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      Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж

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      Владимир Зеленский ранее был ведущим шоу
      Владимир Зеленский ранее был ведущим шоу / открытый источник

      25 мая президент Украины Владимир Зеленский вышел на сцену "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в киевском Октябрьском дворце. Это вызвало бурную и неоднозначную реакцию украинцев. Рассказываем, повлияют ли подобные действия на имидж президента и для чего это было сделано.

      Что случилось?

      Владимир Зеленский в начале развлекательного шоу вышел на сцену, однако не был многословен.

      Добрый вечер. Больше текста нет. Я вас люблю,
      – сказал он.

      После этого Зеленский передал микрофон экс-коллеге Евгению Кошевому, который теперь является ведущим программы, и уже традиционно поцеловал его в лысину. Дальше – сел в первом ряду рядом с женой, и шоу продолжилось.

      Видео появления Зеленского на развлекательном шоу:

      Стоит отметить, что ранее в "Студии "Квартал 95" заверили, что после выборов Владимир Зеленский не будет принимать участия в проектах, в которых он в течение многих лет был ведущим, актером и режиссером-постановщиком.

      Как отреагировали украинцы

      Сам зал "Октябрьского дворца" с появлением Зеленского-президента взорвался от восторга. Однако реакция экспертов и пользователей соцсетей была не столь однозначной.

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      Так, одни украинцы не видят ничего плохого в том, что "президент в выходной день приехал поздравить своего друга Евгения Кошевого с новой должностью" и что ему, "как и любому человеку, нужен отдых".

      Другие же – раскритиковали Зеленского, отметив, что "уже время работать, а не развлекаться", спрашивали: "Знает ли президент, что в стране война?", и отметили, что накануне на Донбассе погиб украинский боец.

      Мнение эксперта

      Политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу объяснил, что на самом деле ничего плохого президент не сделал, однако актуальны ли развлечения сегодня – большой вопрос.

      У меня, как у гражданина, сейчас возник к президенту вопрос: точно ли ему стоит тратить время на такие события? У нас и моряки в плену, и война не закончилась... То есть каждый день идут обстрелы и гибнут украинцы. Стоит вопрос о поддержке Украины на международной арене. А должность президента не имеет графика, это круглосуточная работа,
      – сказал эксперт.

      Он добавил, что и лидеры других стран также могут позволить себе заниматься творческой или спортивной деятельностью. Это – нормально и законно.

      Также стоит отметить, что афиша развлекательного мероприятия с изображением Зеленского появилась еще до второго тура президентских выборов. Дмитрий Купыра предположил, что Зеленский таким образом просто мог выполнять условия контакта. То есть технически он его выполнил, а фактически – его "прикрыли" коллеги.

      Зеленський
      Афиша появилась еще до второго тура выборов президента

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Публикации Квартал 95
      Источник: 24 канал
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