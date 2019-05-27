Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж

25 мая президент Украины Владимир Зеленский вышел на сцену "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в киевском Октябрьском дворце. Это вызвало бурную и неоднозначную реакцию украинцев. Рассказываем, повлияют ли подобные действия на имидж президента и для чего это было сделано.

Что случилось?

Владимир Зеленский в начале развлекательного шоу вышел на сцену, однако не был многословен.

Добрый вечер. Больше текста нет. Я вас люблю,

– сказал он.

После этого Зеленский передал микрофон экс-коллеге Евгению Кошевому, который теперь является ведущим программы, и уже традиционно поцеловал его в лысину. Дальше – сел в первом ряду рядом с женой, и шоу продолжилось.

Видео появления Зеленского на развлекательном шоу:

Стоит отметить, что ранее в "Студии "Квартал 95" заверили, что после выборов Владимир Зеленский не будет принимать участия в проектах, в которых он в течение многих лет был ведущим, актером и режиссером-постановщиком.

Как отреагировали украинцы

Сам зал "Октябрьского дворца" с появлением Зеленского-президента взорвался от восторга. Однако реакция экспертов и пользователей соцсетей была не столь однозначной.

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Так, одни украинцы не видят ничего плохого в том, что "президент в выходной день приехал поздравить своего друга Евгения Кошевого с новой должностью" и что ему, "как и любому человеку, нужен отдых".

Другие же – раскритиковали Зеленского, отметив, что "уже время работать, а не развлекаться", спрашивали: "Знает ли президент, что в стране война?", и отметили, что накануне на Донбассе погиб украинский боец.

Мнение эксперта

Политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу объяснил, что на самом деле ничего плохого президент не сделал, однако актуальны ли развлечения сегодня – большой вопрос.

У меня, как у гражданина, сейчас возник к президенту вопрос: точно ли ему стоит тратить время на такие события? У нас и моряки в плену, и война не закончилась... То есть каждый день идут обстрелы и гибнут украинцы. Стоит вопрос о поддержке Украины на международной арене. А должность президента не имеет графика, это круглосуточная работа,

– сказал эксперт.

Он добавил, что и лидеры других стран также могут позволить себе заниматься творческой или спортивной деятельностью. Это – нормально и законно.

Также стоит отметить, что афиша развлекательного мероприятия с изображением Зеленского появилась еще до второго тура президентских выборов. Дмитрий Купыра предположил, что Зеленский таким образом просто мог выполнять условия контакта. То есть технически он его выполнил, а фактически – его "прикрыли" коллеги.



Афиша появилась еще до второго тура выборов президента