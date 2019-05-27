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      Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента

      4939 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський раніше був ведучим шоу
      Володимир Зеленський раніше був ведучим шоу / відкрите джерело

      25 травня президент України Володимир Зеленський вийшов на сцену "Ліги сміху" (проект "Студії Квартал 95") у київському Жовтневому палаці. Це викликало бурхливу та неоднозначну реакцію українців. Розповідаємо, чи вплинуть подібні дії на імідж президента та для чого це було зроблено.

      Що сталося?

      Володимир Зеленський на початку розважального шоу вийшов на сцену, проте не був багатослівний.

      Добрий вечір. Більше тексту нема. Я вас люблю,
      – сказав він.

      Після цього Зеленський передав мікрофон екс-колезі Євгену Кошовому, який тепер є ведучим програми, та уже традиційно поцілував його у лисину. Далі – сів у першому ряду поруч із дружиною, і шоу продовжилося.

      Відео появи Зеленського на розважальному шоу:

      Варто зазначити, що раніше у "Студії "Квартал 95" запевнили, що після виборів Володимир Зеленський не братиме участі у проектах, в яких він протягом багато років був ведучим, актором та режисером-постановником.

      Як відреагували українці

      Сама зала "Жовтневого палацу" з появою Зеленського-президента вибухнула від захвату. Проте реакція експертів та користувачів соцмереж була не настільки однозначною.

      Читайте також: Зеленський з’явився на зйомках "Ліги сміху": фото та відео

      Так, одні українці не бачать нічого поганого у тому, що "президент у вихідний день приїхав привітати свого друга Євгена Кошового з новою посадою" і що йому, "як і будь-якій людині, потрібен відпочинок".

      Інші ж – розкритикували Зеленського, зазначивши, що "уже час працювати, а не розважатися", запитували: "Чи знає президент, що в країні війна?", і зазначили, що напередодні на Донбасі загинув український боєць.

      Думка експерта

      Політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу пояснив, що насправді нічого поганого президент не зробив, проте чи на часі сьогодні розваги – велике питання.

      У мене, як у громадянина, наразі виникло до президента питання: чи точно йому варто витрачати час на такі події? У нас і моряки в полоні, і війна не закінчилася... Тобто кожен день ідуть обстріли і гинуть українці. Стоїть питання щодо підтримки України на міжнародній арені. А посада президента не має графіку, це – цілодобова робота,
      – сказав експерт.

      Він додав, що і лідери інших країн також можуть дозволити собі займатися творчою чи спортивною діяльністю. Це – нормально і законно.

      Також варто зазначити, що афіша розважального заходу із зображенням Зеленського з’явилася ще до другого туру президентських виборів. Таким чином Дмитро Купира припустив, що Зеленський у такий спосіб просто міг виконувати умови контакту. Тобто технічно він його виконав, а фактично – його "прикрили" колеги.

      Зеленський
      Афіша з'явилася ще до другого туру виборів президента

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      сьогодні
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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Публікації Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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