 правоохранителей получили ожоги глаз. Поэтому и по данному факту, и по факту свержения памятника полиция открыла 2 уголовных дела.

      Кернес пообещал восстановить памятник Жукову. Кстати, мэр Харькова очень любит этого советского маршала, ведь ранее выступил за возвращение его имени одному из проспектов города. Из-за чего в Харькове тоже устраивали протесты.

      Странно, почему памятник советскому маршалу Жукову еще до сих пор не демонтировали. Ведь такой монумент подпадает под действие закона о декоммунизации, который работает в Украине с 2015 года. Этот закон запрещает советскую символику и осуждающий коммунистический режим. В рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, которые имели советские названия, а также демонтировали ряд советских памятников, в частности Владимиру Ленину.

      Трагедия на Kozak Fest

      В ночь на 2 июня во время этно-рок-фестиваля Kozak Fest на Днепропетровщине поднялся сильный ураган, который сорвал крышу сцены. После этого организаторы отменили все мероприятия, запланированные на 2 июня.

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      Первым об урагане в Instagram сообщил украинский музыкант Дмитрий Шуров, известный как Ріапобой: "Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких".

      В результате обвала крыши сцены погиб 48-летний работник. Еще двое пострадавших – 52-летняя женщина получила перелом ноги, а 41-летний мужчина – перелом ступни.

      Очевидцы урагана на Kozak Fest выложили в сеть видеозаписи, на которых зафиксировано, как непогода рвет, словно лист бумаги, металлические конструкции и крышу сцены.

      Смотрите видео, как ураган срывает крышу сцены на Kozak Fest:

      Матиос созывает силовиков

      Главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает 4 июня совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ, разведки Минобороны и СБУ из-за появления в сети провокационного видео. На его кадрах показано, как Румыния аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

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      Это любительское видео под названием "Румыно-украинская война 2022" появилось на YouTube 26 мая. В ролике показано, как в 2022 году Румыния может для защиты своих граждан гибридно оккупировать Черновицкую область и часть Одесской. Ускорением таких действий может стать активизация боевых действий на оккупированном Донбассе, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.

      Смотрите видео об оккупации Румынией украинской части Буковины:

      "Информирую – буквально завтра (3 июня) лично внесу в Единый реестр досудебных расследований сведения о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, которые посягают на территориальную целостность Украинского государства", – написал Матиос на своей странице в Facebook.

      По его словам, все ведомства, которые он собирает на совещание, получат законные поручения в рамках уголовного производства.

      Зеленский на концерте Монатика

      Президент Украины Владимир Зеленский вечер 1 июня вместе со своей женой Еленой провел на концерте популярного украинского исполнителя Монатика на НСК "Олимпийский" в Киеве. На опубликованном в сети видео видно, что посетители концерта заметили президента и начали ему аплодировать.

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      Зеленский посетил концерт Монатика: смотрите видео

      Впервые о посещении Зеленским концерта Монатика начали говорить еще зимой 2018 года. Тогда во время новогоднего концерта "Квартала 95" между действующим президентом и певцом возник шутливый диалог.

      "Узнали меня? Хотел Вас спросить, а что Вы делаете 31 марта 2019 года (в этот день состоялся первый тур президентских выборов – 24 канал)? Просто интересно", – спросил Зеленский у Монатика.

      На что певец ответил, что планов на 31 марта у него нет никаких, но точно есть планы на 1 июня 2019 года. Ведь в этот день состоится потрясающий концерт на НСК "Олимпийский", на котором будет выступать артист Монатик. Также он иронически спросил у Зеленского, знает ли тот, кто такой Монатик.

      Монатик!? Конечно я знаю, это тот самый Монатик, который 31 марта придет голосовать за Зеленского. Правильно, да?,
      – ответил нынешний президент.

      "А, это тот Зеленский, который идет 1 июня на концерт Монатика. Тогда по рукам", – резюмировал певец и они с тогдашним шоуменом пожали друг другу руки.

      Зеленский и Монатик заключили пари: смотрите шуточное видео (начало – на 5,05 минуте)

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Жертвы Монатик Новости Черновцов Румыния Расследования Анатолий Матиос Непогода в Украине Фестивали Новости Днепра Декоммунизация столкновения Пикет Геннадий Труханов Геннадий Кернес Новости Харькова
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